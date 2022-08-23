Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26
Байкал
Все
Все
Байкал
Туры на квадроциклах
Сбросить все

Туры на квадроциклах на Байкал : 0

Сортировать:

Дешевле

Прошедшие Туры на квадроциклах на Байкал : 6

Байкал
(1)

Таежные тропы

Ближайший заезд:

c 08 октября по 09 октября

2 дня 1 ночь

от 26000 ₽

Байкал
(1)

Дорогами контрабандистов

Ближайший заезд:

c 08 октября по 09 октября

2 дня 1 ночь

от 36000 ₽

Байкал

Нарин-Далай

Ближайший заезд:

c 24 сентября по 26 сентября

3 дня 2 ночи

от 70400 ₽

Байкал

Южный Байкал. Открытие.

Ближайший заезд:

c 29 августа по 02 сентября

5 дней 4 ночи

от 75100 ₽

Байкал

Вода и тайга Байкала

Долой серые будни и офисную суету! Здравствуйте новые знания, эмоции и выброс адреналина.

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 05 января

5 дней 4 ночи

от 90000 ₽

Байкал

Горными вершинами.

Ближайший заезд:

c 29 августа по 05 сентября

8 дней 7 ночей

от 104000 ₽

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

✈ Туры на квадроциклах на Байкал   с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы