В палитре красок блещет карнавал: Рождество

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 10.00.



День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.



Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).



По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.



В Листвянке предлагаем совершить обзорную экскурсию с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.



Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.



Обед в кафе.



Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.



Размещение в гостинице Листвянки.



