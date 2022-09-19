Байкальский переход

Встреча в г. Иркутске в аэропорту около справочной в 14.00 часов. Забираем продукты, разрешение, загружаемся в микроавтобус и едем до п. Голоустное. (при маленькой группе, отъезд на рейсовом транспорте). Размещение на базе отдыха в п. Голоустное.

В поселке вы можете приобрести домашние молочные продукты, мясо, рыбу, а также купить горячий хлеб и свежую выпечку в знаменитой пекарне, где хлеб выпекается до сих пор в старинных печах, возраст которых более 100 лет.

Во время прогулки до пляжа у Вас будет возможность познакомиться с бытом байкальского поселка, увидеть старую школу, метеостанцию, а также Свято-Никольскую церковь на берегу Байкала.

Баня — по желанию за дополнительную оплату. Вечером Ужин, знакомство.