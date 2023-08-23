Настоящий Байкал
Самый настоящий Байкал вы можете увидеть только на севере озера! Дикая, нетронутая человеком природа восхищает привыкших к цивилизации людей. Непроходимая тайга на побережье северного Байкала, потрясающие горные озёра, уникальностью бухты в сочетании с заповедным режимом территорий сохранили здесь мир без троп и дорог. Это последний оазис дикой природы на озере!
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Сбор группы.
Трансфер Иркутск - Северобайкальск - Нижнеангарск
Сбор группы в аэропорту или на вокзале города Иркутска с 8:00 до 9:00 (время местное).
Размещение в гостинице.
Время для отдыха.
Обед и ужин в ресторане (за свой счёт).
Подготовка и осмотр личного и общественного снаряжения.
Посадка в автотранспорт в 16:00.
Начинаем трансфер Иркутск - Северобайкальск - Нижнеангарск. Ночной переезд.
Сначала движемся по Качугскому тракту, затем вдоль живописных берегов знаменитой реки Лены.
После Жигалово начинается участок сложной дороги.
День 2
Знакомство с достопримечательностями Фролихинского заказника
Прибываем в Нижнеангарск утром в 10:00.
Размещение в гостевом доме "Северный Байкал".
Время для отдыха.
Оформление разрешения на посещение Фролихинского заказника. Находиться в здешних заповедных местах разрешается только по согласованию с администрациями заповедников!
Сборка байдарок. Инструктаж. Отработка навыков управления байдаркой.
Для желающих:
Знакомство с достопримечательностями.
Мы посетим разрушенные штольни с остатками слюдяных отложений, кристально чистые, глубокие Слюдянские озёра, Бастилию (природный объект, высокая крепость на берегу Байкала).
Размещение в гостевом доме "Северный Байкал".
Время для отдыха.
Оформление разрешения на посещение Фролихинского заказника. Находиться в здешних заповедных местах разрешается только по согласованию с администрациями заповедников!
Сборка байдарок. Инструктаж. Отработка навыков управления байдаркой.
Для желающих:
Знакомство с достопримечательностями.
Мы посетим разрушенные штольни с остатками слюдяных отложений, кристально чистые, глубокие Слюдянские озёра, Бастилию (природный объект, высокая крепость на берегу Байкала).
День 3
Остров Ярки
Сегодня нам предстоит пересечь дельту реки Верхняя Ангара вдоль знаменитого и необычайно красивого острова Ярки!
Мы можем идти как со стороны Байкала (при хорошей погоде и спокойной воде), так и со стороны Верхней Ангары (при сильном волнении на озере).
Здесь протяжённые песчаные пляжи, теплая вода и хорошая рыбалка.
Организация палаточного лагеря.
Остров Ярки - остров необычный. Это единственная на Байкале песчаная коса такой протяженности - 14 километров. Ширина его достигает местами 400 метров. На Ярках есть растительность, и он пользуется большой популярностью у местного населения и туристов. К сожалению, строительство Иркутской ГЭС и вызванные ее работой колебания уровня воды в Байкале привели к тому, что Ярки разрушаются.
Мы можем идти как со стороны Байкала (при хорошей погоде и спокойной воде), так и со стороны Верхней Ангары (при сильном волнении на озере).
Здесь протяжённые песчаные пляжи, теплая вода и хорошая рыбалка.
Организация палаточного лагеря.
Остров Ярки - остров необычный. Это единственная на Байкале песчаная коса такой протяженности - 14 километров. Ширина его достигает местами 400 метров. На Ярках есть растительность, и он пользуется большой популярностью у местного населения и туристов. К сожалению, строительство Иркутской ГЭС и вызванные ее работой колебания уровня воды в Байкале привели к тому, что Ярки разрушаются.
День 4
Участок маршрута остров Ярки - Мыс Биракан
Продолжаем наше путешествие.
Участок маршрута остров Ярки - Мыс Биракан.
Удивительно красивые пейзажи бескрайних просторов Байкала! Слева дикая тайга, справа Байкал.
Лагерь в устье реки. Здесь могут "отвести душу" любители рыбной ловли.
Участок маршрута остров Ярки - Мыс Биракан.
Удивительно красивые пейзажи бескрайних просторов Байкала! Слева дикая тайга, справа Байкал.
Лагерь в устье реки. Здесь могут "отвести душу" любители рыбной ловли.
День 5
Мыс Биракан - Губа Фролиха
Сегодня мы дойдём до знаменитой губы Фролиха. Она вдаётся в материк на 3 км. Ширина её при входе - 4 км. Затем она сужается до 1,5 км. На берегах губы находится много крупных подводных камней, опасных для судоходства. Это результат опустившегося 10-12 тысяч лет назад ледника с Баргузинского хребта.
В 2 км. от Байкала на берегу реки Фролиха известен ещё с прошлого столетия термальный источник с температурой воды +35-+36 градусов.
В 2 км. от Байкала на берегу реки Фролиха известен ещё с прошлого столетия термальный источник с температурой воды +35-+36 градусов.
День 6
Небольшой переход губа Фролиха – губа Аяя
На Севере Байкала ещё сохраняются природные места, где звери и духи обитают в гармонии. Одна магия названий способна заворожить любого путешественника - бухта
АЯЯ, название которой возникло от возгласа охотника-эвенка: "Ай-аяя, какая красота!" Аяя, глубоко врезанная в сушу, со всех сторон окружённая крутыми берегами, имеет славу одного из самых красивых мест северо-восточного побережья.
Аяя имеет прекрасный песчаный пляж. А нам самое время покупаться и понежится на солнышке!
АЯЯ, название которой возникло от возгласа охотника-эвенка: "Ай-аяя, какая красота!" Аяя, глубоко врезанная в сушу, со всех сторон окружённая крутыми берегами, имеет славу одного из самых красивых мест северо-восточного побережья.
Аяя имеет прекрасный песчаный пляж. А нам самое время покупаться и понежится на солнышке!
День 7
Подъём к живописному ледниковому озеру Фролиха (8 км).
По хорошей тропе до озера Фролиха можно дойти за 2 часа. Место безумно красивое! Среди высоких горных вершин в тиши таёжного леса раскинулось удивительно озеро, по форме напоминающее сердце. Каждый, кто побывал здесь однажды, остаётся влюблён в это место навсегда. Живописное озеро ежегодно привлекает сюда туристов со всего мира.
После обеда путешествие к впечатляющему водопаду.
Нам предстоит переправа на катамаране через озеро Фролиха к реке правая Фролиха, небольшой переход по тропе к водопаду.
Купание в водопаде по желанию!
Озеро Фролиха имеет довольно сложную форму. В него впадает две речки (Левая Фролиха и Даватчанд, протекающие параллельно в одной и той же долине) и вытекает в Байкал одна (Фролиха).
Рыбалка там просто замечательная, бывает, что каждые заброс блесны приносит щуку или окуня. Кроме того, в озере и впадающих речках есть ленок, таймень. В озере Фролиха водится уникальная для Сибири красная рыба даватчан - реликтовая форма ледниковой эпохи. В реке Фролиха много хариуса.
Грандиозные и спокойные пейзажи, чистейший воздух и вода, первозданная непроходимая тайга и следы медведя, нетающий снег у вершин гор, густой туман по утрам и закаты в полнеба, шумные порожистые речки и ледяные ручьи, непуганые стаи рыб - все это Фролиха.
После обеда путешествие к впечатляющему водопаду.
Нам предстоит переправа на катамаране через озеро Фролиха к реке правая Фролиха, небольшой переход по тропе к водопаду.
Купание в водопаде по желанию!
Озеро Фролиха имеет довольно сложную форму. В него впадает две речки (Левая Фролиха и Даватчанд, протекающие параллельно в одной и той же долине) и вытекает в Байкал одна (Фролиха).
Рыбалка там просто замечательная, бывает, что каждые заброс блесны приносит щуку или окуня. Кроме того, в озере и впадающих речках есть ленок, таймень. В озере Фролиха водится уникальная для Сибири красная рыба даватчан - реликтовая форма ледниковой эпохи. В реке Фролиха много хариуса.
Грандиозные и спокойные пейзажи, чистейший воздух и вода, первозданная непроходимая тайга и следы медведя, нетающий снег у вершин гор, густой туман по утрам и закаты в полнеба, шумные порожистые речки и ледяные ручьи, непуганые стаи рыб - все это Фролиха.
День 8
Восхождение на гору Медвежья
Переправа через озеро Фролиха на катамаране к восточному берегу озера.
Восхождение на гору Медвежья (1200 м). С высоты птичьего полёта открывается потрясающий вид на озеро Фролиха и Байкал!
Возвращаемся по тропе к озеру Байкал.
Восхождение на гору Медвежья (1200 м). С высоты птичьего полёта открывается потрясающий вид на озеро Фролиха и Байкал!
Возвращаемся по тропе к озеру Байкал.
День 9
Переход губа Аяя - губа Хакусы
Мы у заветной цели! Сегодня предстоит переход губа Аяя - губа Хакусы.
Мыс Хакусы виден издалека. Обогнув его, мы наблюдаем прекрасный пляж, а вдали выгнутый дугой каменный мыс Хаманкит, в переводе с эвенкийского "утёс стрел". Мыс интересен тем, что звуки как стрелы отражаются от скальных гранитных столбов. Более чистого и мощного эхо на Байкале не встретишь.
Мы причаливаем на четырёхколометровый пляж губы Хакусы.
Сегодня обязательно посетим заветную цель - самый мощный на Байкале горячий источник, температура воды которого около 47 градусов. Минеральные воды Хакусов по составу схожи с минеральными источниками Пятигорска!
Организация лагеря.
Принимаем горячие ванны лечебного источника
Мыс Хакусы виден издалека. Обогнув его, мы наблюдаем прекрасный пляж, а вдали выгнутый дугой каменный мыс Хаманкит, в переводе с эвенкийского "утёс стрел". Мыс интересен тем, что звуки как стрелы отражаются от скальных гранитных столбов. Более чистого и мощного эхо на Байкале не встретишь.
Мы причаливаем на четырёхколометровый пляж губы Хакусы.
Сегодня обязательно посетим заветную цель - самый мощный на Байкале горячий источник, температура воды которого около 47 градусов. Минеральные воды Хакусов по составу схожи с минеральными источниками Пятигорска!
Организация лагеря.
Принимаем горячие ванны лечебного источника
День 9
Переход губа Аяя - губа Хакусы
Мы у заветной цели! Сегодня предстоит переход губа Аяя - губа Хакусы.
Мыс Хакусы виден издалека. Обогнув его, мы наблюдаем прекрасный пляж, а вдали выгнутый дугой каменный мыс Хаманкит, в переводе с эвенкийского "утёс стрел". Мыс интересен тем, что звуки как стрелы отражаются от скальных гранитных столбов. Более чистого и мощного эхо на Байкале не встретишь.
Мы причаливаем на четырёхколометровый пляж губы Хакусы.
Сегодня обязательно посетим заветную цель - самый мощный на Байкале горячий источник, температура воды которого около 47 градусов. Минеральные воды Хакусов по составу схожи с минеральными источниками Пятигорска!
Организация лагеря.
Принимаем горячие ванны лечебного источника
Мыс Хакусы виден издалека. Обогнув его, мы наблюдаем прекрасный пляж, а вдали выгнутый дугой каменный мыс Хаманкит, в переводе с эвенкийского "утёс стрел". Мыс интересен тем, что звуки как стрелы отражаются от скальных гранитных столбов. Более чистого и мощного эхо на Байкале не встретишь.
Мы причаливаем на четырёхколометровый пляж губы Хакусы.
Сегодня обязательно посетим заветную цель - самый мощный на Байкале горячий источник, температура воды которого около 47 градусов. Минеральные воды Хакусов по составу схожи с минеральными источниками Пятигорска!
Организация лагеря.
Принимаем горячие ванны лечебного источника
День 10
Посещение источников.
Время для отдыха, знакомства с природой Байкала, наслаждения завораживающими видами озера, горным ожерельем Байкала.
День 11
Направление на Северобайкальск
Сбор снаряжения.
Отправляемся на катере в уникальное место к древним пещерам.
После осмотра пещер на катере пересекаем Байкал.
Направляемся в Северобайкальск.
Размещение в гостинце.
Отправляемся на катере в уникальное место к древним пещерам.
После осмотра пещер на катере пересекаем Байкал.
Направляемся в Северобайкальск.
Размещение в гостинце.
День 12
Экскурсия по Северобайкальску
Время для отдыха и сна.
Возможна покупка сувениров, экскурсия по Северобайкальску.
Посадка в автотранспорт в 14:00.
Начинаем трансфер Северобайкальск - Иркутск. Ночной переезд.
Возможна покупка сувениров, экскурсия по Северобайкальску.
Посадка в автотранспорт в 14:00.
Начинаем трансфер Северобайкальск - Иркутск. Ночной переезд.
День 13
Экскурсионная программа по Иркутску
Прибытие в Иркутск утром.
Размещение.
Время для отдыха.
Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).
Примерный маршрут экскурсионной программы по Иркутску:
Историческое начало города, строительство острога, Площадь Кирова, Спасская церковь, Собор Богоявления, Бульвар ветеранов, Вечный огонь, здание Областной администрации, Римско-Католический костёл, Московские ворота, Нижняя набережная, Знаменский монастырь, Место расстрела Колчака, Памятник Колчаку, Музей Декабристов, Памятник жёнам декабристов, ул. Карла Маркса, Краеведческий музей, памятник туристу, Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Белый дом, Верхняя набережная, Памятник Александру III, 130 квартал, усадьба В.П. Сукачёва.
Размещение.
Время для отдыха.
Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).
Примерный маршрут экскурсионной программы по Иркутску:
Историческое начало города, строительство острога, Площадь Кирова, Спасская церковь, Собор Богоявления, Бульвар ветеранов, Вечный огонь, здание Областной администрации, Римско-Католический костёл, Московские ворота, Нижняя набережная, Знаменский монастырь, Место расстрела Колчака, Памятник Колчаку, Музей Декабристов, Памятник жёнам декабристов, ул. Карла Маркса, Краеведческий музей, памятник туристу, Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Белый дом, Верхняя набережная, Памятник Александру III, 130 квартал, усадьба В.П. Сукачёва.
День 14
Возвращение домой
Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
за 14 дней с человека
Двухместное размещение
70 000 ₽
Включено в стоимость
- Размещение в гостевых домах, усадьбах, на турбазах (по программе);
- Разрешение на посещение Фролихинского заказника;
- Входные билеты в музеи, перечисленные в программе, экскурсии, заявленные в программе;
- Питание по программе: походное трёхразовое.
- Варят туристы самостоятельно! Услуги повара оплачиваются отдельно по желанию группы!
- Все виды трансферов в соответствии с программой;
- Услуги гида-проводника;
- Аренда общего походного снаряжения;
Оплачивается отдельно
- Аренда личного снаряжения: спальника, рюкзака, коврика;
- Услуги повара;
- Прививка от энцефалита;
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе).
- Питание в кафе - за свой счёт;
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