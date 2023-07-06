Долина целебных источников (Шумак)
Долина Шумакских источников – это уникальное место, единственное в своём роде, так как даёт жизнь более 100 минеральным источникам, разным по составу, кислотности и воздействию на организм. В целебных источниках сконцентрированы все лучшие свойства минеральных вод Кисловодска, Пятигорска, Цхалтубо и Нафтуси. В долине р. Шумак известно свыше 100 выходов углекислой воды, разнообразной по содержанию углекислоты и радона, поэтому её ещё называют долиной 100 источников. Протяжённость маршрута: около 50 км в одну сторону! Сложность: Шумакский перевал категория сложности 1А;
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Начало маршрута от Ниловой Пустыни
Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска утром (время и место указаны в маршрутном листе).
Трансфер Иркутск – Нилова Пустынь. Инструктаж.
Сегодня нам предстоит преодолеть 5-6 километров пути с небольшим набором высоты.
Организация лагеря.
Трансфер Иркутск – Нилова Пустынь. Инструктаж.
Сегодня нам предстоит преодолеть 5-6 километров пути с небольшим набором высоты.
Организация лагеря.
День 2
Подъём до границы леса
Ранний подъём.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переход до озёр, от озёр тропа проходит по болотистой местности вверх до продолжительного, крутого спуска, подъём до границы леса, организация лагеря, заготовка дров.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Переход до озёр, от озёр тропа проходит по болотистой местности вверх до продолжительного, крутого спуска, подъём до границы леса, организация лагеря, заготовка дров.
День 3
Через Шумакский перевал
Завтрак. Сбор лагеря.
Двигаемся вверх вдоль реки Эхе-Гер. Перед нами альпийский пейзаж, мощный поток горной реки, панорама Шумакского цирка. Высота перевала Шумакского 2700м. Затяжной подъём на перевал преодолеваем за несколько переходов. Вид с вершины перевала захватывает дух!
Спуск по курумнику к ледниковым озёрам Ногон - Нур. Продолжаем движение до стоянки напротив живописного водопада.
Двигаемся вверх вдоль реки Эхе-Гер. Перед нами альпийский пейзаж, мощный поток горной реки, панорама Шумакского цирка. Высота перевала Шумакского 2700м. Затяжной подъём на перевал преодолеваем за несколько переходов. Вид с вершины перевала захватывает дух!
Спуск по курумнику к ледниковым озёрам Ногон - Нур. Продолжаем движение до стоянки напротив живописного водопада.
День 4
К целебным источникам
Завтрак.
Сбор лагеря.
Мы у заветной цели! Продолжаем спуск к источникам. Тропа всё время идёт по берегу реки, в зоне леса. По прибытии на Шумак есть возможность расположиться в одном из домиков, либо разбить палаточный лагерь по берегу реки. После непродолжительного отдыха прогулка по источникам.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Мы у заветной цели! Продолжаем спуск к источникам. Тропа всё время идёт по берегу реки, в зоне леса. По прибытии на Шумак есть возможность расположиться в одном из домиков, либо разбить палаточный лагерь по берегу реки. После непродолжительного отдыха прогулка по источникам.
Сбор лагеря.
Мы у заветной цели! Продолжаем спуск к источникам. Тропа всё время идёт по берегу реки, в зоне леса. По прибытии на Шумак есть возможность расположиться в одном из домиков, либо разбить палаточный лагерь по берегу реки. После непродолжительного отдыха прогулка по источникам.
Завтрак.
Сбор лагеря.
Мы у заветной цели! Продолжаем спуск к источникам. Тропа всё время идёт по берегу реки, в зоне леса. По прибытии на Шумак есть возможность расположиться в одном из домиков, либо разбить палаточный лагерь по берегу реки. После непродолжительного отдыха прогулка по источникам.
День 5-7
Отдых в Долине Шумакских источников
День 5-7.Отдых в Долине Шумакских источников
У вас есть уникальная возможность насладится этим замечательным местом. Посетить источники, святые места, попариться в бане, принять радоновые ванны, пообщаться с приятными и интересными людьми. Долина Шумакских источников – подходящее место для духовных практик.
Для очень активных можно устроить радиальные выходы к пику "Три Капитана", к водопаду "Мраморный".
У вас есть уникальная возможность насладится этим замечательным местом. Посетить источники, святые места, попариться в бане, принять радоновые ванны, пообщаться с приятными и интересными людьми. Долина Шумакских источников – подходящее место для духовных практик.
Для очень активных можно устроить радиальные выходы к пику "Три Капитана", к водопаду "Мраморный".
День 8
Возвращение обратно
Завтрак. Сбор лагеря.
Сегодня настало время прощания с целебными Шумакскими источниками.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен. Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость. Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.
Возвращаемся по той же тропе. Сегодня дойдём до уже знакомого водопада.
Организация лагеря.
Сегодня настало время прощания с целебными Шумакскими источниками.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен. Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость. Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.
Возвращаемся по той же тропе. Сегодня дойдём до уже знакомого водопада.
Организация лагеря.
День 9
Переход через Шумакский перевал
Завтрак. Сбор лагеря.
Переход через Шумакский перевал. Когда идёшь обратно, складывается впечатление, что находишься здесь впервые!
Организация лагеря.
Переход через Шумакский перевал. Когда идёшь обратно, складывается впечатление, что находишься здесь впервые!
Организация лагеря.
День 10
Возвращение в Иркутск
Завтрак.
После сбора лагеря продолжаем спуск к сухому ручью, до посёлка Ниловка.Трансфер Нилова Пустынь - Иркутск.
Размещение.
После сбора лагеря продолжаем спуск к сухому ручью, до посёлка Ниловка.Трансфер Нилова Пустынь - Иркутск.
Размещение.
День 11
Посещение экскурсионных мест Тальцев и Листвянки
Завтрак.
Сегодня нас ждёт ещё одна жемчужина Байкала - п.Листвянка.
Трансфер Иркутск – Тальцы.
Посещение этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. У вас будет уникальная возможность перекусить в настоящем "Трактире"!
Трансфер Тальцы – Листвянка.
Остановка у истока Ангары.
Обед в кафе за свой счёт.
Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала. С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т.д.
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Посещение сувенирного и рыбного рынка.
Возвращаемся в Иркутск в гостиницу.
Ужин в кафе за свой счёт.
Сегодня нас ждёт ещё одна жемчужина Байкала - п.Листвянка.
Трансфер Иркутск – Тальцы.
Посещение этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре. У вас будет уникальная возможность перекусить в настоящем "Трактире"!
Трансфер Тальцы – Листвянка.
Остановка у истока Ангары.
Обед в кафе за свой счёт.
Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера.
Всеми любимая экспозиция – аквариумы, в которых с нетерпением ждут гостей-туристов байкальские рыбы, рачки и даже милые и скромные нерпы. В завершении экскурсии вас ждёт виртуальное погружение в чистейшие байкальские воды. Вы сможете почувствовать себя настоящими исследователями!
На втором этаже вы сможете познакомиться с самыми крошечными обитателями Байкала. С помощью электронных микроскопов можно в мельчайших подробностях рассмотреть крохотных рачков, червей, икринки и т.д.
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Посещение сувенирного и рыбного рынка.
Возвращаемся в Иркутск в гостиницу.
Ужин в кафе за свой счёт.
День 12
Возвращение домой
Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Проживание по программе
Item 1 of 1
за 11 дней с человека
Двухместное размещение
45 000 ₽
Включено в стоимость
- Заброска продуктов на Шумак (лошадь или вертолет)
- Размещение: палаточный лагерь/туристическая база/гостевой дом (по программе);
- Питание по программе - походное трёхразовое (кроме питания в кафе по желанию туристов);
- Все виды трансферов в соответствии с программой;
- Услуги гида-проводника. Услуги шерпа оплачиваются отдельно по желанию группы: 3000 день!
- Входные билеты в музеи, перечисленные в программе, экскурсии, заявленные в программе;
- Варят туристы самостоятельно! Услуги повара оплачиваются отдельно по желанию группы: 3000 день!
- Аренда общего походного снаряжения: 2, 3, 4х местные палатки, тент, костровое оборудование, газовое оборудование.
Оплачивается отдельно
- Авиа, жд билеты;
- Аренда личного снаряжения: спальника, рюкзака, коврика;
- Прививка/страховка от энцефалита;
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе).
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