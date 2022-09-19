Вода и тайга Байкала

В этом туре вас ждет: Долой серые будни и офисную суету! Здравствуйте новые знания, эмоции и выброс адреналина. Для вас: дикие горные уголки, русская баня с настоящим сибирским банщиком, рыбалка, путешествие на аэролодке в горы, поход к горному озеру, таежные обеды на костре.

В аэропорту города Иркутска Вас встречает наш гид, который будет с вами все путешествие по Байкалу.