Байкальский переход
Маршрут проходит по скалистым берегам и хвойным лесам. На этом маршруте можно увидеть достопримечательности Байкала, но и почувствовать его погоду, конечно, пройти своими ногами и пожить в палатках. Каждый день Вы на новом месте с новыми впечатлениями. Пройти придется пешком с рюкзаком около 40 км. Предлагаем два варианта отдыха на Байкале, за 4 дня пройти вдоль западного побережья Байкала и во втором варианте побывать дополнительно на самом большом острове Ольхон 5 дней.
Вас ждет:
Программа тура
Встреча в г. Иркутске в аэропорту около справочной в 14.00 часов. Забираем продукты, разрешение, загружаемся в микроавтобус и едем до п. Голоустное. (при маленькой группе, отъезд на рейсовом транспорте). Размещение на базе отдыха в п. Голоустное.
В поселке вы можете приобрести домашние молочные продукты, мясо, рыбу, а также купить горячий хлеб и свежую выпечку в знаменитой пекарне, где хлеб выпекается до сих пор в старинных печах, возраст которых более 100 лет.
Во время прогулки до пляжа у Вас будет возможность познакомиться с бытом байкальского поселка, увидеть старую школу, метеостанцию, а также Свято-Никольскую церковь на берегу Байкала.
Баня — по желанию за дополнительную оплату. Вечером Ужин, знакомство.
Завтрак.
Пеший переход вдоль берега Байкала в сторону мыса Кадильный (пеший переход около 20 км). Движемся по тропе вдоль берега Байкала. Проходим падь Сенную. Недалеко от берега можно увидеть заброшенный золотоносный прииск иркутского купца Патушинского. Постепенно тропа уводит в верх.
Поднимаемся на скалу Скрипер и обязательно делаем привал, чтоб запечатлеть всю эту красоту на фотоаппарат.
Далее нам предстоит пройти Чертов мост, тропинка шириной около двух метров и проходящая высоко над Байкалом. Удивительное зрелище!
Обед на берегу. Продолжение перехода. Ужин. Ночь в палатках.
Завтрак.
Переход по берегу Байкала до поселка Большие Коты (около 11 км.).
Обед. Осмотр окрестностей и поселка. Знакомство с местным бытом. Посещение музея по желанию, продолжение перехода по живописной тропе.
Ужин. Ночь в палатках.
Завтрак.
Выходим в сторону п. Листвянка, пеший переход около 14 км. Тропинка очень живописная, с одной стороны скалы и лес, с другой уходящая вдаль красота озера Байкал. Придя в поселок, отдыхаем, и желающие могут посетить музей Байкала. Переезд в Иркутск на общественном транспорте. Завершение программы и самостоятельный отъезд.
Возможно забронировать гостиницу и экскурсию на Кругобайкальскую железную дорогу.
Завтрак.
Отъезд из п. Листвянка на самый большой остров Ольхон. Дорога будет проходить Тажеранскими степями, переезд займет около 7 — 8 часов, обедаем в придорожном кафе (за свой счет ориентировочно от 200 — 300 рублей). Переезжаем на пароме через Ольхонские ворота и около 35 км по проселочной дороге в Хужир.
Размещение на базе. Вечером прогулки к скале Шаманка.
Отдыхаем. Ужин.
Завтрак.
Поездка на горных велосипедах вдоль живописных берегов Байкала. Обязательно нужно взять фотоаппарат! Получаем велосипеды и самостоятельно катаемся вдоль берега, по дороге или на пляж и обратно.
Обедаем самостоятельно в любом кафе поселка. Продолжаем катание на велосипедах, осматриваем остров, скалу Шаманку с берега и катаемся по Сарайскому заливу Байкала. Посещение местных скал и осмотр окрестностей на велосипеде, а также посещение поселка Хужир.
Возвращение на базу.
Ужин. Ночь на Базе.
Завтрак.
Обзорная поездка на загадочный и мистический мыс Хобой.
Обед. Уха из Байкальского омуля (при наличии рыбы в озере). Посещение природных достопримечательностей — скала Три Брата, скала, где по преданию можно просить детей и др. Отличные снимки гарантированы, практически при любой погоде.
Возвращение вечером в Хужир.
Завтрак.
По желанию экскурсия в Пещеры оплачивается за дополнительную плату ориентировочно 2500руб. Пещеры расположены в Бухте АЯ, в них вы найдете музыкальные залы, следы духов.
Отобедав ухой из Омуля, вы сможете ощутить весь простор Байкала, ведь именно здесь скалы обрываются в озеро с огромной высоты. С раннего утра и на весь день Вас ждет путешествие по пещерам Прибайкалье. (выдаются непромокаемые костюмы, каски). Обязательно нужно взять теплые вещи.
Возвращение на базу отдыха поздно вечером.
Дорога идет через Ольхон, далее на пароме (возможны очереди и тех. перерывы) и снова вдоль живописных степей в Иркутск. В пути нас ждет остановка на обед, где Вы сможете выбрать и купить, то что Вам понравится. Завершение программы в 18 — 20 часов.
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча в городе Иркутск
- питание по программе, закупка продуктов и заброска их к началу маршрута
- прокат группового снаряжения (котловое оборудование, тент, место в палатке, топоры, газ, горелки и пр.)
- услуги гида на маршруте
- транспорт на начало маршрута и до Ольхона
- размещение на базе отдыха, тур. класса
- групповая аптечка
- оплата за рекреационные сборы
- прокат велосипедов
- экскурсия в музей и на Хобой
Оплачивается отдельно
- авиаперелет
- проживание до начала маршрута и после
- оплата за проезд на автобусе (150-250 р)
- дополнительные расходы, не указанные в программе
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