Байкальские узоры

Сбор группы в аэропорту г. Иркутск в 9:00. Знакомство группы с гидом. Отправление в поселок Листвянка. Это одно из самых старинных поселений на Байкале. Расположено оно всего в 65 километрах от Иркутска, и его по праву называют «Воротами Байкала». Девять из десяти туристов, впервые приехавших на Байкал, посещают Листвянку. В Байкал впадает более 350 рек и ручьев, и только одна река вытекает из него – Ангара. Именно здесь, в Листвянке, находится её устье.

Вас ждет увлекательная экскурсия в музейный комплекс под открытым небом — Тальцы. Здесь воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и тофаларская, и у Вас будет возможность непосредственного знакомства с материальной и духовной культурой народов Прибайкалья.

Заселение в гостиницу. В Листвянке Вы посетите Байкальский музей СО РАН известный во всем мире. Ежегодно его посещают более ста тысяч туристов со всего мира. Это единственный музей в мире, где в изобилии представлены экспонаты флоры и фауны Байкала, а также истории его изучения. Здесь в аквариумной экспозиции Вы сможете увидеть живых байкальских тюленей – нерпу, осетра, омуль и других эндемичных обитателей байкальского подводного мира. После чего примите участие в интерактивном погружении на дно Байкала.

После обеда Вы прогуляетесь по исторической части Листвянки и поднимитесь на кресельном подъемнике на обзорную площадку «Камень Черского». Отсюда с высоты птичьего полета открывается потрясающий вид на озеро Байкал, исток реки Ангара с поднимающейся из нее вершиной Шаман-камня и заснеженные пики гор хребта Хамар-Дабан на противоположной стороне Байкала.