Байкальское путешествие
Приглашаем желающих побывать на Байкале и в горах. В нетрудном походе Вы пройдете в среднем с рюкзаком около 25 км (нести нужно будет свои вещи, продукты и групповое снаряжение), остальное в машине и налегке. Проживание на турбазах и туристских приютах.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10.00 часов Вас будет ждать гид. Поездка в п. Листвянка (Время в дороге 1 час.). Маршрут активного тура включает посещение музея Байкала, где представлена полная информация о Байкале.Обед в Листвянке (Вы самостоятельно сможете купить и отведать Байкальского омуля, копченого, соленого, отведать местного пива). Время на обед 1 час. Возвращение в Иркутск по живописной дороге с видами на Ангару. Заезд за провизией на пешую часть маршрута активного тура. Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа), дорога идет среди гор, остановка с панорамным видом на озеро Байкал. Ужин и обсуждение планов. Ночь на базе отдыха.
Завтрак.
Поход начинается с подъема до метеостанции Хамар-Дабан. Первые 18 км. мы преодолеем на машине. В рюкзаке у участников кроме личных вещей — групповое снаряжение, палатки и продукты на 3 дня дней. Дорога будет проходить мимо мраморного карьера (огромные куски мрамора лежат прямо на дороге), затем мы преодолеем несколько водных переправ. Ранее, чуть выше здесь проходила дорога в Монголию и Китай.
Обед у нас будет на поляне, около горной реки. Отдых. Далее пешком и с рюкзаками мы пойдем до метеостанции по живописной тропе. Отдых.
Костер. Ужин. Ночь в палатках.
Завтрак.
Восхождение на Пик Черского и обзор озера Сердца (4-6 ч.). В начале будет небольшой серпантин, который мы преодолеем по лесной дороге минут за сорок. Далее нам откроется удивительная панорама гор и их окрестностей, а затем наш маршрут пойдет с меньшим набором высоты. Спуск.
Обед (возможно в виде перекуса). Для желающих, у кого еще много сил, пешая прогулка на водопады реки Подкомарной (3-4ч.). Возвращение на бивуак.
Ужин.
Завтрак.
Спуск до базы отдыха.
Обед.
Баня (оплата на месте, около 150 — 250 руб. с человека). Отдых. По желанию экскурсия в частный музей минералов, где находится одна из самых больших коллекций в России. (Входные билеты приобретаются на месте.
Размещение на базе отдыха Ужин. Свободное время.
Завтрак.
Переход на ж/д вокзал. Переезд рано утром в Иркутск (3 часа) на электричке или автотранспорте по живописной трассе. Пересадка (Свободное время на обед или отдых, для того чтоб, гид забрал провизию, также возможно это будет сделано по пути движения) и отъезд на остров Ольхон на автобусе (5-6 часов) или микроавтобусе в зависимости от количества участников.Обед в дороге в кафе — оплачивается самостоятельно.
Размещение на базе отдыха. Прогулка на берег Байкала и скалу Шаманка.
Ужин. Обсуждение планов и впечатлений. Практически является днем переезда
Завтрак.
Обзорная поездка по Ольхону на УАЗике до мыса Хобой. Хобой.Обед с Байкальской ухой
Также по возможности посетим три скалы — три Брата. Здесь повсюду открывается удивительные по красоте виды на озеро Байкал.
Ночь на базе отдыха. Ужин.
Завтрак.
С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалье (выдаются непромокаемые костюмы, каски). Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, таинственные следы и конечно отличное настроение. Гиды расскажут об образовании пещер и их особенностей.
Обед. Размещение на базе отдыха.
Ужин.
Завтрак.
Отъезд в Иркутск. Дорога по Ольхон и паромная переправа.
Стоимость
Включено в стоимость
- питание по программе, а также закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- встреча в Иркутск
- проживание в палатках и на базах отдыха по программе(3-4 местное, 1 и 2-х местное оплачивается дополнительно)
- экскурсии по программе, входные билеты в музей
- трансферы по программе
- услуги гида
- оплата за посещение национального парка
- транспорт по программе
- групповая аптечка
Оплачивается отдельно
- авиа перелет
- услуги переводчика
- услуги повара (по запросу)
- баня
- проживание до начала маршрута и после
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