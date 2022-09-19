Южный Байкал. Открытие.

Завтрак.

Трансфер до водного причала. Поездка на Кругобайкальскую железную дорогу на катере. Около часа водной прогулки. Мы пройдем мимо истока, где берет свое начало река Ангара, и стоит знаменитый Шаман камень. С воды мы увидим доки порта Байкал, инженерные сооружения КБЖД. По приезду на КБЖД осмотр достопримечательностей: тоннелей, мостов, виадуков. Пикник.

После пикника начинается пешая прогулка по КБЖД до Порта Байкал. В порту Байкал посещение музея Дороги. Паромная переправа в Листвянку.

Трансфер в гостиницу.

Ужин.