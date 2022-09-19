От сердца к сердцу. Поход по Байкалу летом

Встреча в городе Иркутск в 10.00 утра в аэропорту города Иркутск у справочной.

Поездка в Музей Байкала, п. Листвянка (Время в дороге 1 час), здесь представлена самая полная информация о Байкале, музей очень интересен. На первом этаже в больших аквариумах можно наблюдать различных рыб, а также единственного в мире пресноводного тюленя - нерпу. Экскурсии (по набору групп и занятости экскурсоводов).

Обед в Листвянке (вы самостоятельно сможете купить и отведать байкальского омуля, копченого, соленого, отведать местного пива). Время на обед 1 час.

Возвращение в Иркутск. Заезд за провизией на пешую часть маршрута. Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа), дорога идет среди гор, остановка с панорамным видом на озеро Байкал (поселок Култук).

Ужин и обсуждение планов. Распределение снаряжение, палаток и продуктов на 4-5 дней. Ночь на базе отдыха. Размещение экономичное, общее (по 3-5 человек), с удобствами на улице. Двухместное размещение необходимо заказать заранее (требуется доп. оплата).