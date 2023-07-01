Лучший отдых на Байкале

Завтрак



Сегодня нам предстоит трансфер в горный посёлок Аршан, расположенный в Тункинской долине (южная часть озера Байкал) у подножья величественных горных вершин Саян.



Двигаясь на юг от Байкала по широкой Тункинской долине между двух горных хребтов (Саяны и Хамар-Дабан), ощущаешь себя в другой реальности, в пространственном окне. И время замирает в плавном течении причудливых облаков, в бесконечном кружении гордого орла, в сонном движении лошадей на бесконечных просторах долины...



Прогулка к питьевому бювету.



Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен. Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость. Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие. Так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и с благодарностью за прекрасный отдых.



Прогулка по водопадам реки Кынгарги.



Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к водопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.



Обед в кафе в стоимость не входит.



Потрясающий вид на Тункинскую долину со смотровой площадки по пути на пик Любви очарует вас и не даст забыть об Аршане никогда! (посещение по возможности).



Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.



В знак почтения не знакомой нам культуре сначала пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Затем покрутим молитвенные барабаны, чтобы привести в действие мантры, находящиеся внутри них. И только после этого пройдём внутрь храма (по желанию).



Получим заряд бодрости, посетив термальные источники и грязи Жемчуга. Нет ничего приятнее горячего минерального душа под открытым небом! Метановые ванны расслабляют, восстанавливают нервную систему и имеют омолаживающий эффект, а минеральные грязи применяются для лечения опорно-двигательного аппарата.



После водных процедур мы направляемся к месту начала сплава.



Размещение в палаточном лагере.



