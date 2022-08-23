Байкальские узоры
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Программа тура
Сбор группы в аэропорту г. Иркутск в 9:00. Знакомство группы с гидом. Отправление в поселок Листвянка. Это одно из самых старинных поселений на Байкале. Расположено оно всего в 65 километрах от Иркутска, и его по праву называют «Воротами Байкала». Девять из десяти туристов, впервые приехавших на Байкал, посещают Листвянку. В Байкал впадает более 350 рек и ручьев, и только одна река вытекает из него – Ангара. Именно здесь, в Листвянке, находится её устье.
Вас ждет увлекательная экскурсия в музейный комплекс под открытым небом — Тальцы. Здесь воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская, и у Вас будет возможность непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.
Заселение в гостиницу. В Листвянке Вы посетите Байкальский музей СО РАН известный во всем мире. Ежегодно его посещают более ста тысяч туристов со всего мира. Это единственный музей в мире, где в изобилии представлены экспонаты флоры и фауны Байкала, а также истории его изучения. Здесь в аквариумной экспозиции Вы сможете увидеть живых байкальских тюленей – нерпу, осетра, омуль и других эндемичных обитателей байкальского подводного мира. После чего примите участие в интерактивном погружении на дно Байкала.
После обеда Вы прогуляетесь по исторической части Листвянки и поднимитесь на кресельном подъемнике на обзорную площадку «Камень Черского». Отсюда с высоты птичьего полета открывается потрясающий вид на озеро Байкал, исток реки Ангара с поднимающейся из нее вершиной Шаман-камня и заснеженные пики гор хребта Хамар-Дабан на противоположной стороне Байкала.
Завтрак. Посещение усадьбы Тюрюминых – центр ездового спорта на Байкале и кузницы «Сварожичь». Вы познакомитесь с байкальскими ездовыми собаками, их добродушными хозяевами и прокатитесь на упряжке по зимнему лесу. Здесь же Вы сможете попробовать себя в роли кузнеца. Своими руками сковать подкову на счастье, вечного омуля, для мужчин — нож! Даже дети от 7 лет могут сковать гвоздь или оберег! Увидите русские средневековые доспехи и вооружение (при желании одеть их и сделать незабываемые фотографии), приобрести кованые сувениры.
После обеда вы отправитесь в увлекательную экскурсию на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую Железную Дорогу. Благодаря способности хивуса передвигаться как по льду так и по воде Вы сможете вплотную подойти к грани ледяного покрова Байкала и открытой воды устья реки Ангара. Сама КБЖД – это 80 км тупикового участка Транссиба со множеством каменных тоннелей, мостов и виадуков, построенных в царской России и гармонично вписавшихся в живописные берега Байкала. Экскурсовод расскажет Вам как, кем и какие нечеловеческие усилия были положены на строительство этого уникального объекта.
По возвращении в Листвянку сегодня у Вас останется свободное время для того, чтобы прогуляться по льду Байкала или покататься на горных лыжах. Особенно рекомендуем Вам посетить шоу байкальских нерп. Дрессированные тюлени удивят Вас своими талантами: танцами, песнями, игрой на музыкальных инструментах и художественными способностями. А также Вы сможете попробовать байкальский омуль и приобрести сибирские сувениры, кедровые орехи на колоритном местном рынке.
Завтрак. Трансфер на остров Ольхон в поселок Хужир. Сегодня по пути на остров Ольхон Вы пересечете Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи. Тажеранская степь сформировалась 300 миллионов лет назад, длиной всего 40 километров, она имеет множество минерализованных озёр, причудливые скальные останцы, похожие на развалины древних замков, около 10 пещер. В некоторых из них обнаружены следы пребывания древнего человека: остатки керамики и наконечники стрел, а на скалистых утесах, которыми обрываются её берега в Байкал — наскальная живопись.
В поселке Еланцы по пути на остров Ольхон у вас будет уникальная возможность лично встретиться с байкальским шаманом и отведать традиционные блюда бурятской кухни.
Прибытие в пос. Хужир ориентировочно в 17.00. Заселение в гостиницу.
Сегодня Вы прогуляетесь на берег Байкала и посетите легендарную скалу Шаманка, или мыс Бурхан. Экскурсовод расскажет вам легенду, связанную с этим местом и Вы собственными глазами увидите лик Байкала на противоположной стороне Малого моря. Местные жители почитают эту скалу, и здесь до сих пор проводят шаманские обряды. Вечером Вас ждёт вкуснейшая байкальская кухня и баня.
Автомобильная экскурсия по острову Ольхон. После завтрака Вы отправитесь в увлекательную автомобильную экскурсию по острову. Вы проедете вдоль всего Ольхона с Хужира до его северной оконечности – мыса Хобой, останавливаясь в самых красивых и примечательных местах. Экскурсовод поведает Вам интереснейшие мифы и легенды о великом Сибирском море, суровых байкальских ветрах, шаманских обрядах и ритуалах поклонения местным духам. Остановка на обед будет в живописном месте на берегу Байкала – урочище Песчаное. Здесь Вы сможете прогуляться по льду Байкала, послушать как шепчет скованный льдом Байкал.
На мысе Хобой, северной оконечности острова Ольхон, перед Вами откроются завораживающие бескрайние просторы Байкала, заснеженные вершины Байкальского хребта и гористого полуострова — Святой Нос. Многим кажется, что здесь заканчивается Земля. И, пожалуй, это можно испытать только на острове. Возвращение в гостиницу. Ужин в уютном кафе гостиницы. Баня.
Завтрак. Утренняя прогулка на берег Байкала. Перед отъездом Вы посетите остров Огой. Это самый большой остров в Малом море и на его вершине возведена буддистская ступа Просветления, в которую вложены различные буддийские реликвии и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, считающейся в тибетском буддизме матерью всех Будд. Здесь Вы ощутите спокойствие и гармонию с окружающим миром. По возвращению в г. Иркутск Вас ждет вечерняя прогулка по историческому центру. Размещение в гостинице.
Завтрак. Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- трансфер г. Иркутск – пос. Листвянка – пос. Хужир – г. Иркутск
- размещение в гостинице в пос. Листвянка 2 ночи
- размещение в гостинице в пос. Хужир 2 ночи
- размещение в гостинице в Иркутске 1 ночь
- сопровождающий гид на протяжении поездки
- экскурсии в музеи по программе
- билеты на канатную дорогу на «Камень Черского»
- катание на собачьих упряжках в Центре ездового спорта
- мастер-класс по ковке из метала в кузнице «Сварожичь»
- экскурсия на КБЖД на хивусе
- экскурсия на мыс Бурхан
- экскурсия по острову Ольхон на целый день с обедом
- питание: полный пансион, кроме ужина 5 день
- трансфер в аэропорт
Оплачивается отдельно
- проезд до Иркутска и обратно
- питание в кафе во время трансфера и ужин 5 день
- баня
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