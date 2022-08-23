Новый год: Зимняя сказка Байкала
Хотите встретить Новый год на Байкале? Получить яркие эмоции и зарядиться мощной энергетикой на грядущий год?
Тогда мы приглашаем вас провести незабываемые дни у берегов Байкала!
Маршрут тура: Иркутск ‒ Малое море (озеро Байкал) - о. Ольхон (доп.плата) ‒ Иркутск
Тогда мы приглашаем вас провести незабываемые дни у берегов Байкала!
Маршрут тура: Иркутск ‒ Малое море (озеро Байкал) - о. Ольхон (доп.плата) ‒ Иркутск
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Прибытие в Иркутск.
Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08.00-08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08.00-08.30. Табличка «Новый год: Зимняя сказка Байкала!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на завтрак, после которого у нас будет обзорная экскурсия по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска. Вы увидите: Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережную Ангары и Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова, и памятник Колчаку.
Отправляемся на Байкал к Малому Морю!
Малое море - это пролив в центральной части озера, рядом с сердцем Байкала – островом Ольхон. По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: заснеженную тайгу, едва покрытые снегом Тажеранские степи и гористые берега Малого Моря. А еще, остановитесь в священном месте местного бурятского народа и узнаете, что такое «бурханить», познакомитесь с бурятскими традициями и историей нашего края.
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах эко-отеля «Мир Байкала». Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из панорамного окна Вашего номера!
После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.
Кстати, и здесь, из окон нашего кафе Вы сможете наслаждаться волшебными видами! Это ли не сказка?
Немного отдыхаем и отправляемся на лёд Байкала!
А кто захочет, может взять в отеле коньки и прокатиться на самом большом, зеркальном и чистом катке в мире! В это время суток небо становится волшебным и немного загадочным, а отражение во льду создает еще большую магию. Так здорово кататься на коньках и не думать о границах. Разглядывать чистый лед, всегда разное дно Байкала, живописное небо, гористые сказочные берега – это настоящее наслаждение.
Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08.00-08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08.00-08.30. Табличка «Новый год: Зимняя сказка Байкала!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на завтрак, после которого у нас будет обзорная экскурсия по городу Иркутск, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска. Вы увидите: Спасскую церковь, Богоявленский Собор, Польский Костел, Московские Ворота, Набережную Ангары и Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова, и памятник Колчаку.
Отправляемся на Байкал к Малому Морю!
Малое море - это пролив в центральной части озера, рядом с сердцем Байкала – островом Ольхон. По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей: заснеженную тайгу, едва покрытые снегом Тажеранские степи и гористые берега Малого Моря. А еще, остановитесь в священном месте местного бурятского народа и узнаете, что такое «бурханить», познакомитесь с бурятскими традициями и историей нашего края.
По прибытии на Малое Море – размещение в теплых благоустроенных уютных номерах эко-отеля «Мир Байкала». Здесь вы не просто отдохнете, вы сможете насладиться великолепными пейзажами Байкала прямо из панорамного окна Вашего номера!
После приезда и размещения вас ждет горячий и вкусный обед.
Кстати, и здесь, из окон нашего кафе Вы сможете наслаждаться волшебными видами! Это ли не сказка?
Немного отдыхаем и отправляемся на лёд Байкала!
А кто захочет, может взять в отеле коньки и прокатиться на самом большом, зеркальном и чистом катке в мире! В это время суток небо становится волшебным и немного загадочным, а отражение во льду создает еще большую магию. Так здорово кататься на коньках и не думать о границах. Разглядывать чистый лед, всегда разное дно Байкала, живописное небо, гористые сказочные берега – это настоящее наслаждение.
День 2
После вкусного завтрака едем на Большой Байкал, туда, где, не смотря на морозы, все еще бушует вода.
Лед на Байкале полностью встает в конце января. Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря! Безграничный Байкал! В таких местах можно просить что-то хорошее для себя и близких, ведь именно такие места с сильной энергетикой выбирали для своих обрядов шаманы.
Возвращаемся в отель. После таких впечатлений нужно спокойно посидеть в теплом кафе, попить вкусный чай на сибирских травах, согреться и, конечно же, пообедать.
Отдых.
Самостоятельные прогулки по льду Байкала.
Вы можете подняться на священную гору, по приданию много лет назад здесь жила Шаманка, повязать ленточку и загадать желание.
А вечером приглашаем Вас на праздничный ужин! Ужин, бенгальские огни, шампанское и все это на берегу Байкала, в лучшем эко-отеле Малого Моря!
Лед на Байкале полностью встает в конце января. Здесь – вся мощь и энергетика Священного моря! Безграничный Байкал! В таких местах можно просить что-то хорошее для себя и близких, ведь именно такие места с сильной энергетикой выбирали для своих обрядов шаманы.
Возвращаемся в отель. После таких впечатлений нужно спокойно посидеть в теплом кафе, попить вкусный чай на сибирских травах, согреться и, конечно же, пообедать.
Отдых.
Самостоятельные прогулки по льду Байкала.
Вы можете подняться на священную гору, по приданию много лет назад здесь жила Шаманка, повязать ленточку и загадать желание.
А вечером приглашаем Вас на праздничный ужин! Ужин, бенгальские огни, шампанское и все это на берегу Байкала, в лучшем эко-отеле Малого Моря!
День 3
Очень рекомендуем проснуться пораньше и встретить первый рассвет этого года! Рассветы и закаты Байкала - это отдельный вид прекрасного.
Сегодня у вас свободное время, можно отдыхать и расслабляться в отеле или пойти гулять и заряжаться энергетикой Байкала или отправиться на дополнительную экскурсию.
Также можно организовать поездку на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала. Или посетить русскую баньку, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями или сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав.
Сегодня у вас свободное время, можно отдыхать и расслабляться в отеле или пойти гулять и заряжаться энергетикой Байкала или отправиться на дополнительную экскурсию.
Также можно организовать поездку на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала. Или посетить русскую баньку, с березовым веничком и травяными Байкальскими чаями или сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав.
День 4
Завтрак, свободное время.
Сегодня наша программа заканчивается, мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас, что за эти дни вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После обеда трансфер в Иркутск (центр города, аэропорт или на ж/д вокзал). Ориентировочное время прибытия в Иркутск - 18-19 часов.
Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха!
Сегодня наша программа заканчивается, мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас, что за эти дни вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
После обеда трансфер в Иркутск (центр города, аэропорт или на ж/д вокзал). Ориентировочное время прибытия в Иркутск - 18-19 часов.
Для желающих – продление проживания и продолжение отдыха!
Стоимость
База отдыха Мир Байкала
Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Двухместное размещение
62 000 ₽
- Место встречи: Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08.00-08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08.00-08.30. Табличка «Новый год: Зимняя сказка Байкала!».
- В заключительный 4й день ориентировочное время прибытия в Иркутск 18-19 часов. Время местное: +5 часов к московскому времени.
- Транспорт: Автобус/микроавтобус.
- Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 1-3 дни: завтрак, обед, ужин; 4 день: завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 5+
Включено в стоимость
- Проживание на базе отдыха Малого моря в номере со всеми удобствами;
- 3-разовое питание по программе;
- Новогодний ужин 31.12.2022 (без развлекательной программы);
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе.
Оплачивается отдельно
- Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы
- Доп. экскурсии: Сердце Байкала – мыс Бурхан (хивус + авто) с заездом на наплески, поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала.
- Аренда коньков за доп. плату на месте.
- Баня (до 6 чел) – ориентировочно 2500 руб в час, оплата на месте, заказать можно заранее.
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