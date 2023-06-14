Большая Байкальская тропа
Любителям недорогого отдыха, несомненно, подойдёт пеший тур на Байкале. Это прекрасный способ размяться и получить заряд бодрости от пребывания наедине с природой! Участок Большой Байкальской тропы от Листвянки до Голоустного очень интересный и живописный: на пути несколько обзорных точек, с которых открывается прекрасный вид на Байкал, также у Вас будет возможность посетить пещеру, пройти по Чёртовому мосту и забраться на знаменитый утёс Скрипер! Кроме того Вы сможете посетить бухту Песчаную, известную своими золотыми песками!
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Знакомство с Листвянкой
Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска (указано в маршрутном листе).
Трансфер Иркутск – Листвянка.
В пути сделаем остановку и посетим музей деревянного зодчества Тальцы.
По прибытию в Листвянку разместимся в гостинице, отведаем свежеприготовленного омуля.
Побываем в Байкальском музее, поднимемся по канатной дороге на Камень Черского и загадаем желание на истоке Ангары
Трансфер Иркутск – Листвянка.
В пути сделаем остановку и посетим музей деревянного зодчества Тальцы.
По прибытию в Листвянку разместимся в гостинице, отведаем свежеприготовленного омуля.
Побываем в Байкальском музее, поднимемся по канатной дороге на Камень Черского и загадаем желание на истоке Ангары
День 2
Через перевал Черный к поселку Большие Коты
Инструктаж, распределение общественного снаряжения, выход на тропу.
Сегодня нам предстоит преодолеть перевал Чёрный (955 м).
После спуска с перевала тропа подходит к Байкалу и продолжается вдоль береговой линии.
Подходим к посёлку Большие Коты.
Организация кэмпинга.
Сегодня нам предстоит преодолеть перевал Чёрный (955 м).
После спуска с перевала тропа подходит к Байкалу и продолжается вдоль береговой линии.
Подходим к посёлку Большие Коты.
Организация кэмпинга.
День 3
К утёсу Скрипер
Сегодняшний день посвящён утёсу Скрипер – архитектурному и природному памятнику, в пещерах которого были обнаружены древние орудия труда, посуда, украшения, относящиеся к железному и каменному веку.
Нам предстоит преодолеть Чёртов мост – искусственную выемку в скале шириной не более метра над 30-ти метровым обрывом.
Тропа очень живописна, а виды восхитительны!
Ночёвка в палаточном лагере на кордоне Прибайкальского национального парка.
Будет возможность заказать баню!
Нам предстоит преодолеть Чёртов мост – искусственную выемку в скале шириной не более метра над 30-ти метровым обрывом.
Тропа очень живописна, а виды восхитительны!
Ночёвка в палаточном лагере на кордоне Прибайкальского национального парка.
Будет возможность заказать баню!
День 4
Переход до поселка Большое Голоустное
Переход до м. Малого Кадильного.
Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная. Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».
Переход до Ушканьей пади.
Сегодня нам предстоит дойти до посёлка Большое Голоустное.
Прогулка на Сухое озеро, которое раз в 4-5 лет наполняется подземными лечебными водами
Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная. Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».
Переход до Ушканьей пади.
Сегодня нам предстоит дойти до посёлка Большое Голоустное.
Прогулка на Сухое озеро, которое раз в 4-5 лет наполняется подземными лечебными водами
День 5
Переезд в бухту Песчаную на катере
Небольшой переход до пристани.
Переезд в бухту Песчаную на катере.
Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы - Малая и Большая колокольни.
Организация палаточного лагеря.
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
Переезд в бухту Песчаную на катере.
Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы - Малая и Большая колокольни.
Организация палаточного лагеря.
Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты!
День 6
Переход до бухты Сенной
Переход до бухты Сенной (кордон Прибайкальского национального парка) по живописной тропе, через бухту Песчаная, падь Долгую.
Осмотр окрестностей. Причудливые скалы. Вдали видна Большая колокольня и бухта с оригинальным названием "Бабушка".
Будет возможность заказать баню.
Осмотр окрестностей. Причудливые скалы. Вдали видна Большая колокольня и бухта с оригинальным названием "Бабушка".
Будет возможность заказать баню.
День 7
Прогулка к Харгинскому месторождению кварцевых песков
Прогулка к Харгинскому месторождению кварцевых песков, затаившемуся в труднодоступных прибайкальских лесах (по желанию группы, около 11 километров).
Это место мало посещаемое, что позволило ему сохраниться в первозданном виде.
Месторождение находится на верхних склонах пади Харгино северо-западного берега Байкала, в трех километрах от береговой линии на высоте 420 метров над уровнем озера.
Это место мало посещаемое, что позволило ему сохраниться в первозданном виде.
Месторождение находится на верхних склонах пади Харгино северо-западного берега Байкала, в трех километрах от береговой линии на высоте 420 метров над уровнем озера.
День 8
Возвращение в Иркутск
Возвращение в бухту Песчаную к 16:00.
Посадка на водный транспорт.
Прибытие в Иркутск в 20:00 (время местное).
Посадка на водный транспорт.
Прибытие в Иркутск в 20:00 (время местное).
День 9
Трансфер в аэропорт
Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Проживание в палатках
Item 1 of 1
за 8 дней с человека
Двухместное размещение
45 000 ₽
Включено в стоимость
- Трансфер, указанный в маршруте;
- Услуги инструктора;
- Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка;
- Аренда общего походного снаряжения: 2, 3, 4х местные палатки, костровое оборудование
- Питание походное трёхразовое (кроме питания в кафе по желанию туристов);
- Размещение: палаточный лагерь/хостел (по программе)
Оплачивается отдельно
- Аренда личного снаряжения: спальника, рюкзака, коврика;
- Прививка/страховка от энцефалита
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