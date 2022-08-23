Зимние чудеса Ольхона
Остров Ольхон – сердце Байкала, единственный байкальский остров, на котором живут люди. Ольхон – как материк в миниатюре: здесь есть леса и степи, реки и озёра, горы и даже небольшая пустыня.
Приглашаем Вас в путешествие на этот сказочный остров, где Вы посетите те самые ледяные гроты со свисающими с потолка сосульками, погуляете по кристальному байкальскому льду и насладитесь чистым и вкусным воздухом!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту города Иркутск в 9:00 местного времени. Знакомство группы с гидом. Трансфер на самый большой остров озера Байкал — Ольхон. Таинственный остров Ольхон окружен множеством мифов и легенд и является уникальным местом на планете.
Для бурят — коренных жителей Прибайкалья остров Ольхон является сакральным местом сохранения традиций и старинных обычаев. На территории Ольхона было найдено большое количество археологических памятников: древних городищ, могильников, остатков древних каменных строений. Для любителей дикой природы и фотографов Ольхон – это настоящий заповедник удивительно разнообразных ландшафтов и величественных пейзажей.
Вы остановитесь в уютном поселке Хужир на северо-западном побережье острова — в туристическом и культурном центре Ольхона.
После размещения в гостинице Вас ждет вечерняя прогулка к знаменитой скале Шаманка, или мысу Бурхан. Вы насладитесь видом на закат, завораживающий своей красотой и узнаете интересную легенду, связанную с этим местом. Скала Шаманка – это сердце острова Ольхон.
Сегодня Вы отправитесь в автомобильное путешествие по льду Байкала на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой. В пути Вас ждёт несколько остановок в самых значимых и красивых местах, где Вы собственными глазами увидите потрясающие воображение причудливые ледяные фигуры на ярких рыжих скалах. Ледяные наплески здесь достигают высоты нескольких метров.
Мыс Хобой – также священное место, и здесь издревле на площадке на самом краю скалистого обрыва проводят шаманские обряды, тайлаганы. Хобой – по-бурятски «клык». Другое название мыса – Дева. И действительно, если смотреть с воды, то северная оконечность Ольхона, представленная скалистым утёсом, напоминает очертания женщины в длинном платье.
Остановка на обед будет в живописном месте на льду Байкала – мыс Сагаан Хушуун, или Три Брата. Здесь Вы сможете прогуляться по льду Байкала, послушать как шепчет скованный льдом Байкал и сделать потрясающие фотографии наплесков на скалах. По возвращению в гостиницу Вас ждет горячий ужин и баня по желанию.
Утренняя прогулка на берег Байкала. Нужно обязательно попрощаться с великим озером-морем и пообещать непременно вернуться.
Перед отъездом Вы посетите остров Огой — самый большой остров в проливе Малое море. Вы прогуляетесь по чистейшему льду, завораживающему своей бездонной чернотой под ногами, заглянете в ледяные гроты с бесчисленным множеством сосулек, свисающих с потолка.
Остров Огой – место силы на Байкале. Здесь среди ледяных просторов царит особая атмосфера спокойствия и уединения. Недаром именно на Огое в 2005 году была установлена священная буддистская ступа Просветления, покорения демонов.
Трансфер в г. Иркутск. Размещение в гостинице. Вечерняя прогулка по историческому центру Иркутска.
Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в гостевом доме в пос. Хужир - 2 ночи
- размещение в гостинице в г. Иркутск - 1 ночь
- питание: 1 день – ужин; 2 день – завтрак, обед, ужин, 3 и 4 день – завтраки
- трансфер г. Иркутск – пос. Хужир – г. Иркутс
- экскурсии по программе
- трансфер в аэропорт
Оплачивается отдельно
- проезд до Иркутска и обратно
- питание в кафе во время трансфера
- баня
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