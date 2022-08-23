Ледяные замки Ольхона 2022

Встреча в Иркутске в 8:00 в аэропорту, в 9:00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов).

Переезд в пос. Листвянка (70 км), по дороге – экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», расположенный на живописном берегу Ангары, в 47 км от Иркутска. «Тальцы» - уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков: «уголков» русской и бурятской деревень, эвенкийского стойбища.

Размещение в гостинице.

Экскурсия с подъемом на обзорную вершину - камень Черского, откуда открывается панорамный вид на Листвянку. При хорошей погоде у вас будет возможность понаблюдать закат; увидеть, как лучи заходящего солнца озаряют поселок и озеро Байкал.

Свободное время для отдыха, прогулки по берегу Байкала, посещения музея Байкала, нерпинария или горнолыжного комплекса Листвянки.

Также заранее, при бронировании тура, Вы можете заказать у нас снегоходную прогулку или катание на собачьей упряжке.

Ужин.