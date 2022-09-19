Нарин-Далай
Малое море - это километры уютных бухт, галечных и песчаных пляжей, разнотравье степей, островки соснового и лиственного леса на сопках. В течении путешествия мы пройдем от влажного таежного леса к жару степей среднего Байкала.
Движение на квадроциклах позволяет ближе понять природу, попасть в самые потаенные уголки, почувствовать пыль дорог и горький запах трав.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Иркутске. Выезд по автотрассе порядка 60 км на автомобиле.
Прибытие в пос. Малая Голоустная — это место старта маршрута на квадроциклах. Распределение по квадроциклам, экипировка, инструктаж. Мы выезжаем по лесной дороге, со множеством подъемов и спусков, заболоченными участками, пересечением горных рек.
Тишина и красота сибирской тайги, множество птиц. Мы проезжаем по территории Куртунского заказника, поэтому есть хорошие шансы увидеть мелких животных.
Вскоре после старта группу ждет остановка на обед на живописной солнечной поляне. Чай на травах и домашние пироги.
В середине дня мы минуем старинную деревню Куртун. Ближе к вечеру выйдем в долину реки Бугульдейка.
Размещение на базе отдыха.
Завтрак.
Путешествие по Тажеранам с посещением Мыса Крестовского, Саган-Забы, горы Ерд, Улан-Нура, соленых озер и пещера Мечта.
После возвращения из этого тура пустой набор топонимов превратится для каждого путешественника в маленькие истории. Истории про таинственный народ Курыкан, возводивший свои укрепления на вершине холмов; про маленькое племя, жившее более 2-х тысяч лет в теплой и уютной бухте и оставившие потомкам свое понимание мира в рисунках на скалах.
В Долине каменных зверей каждый найдет свой образ среди десятков причудливых нагромождений валунов, созданных самой природой. Спустившись в Мечту путешественник запомнит свой сумрачный и безумно красивый подземный мир карстовых пещер.
Завтрак.
Материковое побережье Малого моря, Сарма и Курма. Красивейшие мысы и ландшафтные образования.
Целый день будет посвящен сакральному Малому морю. А вечером, переправившись на материк, мы сядем в микроавтобус, который отвезет нас до г. Иркутск.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение на базах Малого Моря в стандартных двухместных номерах
- питание по программе
- аренда квадроцикла и снаряжения
- экскурсии по программе
- сопровеждение гида
Оплачивается отдельно
- переезд до Ирутска обратно
- экскурсии, не включенные в программу
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