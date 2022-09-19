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Берег Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Название маршрута «БерегБайкала» говорит само за  себя.  В походе  поберегу Байкала, вы встретите очень много интересных мест и достопримечательностей самого батюшки Байкала. Гиды покажут и расскажут самые сокровенные места западного берега. Увидителазурнуюводу.  Маршрут требует не большой физической подготовленности. Пеший переходоколо 30км. По просьбе участников прошлых лет, все расходы были включены в стоимость тура.

Программа тура

День 1
Встреча. Знакомство.

Встреча в городе Иркутске в 12 дня возле центрального входа в автовокзал. Переезд в поселок Листвянка. Посещение музея Байкала - единственный музей имеющий небольшой аквариум с представителями озера.

Обед.

Размещение на базе отдыха. Ужин.  

День 2
Переход вдоль Байкала.

Завтрак.

Пеший переход (10-12 км) вдоль Байкала.

Обед.

Ужинаем, отдыхаем и ночевка в палатках.

День 3
Переход до поселка Большие коты и к горе Скрипер.

Завтрак.

Переход вдоль Байкала до поселка Большие коты. Знакомство с местным бытом. Продолжение перехода по живописной тропе.

Обед.

Ужин. Обсуждение планов на следующий день.

Ночь в палатках.  

День 4
Переход через перевал. Гора Скрипер.

Завтрак.

Движемся по тропе вдоль Байкала. Проходим падъ Сенную. Далее спускаемся и продолжаем путешествие вдоль Байкала, проходим Чертов мост.

Обед на берегу.

Продолжение перехода.

Ужин. Ночь в палатках.

День 5
Переход до местности Кадильная.

Завтрак.

Осмотр Пади Кадильной. Название кадильный связано с известняковым карьером, где раньше жгли известь (кадиль).

Баня по желанию за дополнительную плату.

Обед. Небольшой переход.

Ужин. Ночлег.

День 6
Пеший переход до Большого Голоустного.

Завтрак.

Переход до села Большое Голоустное вдоль береговой линии Байкала. Основная достопримечательность села - церковь Свято-Никольская церковь. Осмотр церкви.

Обед в пути.

Ужин. Размещение на базе отдыха. Баня по желанию за дополнительную плату.

День 7
День отъезда.

Завтрак.

Переезд в Иркутск с 8 до 12 часов дня. Завершение программы.

Стоимость

Включено в стоимость

  • питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
  • встреча в Иркутске
  • проживание в палатках и на базах отдыха по программе(3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
  • экскурсии по программе, входные билеты
  • трансферы по программе
  • услуги гида
  • оплата за посещение национального парка
  • транспорт по программе
  • прокат квадроциклов
  • групповая аптечка

Оплачивается отдельно

  • авиа перелет
  • услуги переводчика
  • услуги повара (по запросу)
  • баня
  • проживание до начала маршрута и после
  • посещение пещер

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