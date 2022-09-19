Горными вершинами.

Затврак.

Группа делится на 2 подгруппы. Для 1 подгруппы: За 5-6 часов мы пройдем на квадроциклах около 30 км по таежным дорогам.

Затем путешественников ждет настоящих таежный обед, приготовленный на костре. Вторую часть программы составляет водная прогулка на теплоходе или моторной лодке, в зависимости от размера группы. Это неспешное возвращение вдоль западного берега с осмотром понравившихся скал и мысов. У второй подгруппы сначала водная часть, затем квадроциклы Ужин.