Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Южный Байкал. Открытие.

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Несложный и насыщенный маршрут, подходящий для первого знакомства с Байкалом. Позволяет познакомиться с его Южной частью и ощутить атмосферу озера.

Программа тура

День 1
Пешая обзорная экскурсия по Листвянке.

Встреча в г. Иркутске. 

Трансфер Иркутск-Листвянка.

Размещение в домашней гостинице. Пешая обзорная экскурсия по Листвянке с гидом, подъем на кресельном подъемнике на обзорную площадку Пик Черского.

В этот день мы посетим Байкальский музей, где увидим большинство обитателей озера, узнаем историю тектонических процессов, посетим первый глубоководный аппарат Пайсис, и проникнем в тайны микромира.

Обед в кафе. Ужин.

День 2
Таежное путешествие на квадроциклах.

Завтрак.

Выдвижение на базу квадроциклов. Инструктаж, экипировка и начало таежного путешествия на квадроциклах с преодолением перевала Черного, таежного внедорожья. Спуск в падь Черную.

Обед на берегу Байкала.

Возвращение в Листвянку на катере   вдоль Восточного побережья с осмотром достопримечательностей. Прибытие на центральную площадь Листвянки.

Возвращение в гостиницу.

День 3
Поездка на Кругобайкальскую железную дорогу на катере.

Завтрак.

Трансфер до водного причала. Поездка на Кругобайкальскую железную дорогу на катере. Около часа водной прогулки. Мы пройдем мимо истока, где берет свое начало река Ангара, и стоит знаменитый Шаман камень. С воды мы увидим доки порта Байкал, инженерные сооружения КБЖД. По приезду на КБЖД осмотр достопримечательностей: тоннелей, мостов, виадуков. Пикник.

После пикника начинается пешая прогулка по КБЖД до Порта Байкал. В порту Байкал посещение музея Дороги. Паромная переправа в Листвянку.

Трансфер в гостиницу.

 Ужин.

День 4
Посещение нерпинария.

Завтрак.

После завтрака, предстоит рыбалка на хариуса из под винта. На рыбалку отправляемся на теплоходе Ярославец.

После рыбной ловли предстоит посещение нерпинария. Где можно увидеть шоу с байкальскими нерпами, которые умеют танцевать, общаться со зрителями и даже рисовать картины.

После нерпинария нам предстоит пешая прогулка к смотровой площадке, на которой установлен солнечный вакуумный телескоп - самый большой на Евроазиатском континенте и по близлежащим вершинам Приморского хребта.

Возвращение в гостиницу, баня.

Ужин.

День 5
День отъезда.

Ранний завтрак.

Освобождение номеров, трансфер в аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проезд Иркутск - Листвянка — Иркутск на маршрутном микроавтобусе
  • проживание в гостевом доме в Листвянке
  • аренда техники
  • услуги гида
  • посещение БЦЕС
  • музеев
  • подъемник
  • завтраки, обеды в пути

Оплачивается отдельно

  •  переезд до Иркутска обратно
  • баня
  • добровольная страховка
  • обеды и ужины в кафе и гостиницах

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений