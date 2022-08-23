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Ледяные замки Ольхона 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Зимний Байкал притягивает туристов особенной, сказочной красотой: заснеженные горные хребты, сверкающий на солнце прозрачный лед, гроты, замысловатые ледяные скульптуры и изваяния, созданные самой природой. Восторг и ощущения свободы – ваше путешествие по льду Байкала запомнится надолго!

Очень динамичный и насыщенный тур предлагает вам передвижение по льду Байкала на судне на воздушной подушке, пешком, на машине, а, при желании, еще и на снегоходе!  Ольхон, Кругобайкалка, Листвянка, Малое море  - всё это в одном туре!

Программа тура

День 1
музей Тальцы - камень Черского - Листвянка

Встреча в Иркутске в 8:00 в аэропорту, в 9:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).

Переезд в пос. Листвянка (70 км), по дороге – экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», расположенный на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска. «Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища.

Размещение в гостинице.

Экскурсия с подъемом на обзорную вершину - камень Черского, откуда открывается панорамный вид на Листвянку. При хорошей погоде у вас будет возможность понаблюдать закат; увидеть, как лучи заходящего солнца озаряют поселок и озеро Байкал.

Свободное время для отдыха, прогулки по берегу Байкала, посещения музея Байкала, нерпинария или горнолыжного комплекса Листвянки.

Также заранее, при бронировании тура, Вы можете заказать у нас снегоходную прогулку или катание на собачьей упряжке.

Ужин.

День 2
Вдоль Кругобайкальской железной дороги

Завтрак.

Экскурсия на судне на воздушной подушке «Хивус» по льду Байкала вдоль Кругобайкальской железной дороги до станции Половинная (продолжительность 5 часов).  

Фотосъемка на льду Байкала.

Осмотр тоннелей подпорных стенок, виадуков - памятников инженерно-технического искусства и архитектуры.

Обед-пикник.

День 3
Иркутск - о.Ольхон

Завтрак. Выезд из гостиницы.

Переезд в Иркутск. Автомобильная обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, - здесь живет история Сибири, история Российского государства. Сегодня Иркутску 360 лет!

Переезд на о. Ольхон (270 км). Через пролив Ольхонские ворота проезжаем по ледовой переправе.

Размещение в гостиницах в пос. Хужир, либо в пос. Харанцы.

Свободное время для прогулки по льду Байкала. Вы увидите чудесные ледяные гроты, окружающие скалу Шаманка и другие скалы вблизи поселка. При размещении в пос. Харанцы Вы сможете прогуляться по льду до островов Крокодил и Модоте, мыса Харанцы.

Ужин.

День 4
По льду Байкала к о.Хобой

Завтрак.

Автомобильное путешествие по льду Байкала на северную оконечность острова м. Хобой с остановками в живописных местах.

Обычная экскурсия в это время года выглядит совсем по-иному! Только сейчас Вы можете увидеть живописные скалы острова: м. Саган-Хушун, Хобой, Шунте-левый с «обратной» стороны, полюбоваться ледяными «замками» и гротами.

Обед-пикник во время экскурсии.

Ужин вечером в гостинице.

День 5
По льду Байкала на о.Огой

Завтрак.

Поездка по льду Байкала вдоль южной части острова Oльxoн и островам Малого Моря на о. Огой. Впечатляющие зимние виды Малого моря и Приморского хребта. Мapшpут пролегает через несколько островов, гротов и пещер, живописных от водных наплесков, застывших от мороза.

Остров Огой — священное место для буддистов. Там поставлена Ступа просвещения, дарующая мир и исполняющая желания.

Обед-пикник во время экскурсии.

Ужин вечером в гостинице.

День 6
Ольхон - Иркутск

Завтрак.

Отъезд в Иркутск. Обращаем ваше внимание, что прибытие с Ольхона в Иркутск-вечером. Рекомендуем приобретать обратные билеты с выездом не раньше 19/20.00 местного времени.

Стоимость

Включено в стоимость

  • экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
  • 2-, 3-местное размещение в гостиницах (с удобствами в номерах)
  • питание по программе тура

Оплачивается отдельно

  • авиа- и ж/д билеты до Иркутск
  • трансфер до места проведения экскурсий

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