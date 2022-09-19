Дорогами контрабандистов
Два дня настоящего квадро-экстрима. В первый день таежные дороги, грязевые участки, работа с лебедками, сибирская тайга.Во второй день степи, ледниковые пейзажи, шаманские святыни и виды на Байкал.
Тур средней сложности, необходима минимальная физическая подготовка. Квадроциклы CF Moto 500 2A – одни из лучших по проходимости и надежности. Легкие в управлении.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Иркутске. Выезд по автотрассе порядка 60 км на автомобиле. Прибытие в пос. Малая Голоустная — это место старта маршрута на квадроциклах.
Распределение по квадроциклам, экипировка, инструктаж. Мы выезжаем по лесной дороге, со множеством подъемов и спусков, заболоченными участками, пересечением таежных рек.
Тишина и красота сибирской тайги, множество птиц. Мы проезжаем по территории Куртунского заказника, поэтому есть хорошие шансы увидеть мелких животных.
Вскоре после старта группу ждет остановка на обед на живописной солнечной поляне. Чай на травах и домашние пироги.
В середине дня мы минуем старинную деревню Куртун. Ближе к вечеру выйдем в долину реки Бугульдейка.
Ночевка палатках. Обустроенный лагерь.
Завтрак.
Второй день посвящен уникальной природе Малого Моря. День начнется с посещения наскальных рисунков Мыса Саган-Заба. Петроглифы в виде изображений шаманов и различных животных имеют возраст более, чем 2500 лет.
Обед-пикник на природе.
Выезд в Тажеранские степи. Реликтовое природное образование недалеко от Малого Моря. Сухие каменистые дороги, потрясающие виды на Байкал, соленые озера, карстовые пещеры, спуск в пещеру Мечта.
Вечером посадка в автомобили и отправление в Иркутск по автодороге.
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе
- обустроенный палаточный лагерь: 2-3 местные палатки, палатка-туалет, генератор, освещение, площадка для вечернего костра, обеденный стол
- аренда квадроциклов
- сопровеждение гида
Оплачивается отдельно
- переезд до Ирутска обратно
- экскурсии, не включенные в программу
Отзывы
Как будто в древних временах побывали. Все эти наскальные рисунки, иероглифы животных и пещеры Мечты, так захватывает и так все интересно. А поездка на квадроциклах по Байкалу не забудется наверное никогда
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