Большое путешествие вокруг Байкала
Предлагаем авторский тур по Байкалу. Более 14 лет мы его организуем, это самый Уникальный и популярный маршрут по насыщенности и посещений самых живописных мест озера Байкал. Вам предстоит путешествие с юга на запад до острова Ольхона, а потом пересечь все озеро на теплоходе до единственного полуострова озера Святой Нос. Совершить восхождение, а затем обогнуть его на байдарке и затем переехать по восточной стороне, посетить знаменитый Иволгинский Дацан!!!. Общая протяженность маршрута более 1000 км!!!! и при такой достаточно низкой стоимости! Пешком с рюкзаком — 30 км. На байдарках — от 35 до 70 км на выбор. Остальное без вещей, на авто и катере.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту города Иркутск в 10 утра возле справочной. Поездка в Музей поселка Листвянка (70 км) по живописной дороге, которая идет вдоль Ангары. Музей уникален, в нем Вам расскажут об уникальности озера и почему оно до сих пор оно такое чистое.
Обед в Листвянке (Время на обед — 1 час., мы посетим рынок, куда круглогодично приезжают, чтоб купить рыбу. Возвращение в Иркутск. Получение провизии на первые дни маршрута. Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа) по дороге среди гор и выездом на обзорную точку. Отсюда открывается панорама на Южную часть Байкала.
Ужин. Ночь на базе
Завтрак.
Восхождение на обзорную точку полуострова Святой Нос, (7 -8 часов иногда и 9 часов) откуда открывается удивительная панорама на Байкал, Чивыркуйский и Баргузинский залив.Перекус. Спуск с вершины полуострова (спуск достаточно крут, поэтому следует соблюдать осторожность, выполняя все команды и рекомендации гида).
Ужин. Ночь на берегу
Завтрак.
Сбор байдарок. Сплав* на байдарках в Чивыркуйском заливе с осмотром островов и живописных бухт.Обед.
Ужин. Ночевка.
Примечание: На 12 день сплав начинается после обеда. Участникам, находясь в байдарках, запрещено удалятся от байдарки гида на расстояние более 50 метров.
Завтрак. Сплав. Осмотр островов.
Обед. Ужин. Отдых. Ночлег.
Завтрак.
Чивыркуйский залив, второй по величине залив озера Байкал, находится в природоохранной зоне Забайкальского национального парка. Залив изобилует многочисленными бухтами, берега которых покрыты тайгой, а на дне залива — ковёр из водорослей. В тихую погоду на дне видна каждая травинка и пасущиеся среди зарослей косяки рыб.Обед.
Ужин. Ночлег.
Завтрак.
Продолжение путешествия вдоль живописных песчаных бухт.
Обед.
Ужин. Ночлег в палатках.
Завтрак.
Переход до Монахово. Сбор Байдарок. На автомобильном транспорте отъезд в Усть-Баргузин.
Обед в поселке Усть - Баргузин. Оплачивается непосредственно участниками на месте. Отъезд в Улан-Удэ.
Завершение программы в 18-19 часов. (возможно позже). Рекомендуем отъезд планировать на следующий день.
Завтрак.
Пеший переход до метеостанции на хребет Хамар-Дабан. В рюкзаках у каждого личные вещи на 3-4 дня (часть можно оставить в камере хранения на базе отдыха), продукты на 4 — 5 дней и снаряжение. Первые 18 км. мы преодолеем на машине.
Обед на поляне. Далее пешком и с рюкзаками пойдем до метеостанции по живописной тропе.
Ужин. Ночевка в палатках.
Завтрак.
Оставляем ставив вещи на базе, берем с собой куртки и перекус и начинаем восхождение на Пик Черского, где будет обзор на озере Сердце (пеший выход займет около 4 — 6 часов в зависимости от погодных условий, а также подготовленности участников). Спуск.
Обед. Для тех кто идет на водопады спуск к реке Подкомарной, для тех кто устал спуск в базовый лагерь). По решению гида, или для тех у кого еще много сил, пешая экскурсия на водопады реки Подкомарной (3-4ч.). Удивительный каскад водопадов (14 шт)! Каждый водопад неповторим и по своему оригинален.
Ужин.
Завтрак.
Спуск по тропе. (18 км). В рюкзаках у участников — вещи, снаряжение и продукты на 1-2 дня.
Обед.
Баня около горной реки в лесу. Рядом небольшой приют, где можно купить прохладительные напитки и насладится жизнью. Оплата за баню производится в приюте. По желанию экскурсия в частный музей минералов. Билеты приобретаются при входе (примерно 150 руб.
Ужин. Ночевка туристском приюте.
Завтрак.
Пеший переход до ж/д вокзала. Переезд рано утром в Иркутск (2 — 3,5 часа) на автотранспорте или электричке по живописной трассе. Пересадки (время пересадки от 1 до 2 часов. Отъезд на остров Ольхон.Обед в дороге в кафе (или в Иркутске на вокзале при пересадке) — оплачивается самостоятельно.
Ужин на базе отдыха. Ночевка.
Завтрак.
Обзорная поездка по Ольхону на УАЗике до мыса Хобой. Хобой- место силы.
Обед с Байкальской ухой. Также по возможности посетим три скалы — три Брата.
Ужин.. Ночь на базе отдыха .
Завтрак.
С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалье. (выдаются непромокаемые костюмы, каски). Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей.Обед.
Возвращение на базу отдыха. Обращаем внимание: как правило с пещер возвращение поздно вечером, а иногда и ночью.
Ужин сухим пайком.
Завтрак.
Отдых на велосипедах — вдоль живописных берегов острова Ольхон. Отдых на берегу. Покупка сувениров. Продолжение путешествий на велосипедах для желающих. Также, Вы можете совершать самостоятельные прогулки на велосипеде, периодически возвращаясь на базу отдыха. Велосипеды берутся только на сутки.
Обед самостоятельно в одном из кафе поселка. После обеда свободное время. Можно на месте приобрести дополнительные экскурсии.
Ужин.
Завтрак.
Сборы. В связи с прекращением регулярного рейсового сообщения на теплоходе с 2016 года, переезд осуществляется на корабле класса «Ярославец». Чай на корабле самостоятельно, рекомендуем взять в дорогу бутерброды. Переезд достаточно длительный.
Прибытие в поселок Усть-Баргузин около 21-00 или позже.. Переезд на косу в Нац. Парк. Разбиваем лагерь на берегу Байкала, на песчаном берегу.
Ужин. Ночь в палатках
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе ( кроме обеда 8 дня), а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- встреча в Иркутске
- проживание на базах отдыха по программе
- экскурсии по программе, входные билеты в музей(кроме музея минералов)
- трансферы по программе
- услуги гида
- оплата за посещение национального парка
- транспорт по программе
- прокат байдарки
- групповая аптечка
Оплачивается отдельно
- авиаперелет
- услуги переводчика
- услуги повара (по запросу), а также не входит обед в 8 день
- баня
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