Таежные тропы

Туры на квадроциклах на Байкал : 0
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Прошедшие Туры на квадроциклах на Байкал : 6
Ближайший заезд:
c 08 октября по 09 октября
2 дня 1 ночь
от 26000 ₽
Ближайший заезд:
c 08 октября по 09 октября
2 дня 1 ночь
от 36000 ₽
Ближайший заезд:
c 24 сентября по 26 сентября
3 дня 2 ночи
от 70400 ₽
Ближайший заезд:
c 29 августа по 02 сентября
5 дней 4 ночи
от 75100 ₽
Вода и тайга Байкала
Долой серые будни и офисную суету! Здравствуйте новые знания, эмоции и выброс адреналина.
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 05 января
5 дней 4 ночи
от 90000 ₽
Ближайший заезд:
c 29 августа по 05 сентября
8 дней 7 ночей
от 104000 ₽
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