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Долина Вулканов

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Это тур для тех любителей, которые хотят узнать поближе уникальную природу Байкала и его величественные горы Восточных Саян, окунуться в воды священных источников и посетить Долину Потухших Вулканов которым больше 5 млн. лет. Это самое экологическое место и мало посещаемое туристами. Здесь настоящая первозданная природа.

Программа тура

День 1
День заезда. Встреча. Переезд до Окинского района.

Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10 часов утра. Переезд вдоль Восточных Саян до Окинского района. Но для начала мы остановимся в Култуке на обзорной точке и посмотрим на Байкал.

Обед в пути (оплачивается самостоятельно).

Далее экскурсия на перевал Нуху (перевал с отверстием в сале), что расположен на границе двух районов. С него открывается живописный вид на самую высокую точку Бурятии Мунку-Сардык, высотой 3491м. Далее остановка на священных местах.  Распределение снаряжения, продуктов на все дни тура. Время в пути 8 — 9 часов.

Ужин. Ночлег.

День 10
Отдых на источниках.

Завтрак.

Отдых на источниках. Купаемся в бассейне! (запасной день на случай непогоды).

Обед.

Ужин.

День 11
Отъезд в Орлик.

Завтрак.

Отъезд рано утром в Орлик. (переезд займет весь день).

Обед.

Ужин по приезду в село.

День 12
День отъезда.

Завтрак.

Переезд в Иркутск.

Обед в кафе, где Вы самостоятельно закажите то, что Вам понравилось. Приезд вечером.

Размещение в гостинице (оплачивается самостоятельно — эконом от 1000 руб.).

Окончание тура.

 

День 2
Перевал Чойган-дабан. Уникальные&nbsp; источники.

 Завтрак.

Переезд на высоко проходимой машине 80 км. Дорога идет по единственной дороге, где ездят только высоко проходимые машины.

Обед на реке. Переход на Источники (2-3ч.). Установка палаток.

Отдых, ужин у костра. При позднем приезде, ночевка перед перевалом у горной реки. Перевал достаточно несложны, в начале небольшой подъем, далее путь 2-3 км, по удивительному соцветию красок, что раскрасила природа окружающий пейзаж.

День 3
Отдых на источниках в Туве.

Завтрак.

Отдых на источниках, что расположены как и многие тысячи лет назад прямо в лесу. Экскурсии по окрестностям.с принятием ванн и пробой воды с источников. Уникальное место!

Обед. (Для желающих и подготовленных — двухдневный переход к подножью пика Топографов (3100м). Ужин. Ночевка.

День 4
Целебные ванны святых источников. Отдых.

Завтрак.

Принятие целебных ванн.

Обед. Свободное время.

Ужин. Ночевка.

День 5
Переход к пику Топографов.

Завтрак.

Для тех кто решил идти к Пику Топографов. В первый день нам предстоит преодолеть перевал и долину семи озер. Изумрудные озера, поляны из жарков и других цветов, снег, ледники спускающиеся с гор. Красота. Отсутствие людей, абсолютная девственная природа!

Второй день — возвращаемся к источникам по тому же живописному маршруту.

Обед.

Возможно ночевка на краю зоны леса у водопада, так как меньше людей и больше дров. Практически перед спуском на поляну источников. На усмотрение гида.

Ужин.

 

День 6
Переход через перевал. Переезд до местности Хойто-Гол.

Завтрак.

Переход через перевал, где нас ждет машина. Переезд на арендованной машине до местности Хойто-Гол (3-4 часа).

Обед.

Ужин и ночевка на источниках. На источниках есть бассейн, с теплой водой где можно сделать фотографии прямо на фоне заснеженных гор.

 

День 7
Трекинг через перевал в долину потухших вулканов.

Завтрак.

Сегодня начинается наше путешествие в долину потухших вулканов. Переход через перевал (2700м.) с которого открывается живописный вид, и спуск до вулкана Кропоткина. При спуске с перевала нашему взору откроется красивое озеро в котором плавают огромные льдины.

Обед в виде перекуса на озере.

Продолжение спуска по долине с полянами цветов и кристально чистым воздухом. Преодоление переправы в брод. Переход до вулкана. Установка палаток возле вулкана. Осмотр Вулкана и лавовых полей.

Ужин и ночевка возле вулкана. Время в пути 7-8 часов.

День 8
Трекинг по застывшей лаве вулкна.

Завтрак.

Экскурсия на вулкан Перетолчена через море застывшей лавы! Подъем на вулкан и прогулка вокруг его кратера.

Обед. Отдых.

Ужин. Продолжительность 4-5 часов. Вечером возможен подход под перевал.

День 9
Возвращение в поселок Хойто-Гол .

Завтрак.

Возвращение в поселок.

Обед. Сборы домой.

Ужин. Принятие ванн и купание в бассейне! (Переход через перевал очень живописен, с него открывается панорама на все пики и ледники).

Стоимость

Включено в стоимость

  • закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • услуги гида на маршруте
  • транспорт
  • проживание в палатках и на базах отдыха по программе(3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
  • сбор на аптечку

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет
  • переезд от Орлика до Источников и обратно (2000-3000 руб.)
  • проживание до начала маршрута и после

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