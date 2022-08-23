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Зимние чудеса Ольхона

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Остров Ольхон – сердце Байкала, единственный байкальский остров, на котором живут люди. Ольхон – как материк в миниатюре: здесь есть леса и степи, реки и озёра, горы и даже небольшая пустыня.

Приглашаем Вас в путешествие на этот сказочный остров, где Вы посетите те самые ледяные гроты со свисающими с потолка сосульками, погуляете по кристальному байкальскому льду и насладитесь чистым и вкусным воздухом!

Программа тура

День 1
Встреча в Иркутске, переезд на Ольхон. Прогулка к знаменитой скале Шаманка.

Встреча в аэропорту города Иркутск в 9:00 местного времени. Знакомство группы с гидом. Трансфер на самый большой остров озера Байкал — Ольхон. Таинственный остров Ольхон окружен множеством мифов и легенд и является уникальным местом на планете.

Для бурят — коренных жителей Прибайкалья остров Ольхон является сакральным местом сохранения традиций и старинных обычаев. На территории Ольхона было найдено большое количество археологических памятников: древних городищ, могильников, остатков древних каменных строений. Для любителей дикой природы и фотографов Ольхон – это настоящий заповедник удивительно разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей.

Вы остановитесь в уютном поселке Хужир на северо-западном побережье острова — в туристическом и культурном центре Ольхона.

После размещения в гостинице Вас ждет вечерняя прогулка к знаменитой скале Шаманка, или мысу Бурхан. Вы насладитесь видом на закат, завораживающий своей красотой и узнаете интересную легенду, связанную с этим местом. Скала Шаманка – это сердце острова Ольхон.

День 2
Путешествие по льду Байкала на северную оконечность острова Ольхон &ndash; мыс Хобой.

Сегодня Вы отправитесь в автомобильное путешествие по льду Байкала на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой. В пути Вас ждёт несколько остановок в самых значимых и красивых местах, где Вы собственными глазами увидите потрясающие воображение причудливые ледяные фигуры на ярких рыжих скалах. Ледяные наплески здесь достигают высоты нескольких метров.

Мыс Хобой – также священное место, и здесь издревле на площадке на самом краю скалистого обрыва проводят шаманские обряды, тайлаганы. Хобой – по-бурятски «клык». Другое название мыса – Дева. И действительно, если смотреть с воды, то северная оконечность Ольхона, представленная скалистым утёсом, напоминает очертания женщины в длинном платье.

Остановка на обед будет в живописном месте на льду Байкала – мыс Сагаан Хушуун, или Три Брата. Здесь Вы сможете прогуляться по льду Байкала, послушать как шепчет скованный льдом Байкал и сделать потрясающие фотографии наплесков на скалах. По возвращению в гостиницу Вас ждет горячий ужин и баня по желанию.

День 3
Утренняя прогулка на берег Байкала. Возвращение в Иркутск.

Утренняя прогулка на берег Байкала. Нужно обязательно попрощаться с великим озером-морем и пообещать непременно вернуться.

Перед отъездом Вы посетите остров Огой — самый большой остров в проливе Малое море. Вы прогуляетесь по чистейшему льду, завораживающему своей бездонной чернотой под ногами, заглянете в ледяные гроты с бесчисленным множеством сосулек, свисающих с потолка.

Остров Огой – место силы на Байкале. Здесь среди ледяных просторов царит особая атмосфера спокойствия и уединения. Недаром именно на Огое в 2005 году была установлена священная буддистская ступа Просветления, покорения демонов.

Трансфер в г. Иркутск. Размещение в гостинице. Вечерняя прогулка по историческому центру Иркутска.

День 4
День отъезда.

Трансфер в аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • размещение в гостевом доме в пос. Хужир - 2 ночи
  • размещение в гостинице в г. Иркутск - 1 ночь
  • питание: 1 день – ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин, 3 и 4 день – завтраки
  • трансфер г. Иркутск – пос. Хужир – г. Иркутс
  • экскурсии по программе
  • трансфер в аэропорт

Оплачивается отдельно

  • проезд до Иркутска и обратно
  • питание в кафе во время трансфера
  • баня

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