Рождественские каникулы на Ольхоне - лед и вода

Рождество и новогодние каникулы на Байкале. 7-дневный экскурсионный тур для всей семьи. Богатая программа: Листвянка и Ольхон, байкальская кухня и бурятские традиции.

Рождественский тур на Байкал на 5 дней. Экскурсия и отдых на турбазе (2 свободных дня). Множество дополнительных экскурсий и активностей.

Рождественский тур на Байкал, 5 дней. Незабываемые праздники на Байкале. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Туры на Рождество на Байкал с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы