Байкальское путешествие

Встреча в аэропорту города Иркутск у справочной в 10.00 часов Вас будет ждать гид. Поездка в п. Листвянка (Время в дороге 1 час.). Маршрут активного тура включает посещение музея Байкала, где представлена полная информация о Байкале.

Обед в Листвянке (Вы самостоятельно сможете купить и отведать Байкальского омуля, копченого, соленого, отведать местного пива). Время на обед 1 час. Возвращение в Иркутск по живописной дороге с видами на Ангару. Заезд за провизией на пешую часть маршрута активного тура. Переезд в поселок Слюдянка (2-3 часа), дорога идет среди гор, остановка с панорамным видом на озеро Байкал. Ужин и обсуждение планов. Ночь на базе отдыха.