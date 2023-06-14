Большая Байкальская тропа

Любителям недорогого отдыха, несомненно, подойдёт пеший тур на Байкале. Это прекрасный способ размяться и получить заряд бодрости от пребывания наедине с природой! Участок Большой Байкальской тропы от Листвянки до Голоустного очень интересный и живописный: на пути несколько обзорных точек, с которых открывается прекрасный вид на Байкал, также у Вас будет возможность посетить пещеру, пройти по Чёртовому мосту и забраться на знаменитый утёс Скрипер! Кроме того Вы сможете посетить бухту Песчаную, известную своими золотыми песками!

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Групповая сборная, на автобусе

Групповая сборная, на автобусе Группа до 30 человек

Группа до 30 человек Место начала тура Петрозаводск

Место начала тура Петрозаводск Место конца тура Петрозаводск 2 дня 1 ночь

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