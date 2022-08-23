Ледяные замки Ольхона 2022
Зимний Байкал притягивает туристов особенной, сказочной красотой: заснеженные горные хребты, сверкающий на солнце прозрачный лед, гроты, замысловатые ледяные скульптуры и изваяния, созданные самой природой. Восторг и ощущения свободы – ваше путешествие по льду Байкала запомнится надолго!
Очень динамичный и насыщенный тур предлагает вам передвижение по льду Байкала на судне на воздушной подушке, пешком, на машине, а, при желании, еще и на снегоходе! Ольхон, Кругобайкалка, Листвянка, Малое море - всё это в одном туре!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в Иркутске в 8:00 в аэропорту, в 9:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).
Переезд в пос. Листвянка (70 км), по дороге – экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», расположенный на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска. «Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища.
Размещение в гостинице.
Экскурсия с подъемом на обзорную вершину - камень Черского, откуда открывается панорамный вид на Листвянку. При хорошей погоде у вас будет возможность понаблюдать закат; увидеть, как лучи заходящего солнца озаряют поселок и озеро Байкал.
Свободное время для отдыха, прогулки по берегу Байкала, посещения музея Байкала, нерпинария или горнолыжного комплекса Листвянки.
Также заранее, при бронировании тура, Вы можете заказать у нас снегоходную прогулку или катание на собачьей упряжке.
Ужин.
Завтрак.
Экскурсия на судне на воздушной подушке «Хивус» по льду Байкала вдоль Кругобайкальской железной дороги до станции Половинная (продолжительность 5 часов).
Фотосъемка на льду Байкала.
Осмотр тоннелей подпорных стенок, виадуков - памятников инженерно-технического искусства и архитектуры.
Обед-пикник.
Завтрак. Выезд из гостиницы.
Переезд в Иркутск. Автомобильная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, - здесь живет история Сибири, история Российского государства. Сегодня Иркутску 360 лет!
Переезд на о. Ольхон (270 км). Через пролив Ольхонские ворота проезжаем по ледовой переправе.
Размещение в гостиницах в пос. Хужир, либо в пос. Харанцы.
Свободное время для прогулки по льду Байкала. Вы увидите чудесные ледяные гроты, окружающие скалу Шаманка и другие скалы вблизи поселка. При размещении в пос. Харанцы Вы сможете прогуляться по льду до островов Крокодил и Модоте, мыса Харанцы.
Ужин.
Завтрак.
Автомобильное путешествие по льду Байкала на северную оконечность острова м. Хобой с остановками в живописных местах.
Обычная экскурсия в это время года выглядит совсем по-иному! Только сейчас Вы можете увидеть живописные скалы острова: м. Саган-Хушун, Хобой, Шунте-левый с «обратной» стороны, полюбоваться ледяными «замками» и гротами.
Обед-пикник во время экскурсии.
Ужин вечером в гостинице.
Завтрак.
Поездка по льду Байкала вдоль южной части острова Oльxoн и островам Малого Моря на о. Огой. Впечатляющие зимние виды Малого моря и Приморского хребта. Мapшpут пролегает через несколько островов, гротов и пещер, живописных от водных наплесков, застывших от мороза.
Остров Огой — священное место для буддистов. Там поставлена Ступа просвещения, дарующая мир и исполняющая желания.
Обед-пикник во время экскурсии.
Ужин вечером в гостинице.
Завтрак.
Отъезд в Иркутск. Обращаем ваше внимание, что прибытие с Ольхона в Иркутск-вечером. Рекомендуем приобретать обратные билеты с выездом не раньше 19/20.00 местного времени.
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- 2-, 3-местное размещение в гостиницах (с удобствами в номерах)
- питание по программе тура
Оплачивается отдельно
- авиа- и ж/д билеты до Иркутск
- трансфер до места проведения экскурсий
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