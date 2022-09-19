Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Вода и тайга Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В этом туре вас ждет: Долой серые будни и офисную суету! Здравствуйте новые знания, эмоции и выброс адреналина. Для вас: дикие горные уголки, русская баня с настоящим сибирским банщиком, рыбалка, путешествие на аэролодке в горы, поход к горному озеру, таежные обеды на костре.

В аэропорту города Иркутска Вас встречает наш гид, который будет с вами все путешествие по Байкалу. 

Программа тура

День 1
От Иркутска на берег Байкала

Завтрак.

Посадка в авто и отправление за 180 км от Иркутска на берег Байкала.

Мы заселимся в уютный семейный отель, расположенный на южном побережье озера Байкал, в предгорье величественного хребта Хамар-Дабан, где река Снежная впадает в Байкал. Загородный стиль минимализма, все необходимое для комфортного отдыха на Байкале!

По прибытии – размещение (двухместное), отдых, уютный ужин.

Посещение кедровой бани  - бочки с бассейном.

День 2
На квадроциклах по Байкальской тайге!

Сегодня вас ждет поездка на квардроциклах по таёжным тропам и песчаным берегам Байкала.

Что может быть увлекательнее, чем экстремальный тур на квадроциклах по Байкалу и предгорью Хамар-Дабана, когда под вами мощный и надежный вездеход, а рядом компания единомышленников, готовых разделить радость покорения новой жизненной вершины. Пикник на берегу Байкала или в тайге.

А по возвращению вас будет ждать настоящая русская баня с настоящим сибирским банщиком!  Свежие берёзовые и пихтовые веники, Байкальские масла и чай на таежных травах. Это то, что даст вам прилив сил перед завтрашним днем!

Ночь на базе отдыха.

День 3
Путешествие к Соболиным озерам

Как быстро и красиво можно увидеть местные таёжные красоты? На аэролодке!

Прямо от базы отправляемся вверх по реке Снежная на аэролодках. Река бежит в предгорьях Хамар-Дабана, это один из самых крупных и многоводных притоков Байкала. Река с хрустальной горной водой очень живописна, балует туристов хорошей рыбалкой на тайменя, ленка и хариуса.

Подъем на аэролодке занимает около 1,5 часов.  Высадка на стрелке двух рек, 4 км пешком по живописной тропе и вы попадаете на хрустальные Соболиные озера. Пикник на природе.

Возвращение на базу, отдых. Посещение кедровой дровяной купели ФУРАКО.

День 4
Кругобайкальская железная дорога

Завтрак, выезд с базы отдыха на автотранспорте. Перед отправлением в Иркутск посещаем Байкальский заповедник , а здесь - интерактивный музей и красивая эко-тропа.

После Байкальского заповедника садимся на скоростной катер и пересекаем Байкал на скоростном катере в район Кругобайкальской железной дороги, чтобы своими глазами увидеть старинные тоннели и арочные мосты старинной железной дороги.

После посещения КБЖД остаемся на ночь в п. Листвянка. Прощальный ужин в ресторане гостиницы – это ваш прощальный Байкальский ужин. (по желанию, оплачивается по меню самостоятельно).  

День 5
Завершающий день

Завтрак.  

Выезд из гостиницы в аэропорт города Иркутска – 60 км. Вылет.

 

Стоимость

Включено в стоимость

  • все трансферы по программе;
  • проживание по программе (двухместное);
  • трехразовое питание (кроме ужина в последний вечер на Байкале);
  • экскурсии по программе;
  • разрешение на посещение заповедников;
  • аренда квадроциклов;
  • аренда аэролодки;
  • фрахт скоростного катера;
  • бани по программе;
  • работа банщика по программе во второй день;
  • работа гида-сопровождающего в течение всего маршрута.

Оплачивается отдельно

  • алкогольная и табачная продукция
  • экскурсии, не включенные в программу
  • вертолетная экскурсия
  • медицинская страховка
  • этнические встречи

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений