Лучший отдых на Байкале
Это уникальный маршрут, включающий в себя все возможные виды активности на Байкале! Посещение пещеры, прогулка на катере, трэкинг, байдарки, экскурсии, поездка на экскурсионном поезде, посещение термальных источников, рафтинг!
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Знакомство с Иркутском
Сбор группы в аэропорту или на вокзале города Иркутска в 10:00 (время местное).
Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).
Историческое начало города, строительство острога, Площадь Кирова, Спасская церковь, Собор Богоявления, Бульвар ветеранов, Вечный огонь, здание Областной администрации, Римско-Католический костёл, Московские ворота, Нижняя набережная, Знаменский монастырь, Место расстрела Колчака, Памятник Колчаку, Музей Декабристов, Памятник жёнам декабристов, ул. Карла Маркса, Краеведческий музей, памятник туристу, Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Белый дом, Верхняя набережная, Памятник Александру III, 130 квартал, усадьба В.П. Сукачёва.
Обед в ресторане (на свой вкус).
Трансфер Иркутск - Большое Голоустное (небольшой бурятский посёлок в устье реки Голоустной). Переезд занимает около 2 часов.
Размещение в гостинице.
Время для отдыха.
Ужин в гостинице.
Экскурсия по историческому центру Иркутска (длительность около 2 часов).
Историческое начало города, строительство острога, Площадь Кирова, Спасская церковь, Собор Богоявления, Бульвар ветеранов, Вечный огонь, здание Областной администрации, Римско-Католический костёл, Московские ворота, Нижняя набережная, Знаменский монастырь, Место расстрела Колчака, Памятник Колчаку, Музей Декабристов, Памятник жёнам декабристов, ул. Карла Маркса, Краеведческий музей, памятник туристу, Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Белый дом, Верхняя набережная, Памятник Александру III, 130 квартал, усадьба В.П. Сукачёва.
Обед в ресторане (на свой вкус).
Трансфер Иркутск - Большое Голоустное (небольшой бурятский посёлок в устье реки Голоустной). Переезд занимает около 2 часов.
Размещение в гостинице.
Время для отдыха.
Ужин в гостинице.
День 2
Круиз в Бухту Песчаную
Завтрак.
Отправляемся на катере в бухту Песчаную.
Жемчужина Байкала! Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы - Малая и Большая колокольни.
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.
В бухте Песчаной ещё остались знаменитые "ходульные" деревья, но к сожалению уже не самые большие экземпляры.
Возвращаемся в Голоустное.
Вечером вы можете заказать баню!
Отправляемся на катере в бухту Песчаную.
Жемчужина Байкала! Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы - Малая и Большая колокольни.
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
Живописный песчаный пляж в нашем распоряжении.
В бухте Песчаной ещё остались знаменитые "ходульные" деревья, но к сожалению уже не самые большие экземпляры.
Возвращаемся в Голоустное.
Вечером вы можете заказать баню!
День 3
Прогулка до мыса Малого Кадильного.
Завтрак.
Начинаем трэкинг вдоль Байкала по живописной тропе!
Посещение Свято-Никольского храма с удивительной историей возрождения.
Особенно поражает драматическая история спасения иконы Николая Мирликийского, бережно хранящейся под сводами священных куполов.
Инструктаж. Начало пути к Большим Котам. Справа Вас будут сопровождать крутые
берега Приморского хребта, поросшие лесом, а слева - просторы озера Байкал. Обед на природе.
Переход до м. Малого Кадильного.
Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная. Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».
Ночёвка в палаточном лагере на кордоне Прибайкальского национального парка.
Начинаем трэкинг вдоль Байкала по живописной тропе!
Посещение Свято-Никольского храма с удивительной историей возрождения.
Особенно поражает драматическая история спасения иконы Николая Мирликийского, бережно хранящейся под сводами священных куполов.
Инструктаж. Начало пути к Большим Котам. Справа Вас будут сопровождать крутые
берега Приморского хребта, поросшие лесом, а слева - просторы озера Байкал. Обед на природе.
Переход до м. Малого Кадильного.
Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная. Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».
Ночёвка в палаточном лагере на кордоне Прибайкальского национального парка.
День 5
Учимся управлять байдаркой
Завтрак.
Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже и не забываем любоваться красотами Байкала.
Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет. Всё наше путешествие он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.
На обед остановимся в уютном заливе.
Прибываем в посёлок Листвянка.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Учимся управлять байдаркой, работать в экипаже и не забываем любоваться красотами Байкала.
Справа от нас во всём своём великолепии предстал Приморский хребет. Всё наше путешествие он будет удивлять нас своими скальными утёсами, таёжными склонами, незабываемыми пейзажами.
На обед остановимся в уютном заливе.
Прибываем в посёлок Листвянка.
Размещение в гостинице.
Ужин.
День 6
Музей Байкала и Камень Черского
Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе на свой вкус.
В завершении программы вас ожидает увлекательная экскурсия! Посещение этнографического музея Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. В Тальцах вы сможете окунуться в культуру и быт сибирской деревни 17-19 века.
Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, Спасскую башню Илимского острога.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе на свой вкус.
В завершении программы вас ожидает увлекательная экскурсия! Посещение этнографического музея Тальцы.
Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. В Тальцах вы сможете окунуться в культуру и быт сибирской деревни 17-19 века.
Вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, Спасскую башню Илимского острога.
День 7
Кругобайкальская железная дорога
Этот день посвящён посещению одного из легендарных объектов на Байкале - Кругобайкальской железной дороги!
Вы совершите небольшой трансфер до причала, преодолеете исток Ангары на корабле, на станции Порт-Байкал вы произведёте посадку в экскурсионный поезд и отправитесь в увлекательное путешествие по тоннелям царских времён.
После захватывающего путешествия вы разместитесь в гостинице практически на берегу Байкала, где сможете поужинать и отдохнуть.
Прибытие в п. Слюдянка.
Размещение.
Ужин.
Вы совершите небольшой трансфер до причала, преодолеете исток Ангары на корабле, на станции Порт-Байкал вы произведёте посадку в экскурсионный поезд и отправитесь в увлекательное путешествие по тоннелям царских времён.
После захватывающего путешествия вы разместитесь в гостинице практически на берегу Байкала, где сможете поужинать и отдохнуть.
Прибытие в п. Слюдянка.
Размещение.
Ужин.
День 8
Тункинская долина
Завтрак
Сегодня нам предстоит трансфер в горный посёлок Аршан, расположенный в Тункинской долине (южная часть озера Байкал) у подножья величественных горных вершин Саян.
Двигаясь на юг от Байкала по широкой Тункинской долине между двух горных хребтов (Саяны и Хамар-Дабан), ощущаешь себя в другой реальности, в пространственном окне. И время замирает в плавном течении причудливых облаков, в бесконечном кружении гордого орла, в сонном движении лошадей на бесконечных просторах долины...
Прогулка к питьевому бювету.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен. Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость. Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие. Так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и с благодарностью за прекрасный отдых.
Прогулка по водопадам реки Кынгарги.
Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к водопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.
Обед в кафе в стоимость не входит.
Потрясающий вид на Тункинскую долину со смотровой площадки по пути на пик Любви очарует вас и не даст забыть об Аршане никогда! (посещение по возможности).
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.
В знак почтения не знакомой нам культуре сначала пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Затем покрутим молитвенные барабаны, чтобы привести в действие мантры, находящиеся внутри них. И только после этого пройдём внутрь храма (по желанию).
Получим заряд бодрости, посетив термальные источники и грязи Жемчуга. Нет ничего приятнее горячего минерального душа под открытым небом! Метановые ванны расслабляют, восстанавливают нервную систему и имеют омолаживающий эффект, а минеральные грязи применяются для лечения опорно-двигательного аппарата.
После водных процедур мы направляемся к месту начала сплава.
Размещение в палаточном лагере.
Сегодня нам предстоит трансфер в горный посёлок Аршан, расположенный в Тункинской долине (южная часть озера Байкал) у подножья величественных горных вершин Саян.
Двигаясь на юг от Байкала по широкой Тункинской долине между двух горных хребтов (Саяны и Хамар-Дабан), ощущаешь себя в другой реальности, в пространственном окне. И время замирает в плавном течении причудливых облаков, в бесконечном кружении гордого орла, в сонном движении лошадей на бесконечных просторах долины...
Прогулка к питьевому бювету.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен. Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость. Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие. Так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и с благодарностью за прекрасный отдых.
Прогулка по водопадам реки Кынгарги.
Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к водопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.
Обед в кафе в стоимость не входит.
Потрясающий вид на Тункинскую долину со смотровой площадки по пути на пик Любви очарует вас и не даст забыть об Аршане никогда! (посещение по возможности).
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.
В знак почтения не знакомой нам культуре сначала пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях. Затем покрутим молитвенные барабаны, чтобы привести в действие мантры, находящиеся внутри них. И только после этого пройдём внутрь храма (по желанию).
Получим заряд бодрости, посетив термальные источники и грязи Жемчуга. Нет ничего приятнее горячего минерального душа под открытым небом! Метановые ванны расслабляют, восстанавливают нервную систему и имеют омолаживающий эффект, а минеральные грязи применяются для лечения опорно-двигательного аппарата.
После водных процедур мы направляемся к месту начала сплава.
Размещение в палаточном лагере.
День 9
По течению Иркута
Подготовка снаряжения.
Упаковка вещей.
Инструктаж по технике безопасности.
Начало первого этапа сплава длительностью в 4 часа.
Мы отрываемся от цивилизации. С этого момента не будет сотовой связи, кафе и магазинов, крыши над головой, а только бурное течение горной реки и километры тайги на склонах живописного Зырказунского ущелья.
Под руководством опытного инструктора мы пройдём не сложные, но довольно интересные препятствия: порог "Кулик" (2 к. с.), Зубкоганские шиверы, "Малый порог". Вы увидите, как скорость реки начинает заметно увеличивается при приближении к очередному препятствию, так же в дальнейшем будет учащаться ваш пульс и биение сердца в предвкушении неожиданного поворота событий!
Сегодня наиболее интересный день сплава, ведь впереди «Большой порог» - самое сложное препятствие в нижнем течении Иркута. Порог не видно, но слышно издалека. Весь водный поток с шумом и рёвом проносится по огромным каменным глыбам, образуя мощные пенистые валы.
Прохождение порога лучше всего снимать на видео с левого берега реки.
После порога остановка на ночлег.
Упаковка вещей.
Инструктаж по технике безопасности.
Начало первого этапа сплава длительностью в 4 часа.
Мы отрываемся от цивилизации. С этого момента не будет сотовой связи, кафе и магазинов, крыши над головой, а только бурное течение горной реки и километры тайги на склонах живописного Зырказунского ущелья.
Под руководством опытного инструктора мы пройдём не сложные, но довольно интересные препятствия: порог "Кулик" (2 к. с.), Зубкоганские шиверы, "Малый порог". Вы увидите, как скорость реки начинает заметно увеличивается при приближении к очередному препятствию, так же в дальнейшем будет учащаться ваш пульс и биение сердца в предвкушении неожиданного поворота событий!
Сегодня наиболее интересный день сплава, ведь впереди «Большой порог» - самое сложное препятствие в нижнем течении Иркута. Порог не видно, но слышно издалека. Весь водный поток с шумом и рёвом проносится по огромным каменным глыбам, образуя мощные пенистые валы.
Прохождение порога лучше всего снимать на видео с левого берега реки.
После порога остановка на ночлег.
День 10
Окончание сплава
Ещё несколько препятствий порадуют наш резвый корабль! Преодолев пороги "Косая Шивера" и "Бык" (2 к. с.), мы выходим из ущелья. Сегодня нас ещё ждут порог «Мотский» и "Собачьи перекаты".
Теперь активный сплав превращается в пляжный, а точнее в «рафтовый» отдых. Тёплая вода, солнце и раскалённые бока рафта вместо песчаного пляжа. Отдохнувшие и загоревшие, мы приближаемся в посёлку Шаманка – конечная точка сплава. Из-за поворота реки перед нами во всей красе открывается знаменитый Шаманский утёс.
Просушка и упаковка снаряжения.
Здесь нас ждёт небольшой фуршет.
Трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Теперь активный сплав превращается в пляжный, а точнее в «рафтовый» отдых. Тёплая вода, солнце и раскалённые бока рафта вместо песчаного пляжа. Отдохнувшие и загоревшие, мы приближаемся в посёлку Шаманка – конечная точка сплава. Из-за поворота реки перед нами во всей красе открывается знаменитый Шаманский утёс.
Просушка и упаковка снаряжения.
Здесь нас ждёт небольшой фуршет.
Трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Ужин.
День 11
Трансфер в аэропорт
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
за 11 дней с человека
Двухместное размещение
90 000 ₽
Включено в стоимость
- Размещение в гостевых домах, усадьбах, на турбазах (по программе);
- Входные билеты в музеи, перечисленные в программе, экскурсии, заявленные в программе;
- Питание по программе. Питание в кафе - за свой счёт (указано в программе);
- Все виды трансферов в соответствии с программой;
- Услуги гида-проводника;
Оплачивается отдельно
- Аренда личного снаряжения: спальника, рюкзака, коврика;
- Прививка/страховка от энцефалита;
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе).
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