От сердца к сердцу. Поход по Байкалу летом
За последнее время это самый популярный маршрут. На этом маршруте Вы познакомитесь с самыми интересными и необычными местами западной и южной стороны озера Байкал. Погрузитесь в Байкальские Пещеры, посетите самые священные места шаманов Байкала, озеро Сердце, остров Ольхон — сердце Байкала, мыс Хобой и его окрестности все это предстоит увидеть Вам только на этом маршруте.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в городе Иркутск в 10.00 утра в аэропорту города Иркутск у справочной.
Поездка в Музей Байкала, п. Листвянка (Время в дороге 1 час), здесь представлена самая полная информация о Байкале, музей очень интересен. На первом этаже в больших аквариумах можно наблюдать различных рыб, а также единственного в мире пресноводного тюленя - нерпу. Экскурсии (по набору групп и занятости экскурсоводов).
Обед в Листвянке (вы самостоятельно сможете купить и отведать байкальского омуля, копченого, соленого, отведать местного пива). Время на обед 1 час.
Возвращение в Иркутск. Заезд за провизией на пешую часть маршрута. Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа), дорога идет среди гор, остановка с панорамным видом на озеро Байкал (поселок Култук).
Ужин и обсуждение планов. Распределение снаряжение, палаток и продуктов на 4-5 дней. Ночь на базе отдыха. Размещение экономичное, общее (по 3-5 человек), с удобствами на улице. Двухместное размещение необходимо заказать заранее (требуется доп. оплата).
Завтрак.
После завтрака запланирована поездка на горных велосипедах вдоль живописных берегов Байкала. Обязательно нужно взять фотоаппарат! Пробег у нас не спортивный и доступен любому желающему.
Обед в этот день самостоятельный, в любом кафе поселка.
Вечером сдаем велосипеды и возвращаемся на базу.
Ужинаем и ночуем на турбазе. Свободное время.
Завтрак.
Для желающих экскурсия в Пещеры. Экскурсия проводится с раннего утра до вечера в путешествии по пещерам Прибайкалья. Выдаются непромокаемые костюмы, каски. Обязательно нужно взять теплые вещи.
Обед.
Возвращение на базу отдыха поздно вечером. Помимо посещений пещер с музыкальным залом, Вам предстоит посетить и наиболее живописные уголки Байкала и Прибайкалья.
Ужин на базе отдыха. (для тех кто едет в пещеры, ужин сухим пайком).
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме в Иркутск. В пути нас ждет остановка на обед, где Вы сможете выбрать и купить, то, что Вам понравится. Завершение программы в 18-20 часов.
Завтрак.
Сбор. Переезд на высоко проходимой машине до тропы. Мы проедем около мраморного карьера, где россыпью лежат куски мрамора, переправимся несколько раз через горную реку.
Берем свои вещи и совершаем пеший переход по тропе, что окружают горы, к метеостанции. Пеший переход 10 км. С Метеостанции уже виден самый большой водопад реки Подкомарной. Участники в рюкзаках несут — личные вещи, продукты на 4-5 дней, палатки и групповое снаряжение.
Обед.
Устройство лагеря. Свободное время.
Ужин. Костер. Ночь в палатках по 3-4 человека. Если Вы желаете жить отдельно или семьей, Вам нужно предупредить об этом за 3-4 дня до маршрута.
Завтрак.
Восхождение на Пик — Черского доступное каждому любителю активного отдыха (обязательно выполнение всех требований гида, группа должна двигаться вместе.), здесь не требуется специальных знаний и умений. Обзор озера Сердца (4 — 5 ч.).
Обед в виде перекуса.
Для желающих пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-6ч.). Каждый водопад неповторим, конечно хочется посетить все, но для этого придется постараться, ведь их так много.
Ужин. Свободное время. Ночь в палатках.
Завтрак.
Спуск до поселка. В рюкзаках участники несут палатки, групповое и личное снаряжение и продукты на 1-2 дня.
Обед. Рядом есть небольшое (дикое) кафе и прохладительные напитки! Оплачивается все в кафе.
В Слюдянке по желанию экскурсия в частный музей минералов, знаменитый на всю Россию и входящий в пятерку крупнейших по экспонатам. Входные билеты приобретаются на месте (туристы самостоятельно посещают музей. Гид сопровождает только до ворот). Баня на базе за дополнительную оплату. Ужин. Ночь на базе отдыха.
Завтрак.
Переход до вокзала. Переезд в Иркутск на автотранспорте или электричке по живописной трассе. Прибытие в Иркутск. Получение байдарок, разрешение нац. парка и продуктов на следующую часть. (Занимает от 1 до 2 часов) Отъезд до острова Ольхон (остановка МРС).В пути нам предстоит обед (желающие могут поесть в Иркутске, при пересадке), в кафе, где каждый самостоятельно купит то, что ему захочется. Переправа через паром, на Остров Ольхон. Размещение на базе отдыха. Сегодня нам нужно перебрать вещи. Взять необходимые на сплав и уложить в гермомешки, а остальное оставить на базе. Ужин на базе
Ранний завтрак.
Обзорная поездка по острову, остановка на берегу, сбор байдарок.
Обед.
Посещение природных достопримечательностей — скала Три Брата, скала. При наличии времени и хорошей погоды небольшой сплав или тренировочные выходы.
Размещение в палатках. Ужин на берегу.
Завтрак.
Сплав на байдарках по Малому Морю. (Во время сильного ветра или волны, сплав не проводится).
Обед . Леса на Ольхоне с этой стороны практически нет, вся еда готовится на газе или дровах купленных заранее. Сплав до Живописной бухты. Ужин.
Завтрак.
На рассвете продолжение сплава на байдарках вдоль живописного берега острова.
Обед. Купание в Байкале на песчаном берегу. Отдых.
Ночевка и ужин. Ночь в палатках
Завтрак.
Отдыхаем, и переезжаем на базу. Размещаемся на базе отдыха с 13-00.
Обед самостоятельно в любом кафе поселка. Отдыхая - осматриваем скалу Шаманку и поселок Хужир. Можно сходить в музей Ревякина. После обеда, примерно в 17-00 часов идем за велосипедами. Берем их на сутки. Ужин.
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе( в том числе завтраки и ужины в столовой базы отдыха на острове Ольхон), а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- встреча в Иркутске
- проживание на базах отдыха по программе
- экскурсии по программе, входные билеты в музей
- трансферы по программе
- услуги гида
- оплата за посещение национального парка
- транспорт по программе
- прокат байдарок
- групповая аптечка
Оплачивается отдельно
- авиа перелет
- услуги переводчика
- услуги повара (по запросу), а также обеды в 9,10 и 11 день
- баня
- проживание до начала маршрута и после
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