Когда Байкал был юн..

Встреча с гидом в аэропорту города Иркутск. Длительность программы 5 часов. Посадка в автомобиль и отправление в посёлок Бугульдейка. Здесь произойдёт ваше первое знакомство с Байкалом.

Обед и отправление в путь.

В этот день вы пройдёте несколько километров по галечному пляжу, примете участие в обустройстве лагеря. Отличная новость: вам не придется нести на себе всё снаряжение - самое тяжелое повезет катамаран сопровождения! Вечером вас ждёт вкусный ужин, приготовленный на костре.