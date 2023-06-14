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Большая Байкальская тропа

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Любителям недорогого отдыха, несомненно, подойдёт пеший тур на Байкале. Это прекрасный способ размяться и получить заряд бодрости от пребывания наедине с природой! Участок Большой Байкальской тропы от Листвянки до Голоустного очень интересный и живописный: на пути несколько обзорных точек, с которых открывается прекрасный вид на Байкал, также у Вас будет возможность посетить пещеру, пройти по Чёртовому мосту и забраться на знаменитый утёс Скрипер! Кроме того Вы сможете посетить бухту Песчаную, известную своими золотыми песками!

Программа тура

День 1
Знакомство с Листвянкой
Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска (указано в маршрутном листе). 

Трансфер Иркутск – Листвянка. 

В пути сделаем остановку и посетим музей деревянного зодчества Тальцы. 

По прибытию в Листвянку разместимся в гостинице, отведаем свежеприготовленного омуля. 

Побываем в Байкальском музее, поднимемся по канатной дороге на Камень Черского и загадаем желание на истоке Ангары
День 2
Через перевал Черный к поселку Большие Коты
Инструктаж, распределение общественного снаряжения, выход на тропу. 

Сегодня нам предстоит преодолеть перевал Чёрный (955 м). 

После спуска с перевала тропа подходит к Байкалу и продолжается вдоль береговой линии. 

Подходим к посёлку Большие Коты.

Организация кэмпинга.
День 3
К утёсу Скрипер
Сегодняшний день посвящён утёсу Скрипер – архитектурному и природному памятнику, в пещерах которого были обнаружены древние орудия труда, посуда, украшения, относящиеся к железному и каменному веку. 

Нам предстоит преодолеть Чёртов мост – искусственную выемку в скале шириной не более метра над 30-ти метровым обрывом. 

Тропа очень живописна, а виды восхитительны! 

Ночёвка в палаточном лагере на кордоне Прибайкальского национального парка. 

Будет возможность заказать баню!
День 4
Переход до поселка Большое Голоустное
Переход до м. Малого Кадильного.

Мы поднимемся на обзорную точку, гору Кадильная. Осмотрим место обитания древнего человека – пещеру «Часовня».

Переход до Ушканьей пади.

Сегодня нам предстоит дойти до посёлка Большое Голоустное.

Прогулка на Сухое озеро, которое раз в 4-5 лет наполняется подземными лечебными водами

День 5
Переезд в бухту Песчаную на катере
Небольшой переход до пристани.

Переезд в бухту Песчаную на катере.

Как две сторожевые башни бухту обрамляют пирамидальные скалы - Малая и Большая колокольни.

Организация палаточного лагеря.

Подъём на Скалу обзора (2-2,5 часа), откуда открывается потрясающий вид на идеально правильный полуовал бухты! 
День 6
Переход до бухты Сенной
Переход до бухты Сенной (кордон Прибайкальского национального парка) по живописной тропе, через бухту Песчаная, падь Долгую. 

Осмотр окрестностей. Причудливые скалы. Вдали видна Большая колокольня и бухта с оригинальным названием "Бабушка". 

Будет возможность заказать баню.
День 7
Прогулка к Харгинскому месторождению кварцевых песков
Прогулка к Харгинскому месторождению кварцевых песков, затаившемуся в труднодоступных прибайкальских лесах (по желанию группы, около 11 километров). 

Это место мало посещаемое, что позволило ему сохраниться в первозданном виде. 

Месторождение находится на верхних склонах пади Харгино северо-западного берега Байкала, в трех километрах от береговой линии на высоте 420 метров над уровнем озера.
День 8
Возвращение в Иркутск
Возвращение в бухту Песчаную к 16:00. 

Посадка на водный транспорт. 

Прибытие в Иркутск в 20:00 (время местное).
День 9
Трансфер в аэропорт
Трансфер в аэропорт.

Стоимость

Проживание в палатках

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за 8 дней с человека
Двухместное размещение
45 000 ₽

Включено в стоимость

  • Трансфер, указанный в маршруте;
  • Услуги инструктора;
  • Разрешение на посещение Прибайкальского Национального парка;
  • Аренда общего походного снаряжения: 2, 3, 4х местные палатки, костровое оборудование
  • Питание походное трёхразовое (кроме питания в кафе по желанию туристов);
  • Размещение: палаточный лагерь/хостел (по программе)

Оплачивается отдельно

  • Аренда личного снаряжения: спальника, рюкзака, коврика;
  • Прививка/страховка от энцефалита

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