Берег Байкала
Название маршрута «БерегБайкала» говорит само за себя. В походе поберегу Байкала, вы встретите очень много интересных мест и достопримечательностей самого батюшки Байкала. Гиды покажут и расскажут самые сокровенные места западного берега. Увидителазурнуюводу. Маршрут требует не большой физической подготовленности. Пеший переходоколо 30км. По просьбе участников прошлых лет, все расходы были включены в стоимость тура.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в городе Иркутске в 12 дня возле центрального входа в автовокзал. Переезд в поселок Листвянка. Посещение музея Байкала - единственный музей имеющий небольшой аквариум с представителями озера.
Обед.
Размещение на базе отдыха. Ужин.
Завтрак.
Пеший переход (10-12 км) вдоль Байкала.Обед.
Ужинаем, отдыхаем и ночевка в палатках.
Завтрак.
Переход вдоль Байкала до поселка Большие коты. Знакомство с местным бытом. Продолжение перехода по живописной тропе.Обед.
Ужин. Обсуждение планов на следующий день.
Ночь в палатках.
Завтрак.
Движемся по тропе вдоль Байкала. Проходим падъ Сенную. Далее спускаемся и продолжаем путешествие вдоль Байкала, проходим Чертов мост.Обед на берегу.
Продолжение перехода.
Ужин. Ночь в палатках.
Завтрак.
Осмотр Пади Кадильной. Название кадильный связано с известняковым карьером, где раньше жгли известь (кадиль).
Баня по желанию за дополнительную плату.
Обед. Небольшой переход.
Ужин. Ночлег.
Завтрак.
Переход до села Большое Голоустное вдоль береговой линии Байкала. Основная достопримечательность села - церковь Свято-Никольская церковь. Осмотр церкви.Обед в пути.
Ужин. Размещение на базе отдыха. Баня по желанию за дополнительную плату.
Завтрак.
Переезд в Иркутск с 8 до 12 часов дня. Завершение программы.
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- встреча в Иркутске
- проживание в палатках и на базах отдыха по программе(3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
- экскурсии по программе, входные билеты
- трансферы по программе
- услуги гида
- оплата за посещение национального парка
- транспорт по программе
- прокат квадроциклов
- групповая аптечка
Оплачивается отдельно
- авиа перелет
- услуги переводчика
- услуги повара (по запросу)
- баня
- проживание до начала маршрута и после
- посещение пещер
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