Прибытие в Иркутск.



Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08.00-08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08.00-08.30. Табличка «Новый год: Зимняя сказка Байкала!».



Знакомимся с гидом и отправляемся на завтрак, после которого у нас будет обзорная экскурсия по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска. Вы увидите: Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережную Ангары и Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова, и памятник Колчаку.



Отправляемся на Байкал к Малому Морю!



Малое море - это пролив в центральной части озера, рядом с сердцем Байкала – островом Ольхон. По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: заснеженную тайгу, едва покрытые снегом Тажеранские степи и гористые берега Малого Моря. А еще, остановитесь в священном месте местного бурятского народа и узнаете, что такое «бурханить», познакомитесь с бурятскими традициями и историей нашего края.



По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах эко-отеля «Мир Байкала». Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из панорамного окна Вашего номера!



После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.



Кстати, и здесь, из окон нашего кафе Вы сможете наслаждаться волшебными видами! Это ли не сказка?

Немного отдыхаем и отправляемся на лёд Байкала!



А кто захочет, может взять в отеле коньки и прокатиться на самом большом, зеркальном и чистом катке в мире! В это время суток небо становится волшебным и немного загадочным, а отражение во льду создает еще большую магию. Так здорово кататься на коньках и не думать о границах. Разглядывать чистый лед, всегда разное дно Байкала, живописное небо, гористые сказочные берега – это настоящее наслаждение.