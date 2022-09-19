Путь к чистому Байкалу.

Встречаемся в г. Улан-Удэ в 11.00 часов на площади Советов около памятника Ленину, грузимся в автомобиль и выезжаем по Баргузинскому тракту до реки Гремячая (350 км.), дорога местами идет вдоль Байкала.

Обед.

В первый день поднимаемся до зимовья.

Ужин. Ночевки в палатках.