Большое путешествие вокруг Байкала

Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной. Поездка в Музей поселка Листвянка (70 км) по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары. Музей уникален, в нем Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.

Обед в Листвянке (Время на обед — 1 час., мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Возвращение в Иркутск. Получение провизии на первые дни маршрута. Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа) по дороге среди гор и выездом на обзорную точку. Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.

Ужин. Ночь на базе