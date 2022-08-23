Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода

Завтрак на базе.



После завтрака вас ожидает экскурсия к южной части острова, где вы увидите самые невероятные ледовые достопримечательности – наплески и гроты.



Добравшись на автомобиле до юга, мы пересядем на Хивус - это судно на воздушной подушке. В это время года самое безопасное средство передвижения по льду.



Сразу едем смотреть сокуи. Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек или на спирально закрученные ледяные иголки.



Здесь же мы сможем забраться в гроты, которые так труднодоступны в другое время года.



После активного исследования, фотографирования и любования Байкальским льдом, возвращаемся в пос. Хужир. Свободное время.



Вечером ужин.



За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала - от 1000 руб./чел. (аренда в пункте проката).