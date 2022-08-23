Байкальская зима
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
Оплачивается отдельно
Категории:
Отзывы
0 из 5
оценок
Вопрос ответ
Нужна помощь с выбором?
Подберем бесплатно 10 лучших предложений
Похожие туры
Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода
Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 02 января по 06 января
5 дней 4 ночи
от 43400 ₽
В палитре красок блещет карнавал: Рождество
Рождественский тур на Байкал на 5 дней. Экскурсия и отдых на турбазе (2 свободных дня). Множество дополнительных экскурсий и активностей.
Ближайший заезд:
c 03 января по 07 января
5 дней 4 ночи
от 53000 ₽
Рождество на Байкале - Листвянка и Ольхон
Рождество и новогодние каникулы на Байкале. 7-дневный экскурсионный тур для всей семьи. Богатая программа: Листвянка и Ольхон, байкальская кухня и бурятские традиции.
Ближайший заезд:
c 03 января по 09 января
7 дней 6 ночей
от 56800 ₽