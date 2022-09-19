Путь к чистому Байкалу.
Вам предлагается один из маршрутов Восточного берега Байкала, где сохранилась уникальная природная территория с нетронутыми ландшафтами. Поход проходит по Баргузинскому хребту откуда открывается вид на Байкал и Чивыркуйский залив. Сплав в бухте Змеиной и отдых на горячих источниках. Этот тур для людей, которые хотят получить и физическую нагрузку и побывать на Байкале, пожить в палатках и слиться с природой. Приглашаем группы, которые хотят увидеть Байкал с вершины Баргузинского хребта.
Вас ждет:
Программа тура
Встречаемся в г. Улан-Удэ в 11.00 часов на площади Советов около памятника Ленину, грузимся в автомобиль и выезжаем по Баргузинскому тракту до реки Гремячая (350 км.), дорога местами идет вдоль Байкала.
Обед.
В первый день поднимаемся до зимовья.
Ужин. Ночевки в палатках.
Завтрак.
Трансфер до г. Улан-Удэ в дороге обед в кафе (оплачиваем самостоятельно).
Заселяемся в гостиницу (эконом номера). Доплата за одноместный номер по предварительно заявке. Свободное время. Гуляем по г. Улан-Удэ, можно заказать экскурсии, посетить музеи.
Завтрак.
Едем на экскурсию в Иволгинский Дацан — центр буддизма России. Возможно посещение ламы- астролога или врача тибетской медицины.
Завершение программы в 15-16.00 часов.
Завтрак.
После завтрака начинаем переход через Баргузинский хребет. Тропа идет в гору на перевал, на перевале отличный вид (в хорошую погоду) на Чивыркуйский залив и окрестности Баргузинского Хребта.
Обед.
Останавливаемся на стоянке Таежный Великан.
Ужин. Одых.
Завтрак.
Спуск к реке Дубари.
Обед в пути, отдыхаем.
Прогуливаемся, ужинаем, развлечения, ночевка на реке.
Стоянка находится у скалы, которая прижимает реку к другому берегу. Место очень живописное и красивое. По рассказам здесь на реке хорошая рыбалка на хариуса и тайменя.
Завтрак.
После завтрака выходим от стоянки Дубари и идем по живописной тропе до стоянки «Хозяин».
Обед. Спуск до ночевки.
Ужин. Отдых.
Завтрак.
Запланирован пеший переход вдоль р. Большой Чивыркуй, красота по пути пойменные луга.
Делаем остановку. Обед.
Выходим к Байкалу, отдыхаем и ловим рыбу прижелании на песчаном пляже или в Большом Чивыркуе. Закат тут один из красивейших, напротив Змеиная бухта и острова Святого Носа.
Ужин на берегу Байкала. При хорошей погоде за дополнительную плату выезд на катере в Змеиную бухту. Стоимость зависит от количества человек.
Завтрак.
Сегодня у Вас запланирован запасной день или день отдыха (на случай непогоды). При хорошей погоде отдых в Змеевой бухте, купаемся в горячих источниках (46градусов). Это самая теплая бухта Байкала, где можно рыбачить и купаться.
Обед.
Ужин. Ночевка.
Завтрак.
Инструктаж по технике передвижения на байдарках, отрабатываем отчаливания и причаливания к берегу. Сбор вещей.
Обед. Выходим на сплав до бухты Сорожья.
Встаем на ночевку, готовим ужин.
Завтрак.
Выходим на байдарках до мыса Монахово.
Обед. Трансфер до местности Глинка (20 км), попадаем в Баргузинский залив.
Ужин. Ставим палатки на берегу. Отдыхаем, купаемся и ночуем.
Затврак.
Утром после завтрака, берем с собой воду и начинаем восхождение на Святой Нос, откуда открывается вид на Баргузинский и Чивыркуйский заливы.
Обед.
К вечеру спускаемся. Ночевка на берегу Байкала.
Ужин. Ночевка.
Стоимость
Включено в стоимость
- закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- услуги гида на маршруте
- проживание в палатках и на базах отдыха по программе( 3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
- транспорт
- прокат байдарок (для маршрутов, где предусмотрен сплав)
- сбор на аптечку и нац. парк
Оплачивается отдельно
- авиаперелет
- проживание до начала маршрута и после
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