Долина Вулканов
Это тур для тех любителей, которые хотят узнать поближе уникальную природу Байкала и его величественные горы Восточных Саян, окунуться в воды священных источников и посетить Долину Потухших Вулканов которым больше 5 млн. лет. Это самое экологическое место и мало посещаемое туристами. Здесь настоящая первозданная природа.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10 часов утра. Переезд вдоль Восточных Саян до Окинского района. Но для начала мы остановимся в Култуке на обзорной точке и посмотрим на Байкал.
Обед в пути (оплачивается самостоятельно).
Далее экскурсия на перевал Нуху (перевал с отверстием в сале), что расположен на границе двух районов. С него открывается живописный вид на самую высокую точку Бурятии Мунку-Сардык, высотой 3491м. Далее остановка на священных местах. Распределение снаряжения, продуктов на все дни тура. Время в пути 8 — 9 часов.
Ужин. Ночлег.
Завтрак.
Отдых на источниках. Купаемся в бассейне! (запасной день на случай непогоды).
Обед.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд рано утром в Орлик. (переезд займет весь день).
Обед.
Ужин по приезду в село.
Завтрак.
Переезд в Иркутск.
Обед в кафе, где Вы самостоятельно закажите то, что Вам понравилось. Приезд вечером.
Размещение в гостинице (оплачивается самостоятельно — эконом от 1000 руб.).
Окончание тура.
Завтрак.
Переезд на высоко проходимой машине 80 км. Дорога идет по единственной дороге, где ездят только высоко проходимые машины.
Обед на реке. Переход на Источники (2-3ч.). Установка палаток.
Отдых, ужин у костра. При позднем приезде, ночевка перед перевалом у горной реки. Перевал достаточно несложны, в начале небольшой подъем, далее путь 2-3 км, по удивительному соцветию красок, что раскрасила природа окружающий пейзаж.
Завтрак.
Отдых на источниках, что расположены как и многие тысячи лет назад прямо в лесу. Экскурсии по окрестностям.с принятием ванн и пробой воды с источников. Уникальное место!
Обед. (Для желающих и подготовленных — двухдневный переход к подножью пика Топографов (3100м). Ужин. Ночевка.
Завтрак.
Принятие целебных ванн.
Обед. Свободное время.
Ужин. Ночевка.
Завтрак.
Для тех кто решил идти к Пику Топографов. В первый день нам предстоит преодолеть перевал и долину семи озер. Изумрудные озера, поляны из жарков и других цветов, снег, ледники спускающиеся с гор. Красота. Отсутствие людей, абсолютная девственная природа!
Второй день — возвращаемся к источникам по тому же живописному маршруту.
Обед.
Возможно ночевка на краю зоны леса у водопада, так как меньше людей и больше дров. Практически перед спуском на поляну источников. На усмотрение гида.
Ужин.
Завтрак.
Переход через перевал, где нас ждет машина. Переезд на арендованной машине до местности Хойто-Гол (3-4 часа).
Обед.
Ужин и ночевка на источниках. На источниках есть бассейн, с теплой водой где можно сделать фотографии прямо на фоне заснеженных гор.
Завтрак.
Сегодня начинается наше путешествие в долину потухших вулканов. Переход через перевал (2700м.) с которого открывается живописный вид, и спуск до вулкана Кропоткина. При спуске с перевала нашему взору откроется красивое озеро в котором плавают огромные льдины.
Обед в виде перекуса на озере.
Продолжение спуска по долине с полянами цветов и кристально чистым воздухом. Преодоление переправы в брод. Переход до вулкана. Установка палаток возле вулкана. Осмотр Вулкана и лавовых полей.
Ужин и ночевка возле вулкана. Время в пути 7-8 часов.
Завтрак.
Экскурсия на вулкан Перетолчена через море застывшей лавы! Подъем на вулкан и прогулка вокруг его кратера.
Обед. Отдых.
Ужин. Продолжительность 4-5 часов. Вечером возможен подход под перевал.
Завтрак.
Возвращение в поселок.
Обед. Сборы домой.
Ужин. Принятие ванн и купание в бассейне! (Переход через перевал очень живописен, с него открывается панорама на все пики и ледники).
Стоимость
Включено в стоимость
- закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- услуги гида на маршруте
- транспорт
- проживание в палатках и на базах отдыха по программе(3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
- сбор на аптечку
Оплачивается отдельно
- авиаперелет
- переезд от Орлика до Источников и обратно (2000-3000 руб.)
- проживание до начала маршрута и после
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