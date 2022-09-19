Долина Вулканов

Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10 часов утра. Переезд вдоль Восточных Саян до Окинского района. Но для начала мы остановимся в Култуке на обзорной точке и посмотрим на Байкал.

Обед в пути (оплачивается самостоятельно).

Далее экскурсия на перевал Нуху (перевал с отверстием в сале), что расположен на границе двух районов. С него открывается живописный вид на самую высокую точку Бурятии Мунку-Сардык, высотой 3491м. Далее остановка на священных местах. Распределение снаряжения, продуктов на все дни тура. Время в пути 8 — 9 часов.

Ужин. Ночлег.