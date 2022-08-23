Зимние чудеса Ольхона

Встреча в аэропорту города Иркутск в 9:00 местного времени. Знакомство группы с гидом. Трансфер на самый большой остров озера Байкал — Ольхон. Таинственный остров Ольхон окружен множеством мифов и легенд и является уникальным местом на планете.

Для бурят — коренных жителей Прибайкалья остров Ольхон является сакральным местом сохранения традиций и старинных обычаев. На территории Ольхона было найдено большое количество археологических памятников: древних городищ, могильников, остатков древних каменных строений. Для любителей дикой природы и фотографов Ольхон – это настоящий заповедник удивительно разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей.

Вы остановитесь в уютном поселке Хужир на северо-западном побережье острова — в туристическом и культурном центре Ольхона.

После размещения в гостинице Вас ждет вечерняя прогулка к знаменитой скале Шаманка, или мысу Бурхан. Вы насладитесь видом на закат, завораживающий своей красотой и узнаете интересную легенду, связанную с этим местом. Скала Шаманка – это сердце острова Ольхон.