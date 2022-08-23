Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Предлагаем вам провести зимние каникулы на берегу уникального озера Байкал!
Всех гостей ждут незабываемые впечатления и сказочная настоящая Сибирская Зима. Байкал еще не успеет полностью покрыться льдом, яркое солнце и чистое небо, обволакивающие снежные горы и покрытые инеем деревья будут необычайно красивым пейзажем для фотографий и приятных воспоминаний!
В программе тура:
Проживание по программе: В Иркутске - гостиница 4* «Байкал Форест» или подобного уровня. О-в Ольхон, пос. Хужир - гостевой дом «Лейк Плейс» или база подобного уровня.
Всех гостей ждут незабываемые впечатления и сказочная настоящая Сибирская Зима. Байкал еще не успеет полностью покрыться льдом, яркое солнце и чистое небо, обволакивающие снежные горы и покрытые инеем деревья будут необычайно красивым пейзажем для фотографий и приятных воспоминаний!
В программе тура:
- Экскурсия на мыс Бурхан – скала Шаманка.
- Прогулка на Хивусе по льду Байкала на ледяные наплески.
- Байкальские ледяные гроты.
- Автомобильная экскурсия на мыс Хобой - самая северная часть острова Ольхон.
Проживание по программе: В Иркутске - гостиница 4* «Байкал Форест» или подобного уровня. О-в Ольхон, пос. Хужир - гостевой дом «Лейк Плейс» или база подобного уровня.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Встреча: в аэропорту г. Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта, напротив выдачи багажа в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский внутри здания пригородные кассы в 09:00-09:30. Табличка «Лед и вода. Ольхон».
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон.
По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
Прибытие на переправу. В зависимости от ледовой обстановки переправа осуществляется на корабле или Хивусе. На острове встречает местный автомобиль (УАЗ). Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха/ в гостевом доме.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала. Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала - от 1000 руб./чел. (аренда коньков).
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон.
По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
Прибытие на переправу. В зависимости от ледовой обстановки переправа осуществляется на корабле или Хивусе. На острове встречает местный автомобиль (УАЗ). Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха/ в гостевом доме.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала. Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала - от 1000 руб./чел. (аренда коньков).
День 2
Завтрак на базе отдыха.
Сегодня нас ждет насыщенный день с захватывающей программой - автомобильная экскурсия до мыса Хобой. Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км).
Во время экскурсии вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. До мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, которое уже будет сковано льдом.
Сделаем несколько остановок: Урочище Песчаное - миниатюра известной бухты Песчаная. Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед вами открывается бескрайний могучий Байкал.
Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник на свежем морозном воздухе.
После обеда возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.
Ужин.
Примечание: в зависимости от снежной обстановки и погодных условий программа экскурсии может меняться.
Сегодня нас ждет насыщенный день с захватывающей программой - автомобильная экскурсия до мыса Хобой. Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км).
Во время экскурсии вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. До мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, которое уже будет сковано льдом.
Сделаем несколько остановок: Урочище Песчаное - миниатюра известной бухты Песчаная. Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед вами открывается бескрайний могучий Байкал.
Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник на свежем морозном воздухе.
После обеда возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.
Ужин.
Примечание: в зависимости от снежной обстановки и погодных условий программа экскурсии может меняться.
День 3
Завтрак на базе.
После завтрака вас ожидает экскурсия к южной части острова, где вы увидите самые невероятные ледовые достопримечательности – наплески и гроты.
Добравшись на автомобиле до юга, мы пересядем на Хивус - это судно на воздушной подушке. В это время года самое безопасное средство передвижения по льду.
Сразу едем смотреть сокуи. Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек или на спирально закрученные ледяные иголки.
Здесь же мы сможем забраться в гроты, которые так труднодоступны в другое время года.
После активного исследования, фотографирования и любования Байкальским льдом, возвращаемся в пос. Хужир. Свободное время.
Вечером ужин.
За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала - от 1000 руб./чел. (аренда в пункте проката).
После завтрака вас ожидает экскурсия к южной части острова, где вы увидите самые невероятные ледовые достопримечательности – наплески и гроты.
Добравшись на автомобиле до юга, мы пересядем на Хивус - это судно на воздушной подушке. В это время года самое безопасное средство передвижения по льду.
Сразу едем смотреть сокуи. Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек или на спирально закрученные ледяные иголки.
Здесь же мы сможем забраться в гроты, которые так труднодоступны в другое время года.
После активного исследования, фотографирования и любования Байкальским льдом, возвращаемся в пос. Хужир. Свободное время.
Вечером ужин.
За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала - от 1000 руб./чел. (аренда в пункте проката).
День 4
Завтрак.
Свободное время.
Ориентировочное время выезда 11:00-13:00. Точное время выезда из отеля, будет сообщено накануне.
Обратный трансфер в Иркутск. Ориентировочное время прибытия в Иркутск - 18-19 часов.
Размещение в отеле 4*.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Самостоятельные прогулки по Иркутску, покупка рыбы и сувениров.
Свободное время.
Ориентировочное время выезда 11:00-13:00. Точное время выезда из отеля, будет сообщено накануне.
Обратный трансфер в Иркутск. Ориентировочное время прибытия в Иркутск - 18-19 часов.
Размещение в отеле 4*.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Самостоятельные прогулки по Иркутску, покупка рыбы и сувениров.
День 5
Завтрак в гостинице (или ланч бокс при раннем выезде).
Освобождение номера до 12:00. Окончание программы.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к рейсу/поезду.
Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу. Мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас, что за эту неделю вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
Освобождение номера до 12:00. Окончание программы.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к рейсу/поезду.
Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу. Мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас, что за эту неделю вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
57 575 ₽
Двухместное размещение
43 400 ₽
Трёхместное размещение
43 400 ₽
- Место встречи: Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта, напротив выдачи багажа в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский внутри здания пригородные кассы в 09:00-09:30. Табличка «Лед и вода. Ольхон». Время местное (+5 часов к московскому).
- Транспорт: Автобус/микроавтобус.
- Питание: По программе. Комплексное. 1 день: завтрак, ужин; 2 день: завтрак, обед, ужин; 3 день: завтрак, ужин; 4 день: завтрак; 5 день: завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 6+
Включено в стоимость
- Проживание и питание по программе.
- Экскурсионное и транспортное обслуживание.
- Услуги гида по программе.
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты;
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха;
- Питание, не указанное в программе тура;
- Размещение другого уровня;
- Индивидуальное обслуживание;
- Дополнительные экскурсии.
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