Когда Байкал был юн..
Трекинг в один из самых диких и красивых уголков озера Байкал: пешее путешествие из посёлка Бугульдейка в бухту Песчаную. Здесь редко ступает нога человека, практически нет троп и населённых пунктов. Девственная природа, как и тысячи лет назад, когда Байкал был совсем ещё юн…Сказочный лес, причудливые озёра, удивительное разнообразие скальных мысов. В этом туре Вы сможете ближе познакомиться с природой Прибайкальского национального парка, посетить интересные места и просто вдохнуть глоток чистого байкальского воздуха!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом в аэропорту города Иркутск. Длительность программы 5 часов. Посадка в автомобиль и отправление в посёлок Бугульдейка. Здесь произойдёт ваше первое знакомство с Байкалом.
Обед и отправление в путь.
В этот день вы пройдёте несколько километров по галечному пляжу, примете участие в обустройстве лагеря. Отличная новость: вам не придется нести на себе всё снаряжение - самое тяжелое повезет катамаран сопровождения! Вечером вас ждёт вкусный ужин, приготовленный на костре.
Завтрак.
Продолжительность пешей программы 5 часов.
Вы будете путешествовать по одному из самых красивых пеших маршрутов Байкала. Несложность маршрута и красота природы не дадут Вам думать об усталости. Тропа проходит по диким местам: на десятки километров вокруг нас не будет других людей. Только вы и дикая красота Байкала.Обед. Ужин.
Завтрак.
Продолжительность пешей программы 5 часов.
Ваш путь будет проходить то вдоль кромки водной глади, то по полянам, заросшим шиповником, то по лесной тропинке вдоль скалистого обрыва.Обед.
Ужин.
Вечером можно затопить походную баню. Так прекрасно после нее окунуться в освежающую Байкальскую воду! Отличное завершение дня.
Завтрак.
Продолжительность пешей программы 5 часов.
Как же прекрасно просыпаться в палатке и иметь возможность наслаждаться свежим воздухом и живописными видами Байкала! Сегодня продолжается наш пеший переход. С тропы открываются прекрасные виды на озеро, по ходу движения будем собирать лесную ягоду и таёжные травы для чая.
Обед.
Ужин.
Завтрак.
И в последний день трекинга вас ждёт встреча с одним из самых красивых мест Байкала – бухтой Песчаной. Она славится мягким климатом, белоснежными пляжами, лазурной водой и ходульными деревьями. Находиться здесь летом в любую погоду приятно! Здесь вам предстоит провести последнюю ночь путешествия. Наполненные новыми эмоциями и энергетикой, вы будете сидеть с друзьями у костра, пить ароматный чай и слушать шорох байкальских волн…
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Выезд из бухты Песчаной на скоростном катере. Во время водного перехода продолжительностью около 1 часа вы сможете полюбоваться прекрасным озером и его берегами – местами скалистыми и неприступными, покрытыми густым лесом. В посёлке Большое Голоустное пересадка на микроавтобус и отправление в Иркутск. По прибытии примерно в 18.00 размещение в выбранном вами отеле.
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча на пристани Ракета
- трансфер Иркутск – Бугульдейка
- билеты на катер по маршруту бухта Песчаная – Иркутск
- сопровождение на маршруте гидами
- сопровождение на маршруте катамараном
- трёхразовое питание
- аренда палаток
- аренда кострового снаряжения
- рекреационные сборы
Оплачивается отдельно
- алкогольная и табачная продукция
- аренда спальника, коврика и посуды
- гостиница в Иркутске
- медицинская страховка
- аренда походной бани
Отзывы
Байкал прекрасен своей красотой. Места и правда дикие т.к. кроме вас и озера больше никого нет. Бухта Песчаная понравилась лазурной водой, я как будто на необитаемом острове себя почувствовала. Никогда раньше не видела скалистый обрыв, очень впечатлило.
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