Берег Байкала

Название маршрута «БерегБайкала» говорит само за себя. В походе поберегу Байкала, вы встретите очень много интересных мест и достопримечательностей самого батюшки Байкала. Гиды покажут и расскажут самые сокровенные места западного берега. Увидителазурнуюводу. Маршрут требует не большой физической подготовленности. Пеший переходоколо 30км. По просьбе участников прошлых лет, все расходы были включены в стоимость тура.