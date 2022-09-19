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Таежные тропы

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

 Путешествие  по таежным дорогам, с пересечением горных ручьев, грязевых  и перевала. Сложность низкая. Ночевка на туристической базе и питание включены в стоимость. По 2 человека на квадроцикле. За 2 дня порядка 60 км.

Программа тура

День 1
Маршрут на квадроциклах по пади Крестовая в лес.

Встреча в г. Иркутске.

Выезд из Листвянки по пади Крестовая в лес, через ручьи и заболоченные участки. Подъем в крутой перевал Черный, отдых. Еще час пути – и прибытие на конечный пункт – турбазу Приют Старателей в Черной пади, в 300 метрах от Байкала. 

После обеда на на туристической базе прогулки по берегу Байкала. Вечер у костра. По желанию можно заказать баню. Ужин и ночь на турбазе.

День 2
Водная прогулка с рыбалкой.

Завтрак .

Выезд в обратный путь. Перекус в пути.

Прибытие в Листвянку во второй половине дня.

Стоимость

Включено в стоимость

  • экипировка
  • инструктаж
  •  аренда квадроциклов
  •  сопровождение инструктором
  •  питание на маршруте
  • ночевка на турбазе (2-местное размещение)

Оплачивается отдельно

  • одноместное размещение
  • баня
  • карманные расходы
  • страховка
  • иное, если не указано в пункте «включено»

Отзывы

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Ольга

Тур чем-то пионер лагерь напомнил. Днем экскурсия по лесам и озерам с красивейшими видами и пейзажами Байкала. А вечером песни под костром))) За два дня отдохнули лучше, чем дома. Подышали свежим воздухом и получили много приятных эмоций.

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