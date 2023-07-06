Долина целебных источников (Шумак)

Завтрак.



Сегодня нас ждёт ещё одна жемчужина Байкала - п.Листвянка.



Трансфер Иркутск – Тальцы.



Посещение этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. У вас будет уникальная возможность перекусить в настоящем "Трактире"!



Трансфер Тальцы – Листвянка.



Остановка у истока Ангары.



Обед в кафе за свой счёт.



Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.



Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!



На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала. С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т.д.



Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.



Посещение сувенирного и рыбного рынка.



Возвращаемся в Иркутск в гостиницу.



Ужин в кафе за свой счёт.

