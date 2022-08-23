В палитре красок блещет карнавал: Рождество
Если вы устали от суеты больших городов, и вас не привлекают стандартные сценарии новогодних каникул – добро пожаловать на Байкал!
Снежные вершины гор, пушистые ели, чистые воды великого Байкала и его красавицы-дочери Ангары – прекрасное начало Нового года. А также - экскурсии по достопримечательностям, яркие впечатления, хорошее настроение и мощная энергетика, которую веками копила природа, чтобы поделиться с вами!
Маршрут тура: Иркутск – Листвянка – Иркутск - Малое море – Иркутск
Снежные вершины гор, пушистые ели, чистые воды великого Байкала и его красавицы-дочери Ангары – прекрасное начало Нового года. А также - экскурсии по достопримечательностям, яркие впечатления, хорошее настроение и мощная энергетика, которую веками копила природа, чтобы поделиться с вами!
Маршрут тура: Иркутск – Листвянка – Иркутск - Малое море – Иркутск
Вас ждет:
Программа тура
День 1
День 1
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 10.00.
День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.
Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.
В Листвянке предлагаем совершить обзорную экскурсию с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.
Обед в кафе.
Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Размещение в гостинице Листвянки.
День начала пути и знакомства с Байкалом. Начать его мы предлагаем с поселка Листвянка. Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.
Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.плата), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.
В Листвянке предлагаем совершить обзорную экскурсию с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.плата), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть в живую в аквариумах, расположенных в музее.
Обед в кафе.
Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Размещение в гостинице Листвянки.
День 2
День 2
В Листвянке у вас свободное время в первой половине дня, и каждый может выбрать себе развлечения по душе.
Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп.), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп.), провести время в горнолыжном комплексе (доп.), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп.), или просто погулять по берегу Байкала.
После обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском. Во время обзорной экскурсии по городу (3 часа) вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.
Размещение и ночь в гостинице Иркутска.
Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп.), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп.), провести время в горнолыжном комплексе (доп.), изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп.), или просто погулять по берегу Байкала.
После обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском. Во время обзорной экскурсии по городу (3 часа) вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.
Размещение и ночь в гостинице Иркутска.
День 3
День 3
Завтрак в гостинице. Трансфер Иркутск – Малое море (~ 4 часа) на индивидуальном транспорте.
После завтрака на автобусе отправляемся на побережье Малого моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Разместившись на одной из турбаз на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским зимним пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, смешанные со снегом, контрастно выделяющиеся на фоне синеющего льда Байкала.
Свободный день на турбазе. Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп.), или на коньках – по самому большому катку в мире!
После завтрака на автобусе отправляемся на побережье Малого моря по дороге, идущей по степям мимо старинных бурятских деревень, через живописные отроги Прибайкальского хребта, сибирскую тайгу, которые затем снова сменяются монгольскими пейзажами Тажеранской степи.
Разместившись на одной из турбаз на побережье Малого моря, вы сможете насладиться байкальским зимним пляжным отдыхом, к которому располагают живописные песчаные берега, смешанные со снегом, контрастно выделяющиеся на фоне синеющего льда Байкала.
Свободный день на турбазе. Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп.), или на коньках – по самому большому катку в мире!
День 4
День 4
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности, свободный день на турбазе.
Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп.), или на коньках – по самому большому катку в мире!
Самостоятельные фотопрогулки.
Любознательные могут посетить пещеры или совершить ледовую экскурсию по островам Малого моря (доп.), поклонникам активных путешествий предлагаем прокатиться на велосипедах по льду Байкала (доп.), или на коньках – по самому большому катку в мире!
Самостоятельные фотопрогулки.
День 5
День 5
Завтрак на базе.
Трансфер в Иркутск ( ~ 4 ч.) на индивидуальном транспорте.
По прибытии в город – окончание программы, ориентировочное время ~14:00.
Трансфер в Иркутск ( ~ 4 ч.) на индивидуальном транспорте.
По прибытии в город – окончание программы, ориентировочное время ~14:00.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
67 200 ₽
Двухместное размещение
53 000 ₽
Взрослый на доп.месте
53 000 ₽
- Место встречи: Сбор группы в аэропорту г. Иркутска в 10.00, на стоянке перед зданием аэровокзала (напротив выхода в город). Автобус и гид находятся на стоянке с 9.30 по местному времени. Ориентировочное время окончания программы в последний день тура - 14.00. Время местное! Разница с Москвой + 5 часов.
- Транспорт: автобус\микроавтобус\автомобиль.
- Питание: по программе. Комплексное.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Проживание по программе: 1-, 2-местные номера. В Иркутске: гостиница тур-класса, номера с удобствами. На Малом море: турбаза, номера с удобствами. В Листвянке: гостиница тур-класса, номера с удобствами.
Включено в стоимость
- размещение в гостиницах в Листвянке (1 ночь), на Малом море (2 ночи), в Иркутске (1 ночь) на базе двухместного размещения;
- питание, указанное в программе;
- все трансферы по программе;
- экскурсии по программе;
- услуги гидов на экскурсионную программу.
Оплачивается отдельно
- Перелет или переезд до/от места начала/окончания программы тура - г. Иркутска;
- Размещение свыше времени пребывания, указанного в туре;
- Питание: 1-й день – завтрак и ужин, 2-й день – ужин, 3-й – обед, 5-й день – обед и ужин; алкогольные напитки;
- Услуги, предлагаемые в гостиницах и на турбазах и не включенные в программу;
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы.
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