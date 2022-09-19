Вода и тайга Байкала
В этом туре вас ждет: Долой серые будни и офисную суету! Здравствуйте новые знания, эмоции и выброс адреналина. Для вас: дикие горные уголки, русская баня с настоящим сибирским банщиком, рыбалка, путешествие на аэролодке в горы, поход к горному озеру, таежные обеды на костре.
В аэропорту города Иркутска Вас встречает наш гид, который будет с вами все путешествие по Байкалу.
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак.
Посадка в авто и отправление за 180 км от Иркутска на берег Байкала.
Мы заселимся в уютный семейный отель, расположенный на южном побережье озера Байкал, в предгорье величественного хребта Хамар-Дабан, где река Снежная впадает в Байкал. Загородный стиль минимализма, все необходимое для комфортного отдыха на Байкале!
По прибытии – размещение (двухместное), отдых, уютный ужин.
Посещение кедровой бани - бочки с бассейном.
Сегодня вас ждет поездка на квардроциклах по таёжным тропам и песчаным берегам Байкала.
Что может быть увлекательнее, чем экстремальный тур на квадроциклах по Байкалу и предгорью Хамар-Дабана, когда под вами мощный и надежный вездеход, а рядом компания единомышленников, готовых разделить радость покорения новой жизненной вершины. Пикник на берегу Байкала или в тайге.
А по возвращению вас будет ждать настоящая русская баня с настоящим сибирским банщиком! Свежие берёзовые и пихтовые веники, Байкальские масла и чай на таежных травах. Это то, что даст вам прилив сил перед завтрашним днем!
Ночь на базе отдыха.
Как быстро и красиво можно увидеть местные таёжные красоты? На аэролодке!
Прямо от базы отправляемся вверх по реке Снежная на аэролодках. Река бежит в предгорьях Хамар-Дабана, это один из самых крупных и многоводных притоков Байкала. Река с хрустальной горной водой очень живописна, балует туристов хорошей рыбалкой на тайменя, ленка и хариуса.
Подъем на аэролодке занимает около 1,5 часов. Высадка на стрелке двух рек, 4 км пешком по живописной тропе и вы попадаете на хрустальные Соболиные озера. Пикник на природе.
Возвращение на базу, отдых. Посещение кедровой дровяной купели ФУРАКО.
Завтрак, выезд с базы отдыха на автотранспорте. Перед отправлением в Иркутск посещаем Байкальский заповедник , а здесь - интерактивный музей и красивая эко-тропа.
После Байкальского заповедника садимся на скоростной катер и пересекаем Байкал на скоростном катере в район Кругобайкальской железной дороги, чтобы своими глазами увидеть старинные тоннели и арочные мосты старинной железной дороги.
После посещения КБЖД остаемся на ночь в п. Листвянка. Прощальный ужин в ресторане гостиницы – это ваш прощальный Байкальский ужин. (по желанию, оплачивается по меню самостоятельно).
Завтрак.
Выезд из гостиницы в аэропорт города Иркутска – 60 км. Вылет.
Стоимость
Включено в стоимость
- все трансферы по программе;
- проживание по программе (двухместное);
- трехразовое питание (кроме ужина в последний вечер на Байкале);
- экскурсии по программе;
- разрешение на посещение заповедников;
- аренда квадроциклов;
- аренда аэролодки;
- фрахт скоростного катера;
- бани по программе;
- работа банщика по программе во второй день;
- работа гида-сопровождающего в течение всего маршрута.
Оплачивается отдельно
- алкогольная и табачная продукция
- экскурсии, не включенные в программу
- вертолетная экскурсия
- медицинская страховка
- этнические встречи
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