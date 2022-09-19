Горными вершинами.
8 дней от самой южной точки озера, до острова Ольхон. Одна из красивейших Хамар-Дабана - Пик Черского, Листвянка - ворота Байкала, поезд по КБЖД и скоростной теплоход вдоль Западного берега Байкала.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту города Иркутска. Отправление до города Слюдянка на маршрутном микроавтобусе. Время пути около 3 часов. Затем пешком выдвинемся по Старокамаринской дороге в сторону Пика Черского.
Ночевка в палаточном лагере.
Завтрак.
После подъема до метеотсанции, где будет находиться базовый лагерь, предстоит радиальный выход к пику Черского, где открывается завораживающий вид на озеро Сердце.
Обед. Ужин.
Завтрак.
Спускаемся по долине реки Слюдянка. После утомительной дороги, размещаемся на ночлег в домашней гостинице.
Обед. По настроению можно посетить жаркую баньку. Ужин.
Завтрак.
Продолжая наше путешествие, мы отправимся вдоль Кругобайкальской железной дороги на туристическом поезде. В пути можно будет увидеть уникальные памятники архитектуры и инженерного искусства: тоннели, арки, мосты, виадуки, каменные галереи. Обед ланч-бокс. Впереди пересечение истока Ангары и прибытие в Листвянку.Обед. Преодолев путь, размещаемся на базе отдыха. Ужин.
Затврак.
Группа делится на 2 подгруппы. Для 1 подгруппы: За 5-6 часов мы пройдем на квадроциклах около 30 км по таежным дорогам.
Затем путешественников ждет настоящих таежный обед, приготовленный на костре. Вторую часть программы составляет водная прогулка на теплоходе или моторной лодке, в зависимости от размера группы. Это неспешное возвращение вдоль западного берега с осмотром понравившихся скал и мысов. У второй подгруппы сначала водная часть, затем квадроциклы Ужин.
Завтрак.
Утром отправляемся на центральный причал и садимся на скоростной теплоход на воздушной подушке «Баргузин». Красоты западного побережья, большая и малая Колокольня бухты Песчаной. Прибытие в поселок Хужир — самый крупный населенный пункт Ольхона. И посетим скалу Шаманка.Ужин.
Завтрак.
Исследование неповторимых красот Ольхона, посещение скалы Шаманки, мыса Хобой, Саган-Хушин.Ужин.
Завтрак. Освобождение номеров.
Пляжный отдых. Выезд в Иркутск на рейсовом микроавтобусе по трассе.
Окончание тура.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание и питание по программе
- проезд на автомобилях и маршрутных микроавтобусах
- билеты на поезд
- скоростной теплоход
- трансфер в Иркутск
- сопровождение гидом-инструктором
- оборудование для кемпингового лагеря
Оплачивается отдельно
- переезд до Ирутска обратно
- страховка
- питание в кафе
- бани
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