Таежные тропы
Путешествие по таежным дорогам, с пересечением горных ручьев, грязевых и перевала. Сложность низкая. Ночевка на туристической базе и питание включены в стоимость. По 2 человека на квадроцикле. За 2 дня порядка 60 км.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Иркутске.
Выезд из Листвянки по пади Крестовая в лес, через ручьи и заболоченные участки. Подъем в крутой перевал Черный, отдых. Еще час пути – и прибытие на конечный пункт – турбазу Приют Старателей в Черной пади, в 300 метрах от Байкала.
После обеда на на туристической базе прогулки по берегу Байкала. Вечер у костра. По желанию можно заказать баню. Ужин и ночь на турбазе.
Завтрак .
Выезд в обратный путь. Перекус в пути.
Прибытие в Листвянку во второй половине дня.
Стоимость
Включено в стоимость
- экипировка
- инструктаж
- аренда квадроциклов
- сопровождение инструктором
- питание на маршруте
- ночевка на турбазе (2-местное размещение)
Оплачивается отдельно
- одноместное размещение
- баня
- карманные расходы
- страховка
- иное, если не указано в пункте «включено»
Отзывы
Тур чем-то пионер лагерь напомнил. Днем экскурсия по лесам и озерам с красивейшими видами и пейзажами Байкала. А вечером песни под костром))) За два дня отдохнули лучше, чем дома. Подышали свежим воздухом и получили много приятных эмоций.
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