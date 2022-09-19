Таежные тропы

Встреча в г. Иркутске.

Выезд из Листвянки по пади Крестовая в лес, через ручьи и заболоченные участки. Подъем в крутой перевал Черный, отдых. Еще час пути – и прибытие на конечный пункт – турбазу Приют Старателей в Черной пади, в 300 метрах от Байкала.

После обеда на на туристической базе прогулки по берегу Байкала. Вечер у костра. По желанию можно заказать баню. Ужин и ночь на турбазе.