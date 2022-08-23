Новый год: Зимняя сказка Ольхона
Хотите встретить Новый год на Байкале? Получить яркие эмоции и зарядиться энергией на грядущий год? Тогда мы приглашаем вас провести незабываемые дни у берегов Байкала, в самом его сердце - на острове Ольхон!
Ольхон давно славится своей неиссякаемой энергетикой, люди со всего мира стремятся попасть на него. Встреча Нового года на Ольхоне - это незабываемые впечатления, это загаданные желания, которые обязательно сбудутся.
Маршрут тура: Иркутск ‒ о-в Ольхон - пос. Хужир ‒ Иркутск.
Ольхон давно славится своей неиссякаемой энергетикой, люди со всего мира стремятся попасть на него. Встреча Нового года на Ольхоне - это незабываемые впечатления, это загаданные желания, которые обязательно сбудутся.
Маршрут тура: Иркутск ‒ о-в Ольхон - пос. Хужир ‒ Иркутск.
Вас ждет:
Программа тура
День 1
Прибытие в Иркутск. Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08.00-08.30.
Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08.00-08.30. Табличка «Новый год, зимняя сказка Ольхона!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутску, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите зимнюю сказку!
Но перед этим, чтобы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак в кафе.
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон. По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
Во время пути будет остановка, Вы сможете самостоятельно пообедать в местном кафе, попробовав блюда Бурятской кухни.
Прибытие на переправу. В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или Хивусе. На острове встречает местный автомобиль (УАЗ). Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала (экскурсия может быть перенесена на следующий день).
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы. Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08.00-08.30. Табличка «Новый год, зимняя сказка Ольхона!».
Знакомимся с гидом и отправляемся на обзорную экскурсию по городу Иркутску, во время которой вы не только познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска, но и увидите зимнюю сказку!
Но перед этим, чтобы немного передохнуть с дороги, заедем на завтрак в кафе.
После завтрака мы отправляемся на Байкал, в самое его сердце – на остров Ольхон. По дороге вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранскую степь, едва покрытую снегом, гористые берега Малого моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, обратите внимание на бронзовую фигуру летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Другой интересный памятник установлен на смотровой площадке Куркутского залива. Здесь увековечили в бронзе Бродягу - героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья». Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни: «Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт и грустную песню заводит, про Родину что-то поёт».
Во время пути будет остановка, Вы сможете самостоятельно пообедать в местном кафе, попробовав блюда Бурятской кухни.
Прибытие на переправу. В зависимости от ледовой обстановки, переправа осуществляется на корабле или Хивусе. На острове встречает местный автомобиль (УАЗ). Трансфер до пос. Хужир, размещение на базе отдыха.
Пешеходная экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка), которую называют визитной карточкой Байкала (экскурсия может быть перенесена на следующий день).
Мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Севернее мыса Бурхан находится великолепный песчаный пляж Сарайского залива, который протянулся на 3 км между мысом Бурхан и пос. Харанцы. Песчаные валы скрывают уютные поляны в глубине берега, окруженные сосновым лесом.
Возвращение на базу отдыха, ужин.
День 2
Это последний день уходящего года!
После завтрака вас ждет удивительное приключение на самом севере острова Ольхон - мысе Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км).
Во время экскурсии вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. До мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, которое уже будет сковано льдом.
Сделаем несколько остановок:
Урочище Песчаное - миниатюра известной бухты Песчаная. Место, где лед встречается с песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых вы узнаете во время экскурсии.
Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед вами открывается бескрайний могучий Байкал. Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода, и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы о седом Батюшке Байкале.
Именно в средней чаше Байкала находится самое глубокое место - 1642 м. При хорошей видимости можно рассмотреть восточное побережье - п-ов Святой Нос.
Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник на свежем морозном воздухе.
После обеда возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.
Ужин.
Ну вот настанет Новый Год. И не забудьте, на острове сильная энергетика и во время пребывания Вы можете загадать самое свое сокровенное желание, сила энергии Байкала сделает свое дело и Ваше желание обязательно исполнится.
За доп. плату возможно заказать праздничный ужин (без развлекательной программы).
После завтрака вас ждет удивительное приключение на самом севере острова Ольхон - мысе Хобой.
Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км).
Во время экскурсии вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. До мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, которое уже будет сковано льдом.
Сделаем несколько остановок:
Урочище Песчаное - миниатюра известной бухты Песчаная. Место, где лед встречается с песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.
Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых вы узнаете во время экскурсии.
Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед вами открывается бескрайний могучий Байкал. Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода, и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы о седом Батюшке Байкале.
Именно в средней чаше Байкала находится самое глубокое место - 1642 м. При хорошей видимости можно рассмотреть восточное побережье - п-ов Святой Нос.
Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник на свежем морозном воздухе.
После обеда возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.
Ужин.
Ну вот настанет Новый Год. И не забудьте, на острове сильная энергетика и во время пребывания Вы можете загадать самое свое сокровенное желание, сила энергии Байкала сделает свое дело и Ваше желание обязательно исполнится.
За доп. плату возможно заказать праздничный ужин (без развлекательной программы).
День 3
Сегодня у вас свободное время на острове Ольхон, можно отдыхать и расслабляться в отеле или пойти гулять и заряжаться энергетикой Байкала.
За доп. плату:
За доп. плату:
- Поездка на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала, от 9000 руб./час – до 5-6 чел.
- Катание на коньках по льду Байкала, от 1000 руб./чел. (аренда коньков/день).
День 4
Завтрак, свободное время.
Сегодня заканчивается наша программа. Мы уверены, что зимний Байкал и остров Ольхон очаровали вас, что за эти дни вы смогли насладиться красотой его берегов, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
Точное время отъезда вам сообщат накануне, ориентировочное время выезда (11:00-13:00). Вас заберет автомобиль, трансфер в Иркутск (аэропорт или на ж/д вокзал).
Ориентировочное время прибытия в Иркутск - 19-20 часов.
Сегодня заканчивается наша программа. Мы уверены, что зимний Байкал и остров Ольхон очаровали вас, что за эти дни вы смогли насладиться красотой его берегов, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии!
Точное время отъезда вам сообщат накануне, ориентировочное время выезда (11:00-13:00). Вас заберет автомобиль, трансфер в Иркутск (аэропорт или на ж/д вокзал).
Ориентировочное время прибытия в Иркутск - 19-20 часов.
Стоимость
База отдыха Лейк Плэйс
Item 1 of 1
Стандарт
за 4 дня с человека
Одноместное размещение
45 575 ₽
Двухместное размещение
35 000 ₽
Трёхместное размещение
35 000 ₽
- Место встречи: Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08.00-08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 08.00-08.30. Табличка «Новый Год: Зимняя сказка Ольхона!».
- В заключительный 4й день ориентировочное время прибытия в Иркутск 19-20 часов. Время местное + 5 часов к московскому времени.
- Транспорт: автобус/микроавтобус.
- Питание: По программе. Комплексное. 1 день: завтрак, ужин; 2 день: завтрак, обед, ужин; 3 день - завтрак, ужин; 4 день: завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 5+
Включено в стоимость
- Проживание на базе отдыха на острове Ольхон в номере со всеми удобствами.
- Питание по программе.
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе.
- Разрешение Прибайкальского нац. парка.
Оплачивается отдельно
- Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
- Новогодний ужин в ночь 31.12.22-01.01.23 (без развлекательной программы).
- 01.01.23 доп. экскурсии, поездка на Хивусе (судно на воздушной подушке) по льду Байкала - от 9000 руб./час – до 5-6 чел., катание на коньках по льду Байкала - от 1000 руб./чел. (аренда коньков/день).
- Доп. ночь в Иркутске (2000 рублей / чел при двухместном размещении, 3500 рублей/ чел при одноместном размещении с завтраком).
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