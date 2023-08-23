Настоящий Байкал

По хорошей тропе до озера Фролиха можно дойти за 2 часа. Место безумно красивое! Среди высоких горных вершин в тиши таёжного леса раскинулось удивительно озеро, по форме напоминающее сердце. Каждый, кто побывал здесь однажды, остаётся влюблён в это место навсегда. Живописное озеро ежегодно привлекает сюда туристов со всего мира.



После обеда путешествие к впечатляющему водопаду.



Нам предстоит переправа на катамаране через озеро Фролиха к реке правая Фролиха, небольшой переход по тропе к водопаду.



Купание в водопаде по желанию!



Озеро Фролиха имеет довольно сложную форму. В него впадает две речки (Левая Фролиха и Даватчанд, протекающие параллельно в одной и той же долине) и вытекает в Байкал одна (Фролиха).



Рыбалка там просто замечательная, бывает, что каждые заброс блесны приносит щуку или окуня. Кроме того, в озере и впадающих речках есть ленок, таймень. В озере Фролиха водится уникальная для Сибири красная рыба даватчан - реликтовая форма ледниковой эпохи. В реке Фролиха много хариуса.



Грандиозные и спокойные пейзажи, чистейший воздух и вода, первозданная непроходимая тайга и следы медведя, нетающий снег у вершин гор, густой туман по утрам и закаты в полнеба, шумные порожистые речки и ледяные ручьи, непуганые стаи рыб - все это Фролиха.