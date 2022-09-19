Нарин-Далай

Маршрут по Куртунскогму заказнику.

Встреча в г. Иркутске. Выезд по автотрассе порядка 60 км на автомобиле.

Прибытие в пос. Малая Голоустная — это место старта маршрута на квадроциклах. Распределение по квадроциклам, экипировка, инструктаж. Мы выезжаем по лесной дороге, со множеством подъемов и спусков, заболоченными участками, пересечением горных рек.

Тишина и красота сибирской тайги, множество птиц. Мы проезжаем по территории Куртунского заказника, поэтому есть хорошие шансы увидеть мелких животных.

Вскоре после старта группу ждет остановка на обед на живописной солнечной поляне. Чай на травах и домашние пироги.

В середине дня мы минуем старинную деревню Куртун. Ближе к вечеру выйдем в долину реки Бугульдейка.

Размещение на базе отдыха.