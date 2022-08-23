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Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Предлагаем вам провести зимние каникулы на берегу уникального озера Байкал!

Всех гостей ждут незабываемые впечатления и сказочная настоящая Сибирская Зима. Байкал еще не успеет полностью покрыться льдом, яркое солнце и чистое небо, обволакивающие снежные горы и покрытые инеем деревья будут необычайно красивым пейзажем для фотографий и приятных воспоминаний!

В программе тура:
  • Экскурсия на мыс Бурхан – скала Шаманка.
  • Прогулка на Хивусе по льду Байкала на ледяные наплески.
  • Байкальские ледяные гроты.
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой - самая северная часть острова Ольхон.
Маршрут тура: Иркутск – остров Ольхон - Хужир - Иркутск.

Проживание по программе: В Иркутске - гостиница 4* «Байкал Форест» или подобного уровня. О-в Ольхон, пос. Хужир - гостевой дом «Лейк Плейс» или база подобного уровня.

Программа тура

День 1
Встреча: в аэропорту г. Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта, напротив выдачи багажа в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский внутри здания пригородные кассы в 09:00-09:30. Табличка «Лед и вода. Ольхон».

После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон.

По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.

Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».

Прибытие на переправу. В зависимости от ледовой обстановки переправа осуществляется на корабле или Хивусе. На острове встречает местный автомобиль (УАЗ). Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха/ в гостевом доме.

Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала. Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.

Возвращение на базу отдыха, ужин.

За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала - от 1000 руб./чел. (аренда коньков).
День 2
Завтрак на базе отдыха.

Сегодня нас ждет насыщенный день с захватывающей программой - автомобильная экскурсия до мыса Хобой. Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км).

Во время экскурсии вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. До мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, которое уже будет сковано льдом.

Сделаем несколько остановок: Урочище Песчаное - миниатюра известной бухты Песчаная. Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед вами открывается бескрайний могучий Байкал. 

Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник на свежем морозном воздухе.

После обеда возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.

Ужин.

Примечание: в зависимости от снежной обстановки и погодных условий программа экскурсии может меняться.
День 3
Завтрак на базе.

После завтрака вас ожидает экскурсия к южной части острова, где вы увидите самые невероятные ледовые достопримечательности – наплески и гроты. 

Добравшись на автомобиле до юга, мы пересядем на Хивус - это судно на воздушной подушке. В это время года самое безопасное средство передвижения по льду.

Сразу едем смотреть сокуи. Это причудливой формы ледяные наплески, которые появляются поздней осенью во время штормов, когда сердитые байкальские волны бьются о скалы и капли воды застывают на них причудливыми сосульками. Они могут быть похожи на длинные ледяные шлейфы из смерзшихся вместе сосулек или на спирально закрученные ледяные иголки.

Здесь же мы сможем забраться в гроты, которые так труднодоступны в другое время года.

После активного исследования, фотографирования и любования Байкальским льдом, возвращаемся в пос. Хужир. Свободное время.

Вечером ужин.

За доп. плату: катание на коньках по льду Байкала - от 1000 руб./чел. (аренда в пункте проката).
День 4
Завтрак.

Свободное время.

Ориентировочное время выезда 11:00-13:00. Точное время выезда из отеля, будет сообщено накануне.

Обратный трансфер в Иркутск. Ориентировочное время прибытия в Иркутск - 18-19 часов.

Размещение в отеле 4*.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Самостоятельные прогулки по Иркутску, покупка рыбы и сувениров.
День 5
Завтрак в гостинице (или ланч бокс при раннем выезде).

Освобождение номера до 12:00. Окончание программы.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал к рейсу/поезду.

Быстро пролетело время на Байкале, и наш тур подошел к концу. Мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас, что за эту неделю вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
57 575 ₽
Двухместное размещение
43 400 ₽
Трёхместное размещение
43 400 ₽
  • Место встречи: Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта, напротив выдачи багажа в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский внутри здания пригородные кассы в 09:00-09:30. Табличка «Лед и вода. Ольхон». Время местное (+5 часов к московскому).
  • Транспорт: Автобус/микроавтобус.
  • Питание: По программе. Комплексное. 1 день: завтрак, ужин; 2 день: завтрак, обед, ужин; 3 день: завтрак, ужин; 4 день: завтрак; 5 день: завтрак.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Возраст: 6+

Включено в стоимость

  • Проживание и питание по программе.
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание.
  • Услуги гида по программе.

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты;
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха;
  • Питание, не указанное в программе тура;
  • Размещение другого уровня;
  • Индивидуальное обслуживание;
  • Дополнительные экскурсии.

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