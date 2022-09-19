Южный Байкал. Открытие.
Несложный и насыщенный маршрут, подходящий для первого знакомства с Байкалом. Позволяет познакомиться с его Южной частью и ощутить атмосферу озера.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Иркутске.
Трансфер Иркутск-Листвянка.
Размещение в домашней гостинице. Пешая обзорная экскурсия по Листвянке с гидом, подъем на кресельном подъемнике на обзорную площадку Пик Черского.
В этот день мы посетим Байкальский музей, где увидим большинство обитателей озера, узнаем историю тектонических процессов, посетим первый глубоководный аппарат Пайсис, и проникнем в тайны микромира.
Обед в кафе. Ужин.
Завтрак.
Выдвижение на базу квадроциклов. Инструктаж, экипировка и начало таежного путешествия на квадроциклах с преодолением перевала Черного, таежного внедорожья. Спуск в падь Черную.
Обед на берегу Байкала.
Возвращение в Листвянку на катере вдоль Восточного побережья с осмотром достопримечательностей. Прибытие на центральную площадь Листвянки.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак.
Трансфер до водного причала. Поездка на Кругобайкальскую железную дорогу на катере. Около часа водной прогулки. Мы пройдем мимо истока, где берет свое начало река Ангара, и стоит знаменитый Шаман камень. С воды мы увидим доки порта Байкал, инженерные сооружения КБЖД. По приезду на КБЖД осмотр достопримечательностей: тоннелей, мостов, виадуков. Пикник.
После пикника начинается пешая прогулка по КБЖД до Порта Байкал. В порту Байкал посещение музея Дороги. Паромная переправа в Листвянку.
Трансфер в гостиницу.
Ужин.
Завтрак.
После завтрака, предстоит рыбалка на хариуса из под винта. На рыбалку отправляемся на теплоходе Ярославец.
После рыбной ловли предстоит посещение нерпинария. Где можно увидеть шоу с байкальскими нерпами, которые умеют танцевать, общаться со зрителями и даже рисовать картины.
После нерпинария нам предстоит пешая прогулка к смотровой площадке, на которой установлен солнечный вакуумный телескоп - самый большой на Евроазиатском континенте и по близлежащим вершинам Приморского хребта.
Возвращение в гостиницу, баня.
Ужин.
Ранний завтрак.
Освобождение номеров, трансфер в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- проезд Иркутск - Листвянка — Иркутск на маршрутном микроавтобусе
- проживание в гостевом доме в Листвянке
- аренда техники
- услуги гида
- посещение БЦЕС
- музеев
- подъемник
- завтраки, обеды в пути
Оплачивается отдельно
- переезд до Иркутска обратно
- баня
- добровольная страховка
- обеды и ужины в кафе и гостиницах
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