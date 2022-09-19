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Путь к чистому Байкалу.

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вам предлагается один из маршрутов Восточного берега Байкала, где сохранилась уникальная природная территория с нетронутыми ландшафтами. Поход проходит по Баргузинскому хребту откуда открывается вид на Байкал и Чивыркуйский залив. Сплав в бухте Змеиной и отдых на горячих источниках. Этот тур для людей, которые хотят получить и физическую нагрузку и побывать на Байкале, пожить в палатках и слиться с природой. Приглашаем группы, которые хотят увидеть Байкал с вершины Баргузинского хребта.

Программа тура

День 1
День заезда. Знакомство.

Встречаемся в г. Улан-Удэ в 11.00 часов на площади Советов около памятника Ленину, грузимся в автомобиль и выезжаем по Баргузинскому тракту до реки Гремячая  (350 км.), дорога местами идет вдоль Байкала.

Обед.

В первый день поднимаемся до зимовья.

 Ужин. Ночевки в палатках.

День 10
Отъезд в Улан-Удэ.

Завтрак.

Трансфер до г. Улан-Удэ в дороге обед в кафе  (оплачиваем самостоятельно).

Заселяемся в гостиницу  (эконом номера). Доплата за одноместный номер по предварительно заявке. Свободное время. Гуляем по г. Улан-Удэ, можно заказать экскурсии, посетить музеи.  

День 11
Экскурсия в&nbsp;Иволгинский Дацан. Завершение программы.

Завтрак.

Едем на экскурсию в Иволгинский Дацан — центр буддизма России. Возможно посещение ламы- астролога или врача тибетской медицины.

Завершение программы в 15-16.00 часов.

 

День 2
Переход через Баргузинский хребет.

Завтрак.

После завтрака начинаем переход через Баргузинский хребет. Тропа идет в гору на перевал, на перевале отличный вид  (в хорошую погоду) на Чивыркуйский залив и окрестности Баргузинского Хребта.

Обед.

Останавливаемся на стоянке Таежный Великан.

Ужин. Одых.

День 3
Спуск к реке Дубари.

Завтрак.

Спуск к реке Дубари.

Обед в пути, отдыхаем.

Прогуливаемся, ужинаем, развлечения, ночевка на реке.

Стоянка находится у скалы, которая прижимает реку к другому берегу. Место очень живописное и красивое. По рассказам здесь на реке хорошая рыбалка на хариуса и тайменя.

День 4
Путь к стоянке Хозяин.

Завтрак.

После завтрака выходим от стоянки Дубари и идем по живописной тропе до стоянки  «Хозяин».

Обед. Спуск до ночевки.

Ужин. Отдых.

День 5
Пеший переход вдоль реки Большой Чивыркуй.

Завтрак.

Запланирован пеший переход вдоль р. Большой Чивыркуй, красота по пути пойменные луга.

Делаем остановку. Обед.

 Выходим к Байкалу, отдыхаем и ловим рыбу прижелании на песчаном пляже или в Большом Чивыркуе. Закат тут один из красивейших, напротив Змеиная бухта и острова Святого Носа.

Ужин на берегу Байкала.  При хорошей погоде за дополнительную плату  выезд на катере в Змеиную бухту. Стоимость зависит от количества человек.

День 6
Отдых в змеевой бухте.

Завтрак.

Сегодня у Вас запланирован запасной день или день отдыха  (на случай непогоды). При хорошей погоде отдых в Змеевой бухте, купаемся в горячих источниках  (46градусов). Это самая теплая бухта Байкала, где можно рыбачить и купаться.

Обед.

Ужин. Ночевка.

День 7
Сплав до бухты Сорожья.

Завтрак.

Инструктаж по технике передвижения на байдарках, отрабатываем отчаливания и причаливания к берегу. Сбор вещей.

Обед. Выходим на сплав до бухты Сорожья.

Встаем на ночевку, готовим ужин. 

День 8
На байдарках до мыса Монахово.

Завтрак.

Выходим на байдарках до мыса Монахово.

Обед. Трансфер до местности Глинка  (20 км), попадаем в Баргузинский залив.

Ужин. Ставим палатки на берегу. Отдыхаем, купаемся и ночуем.

День 9
Восхождение на Святой Нос.

Затврак.

Утром после завтрака, берем с собой воду и начинаем восхождение на Святой Нос, откуда открывается вид на Баргузинский и Чивыркуйский заливы.

Обед.

К вечеру спускаемся. Ночевка на берегу Байкала.

Ужин. Ночевка.

Стоимость

Включено в стоимость

  • закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • услуги гида на маршруте
  • проживание в палатках и на базах отдыха по программе( 3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
  • транспорт
  • прокат байдарок (для маршрутов, где предусмотрен сплав)
  • сбор на аптечку и нац. парк

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет
  • проживание до начала маршрута и после

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