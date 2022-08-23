Новый год: Зимняя сказка Ольхона

Это последний день уходящего года!



После завтрака вас ждет удивительное приключение на самом севере острова Ольхон - мысе Хобой.



Хобой – сакральное место, место силы и мощной энергетики, самый северный мыс на острове Ольхон. По своему виду напоминает острый клык (как раз «клык» и переводится как «хобой» на бурятский). Мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км).



Во время экскурсии вы увидите всю мощь и красоту зимнего Байкала. До мыса вы будете ехать вдоль Малого моря, которое уже будет сковано льдом.

Сделаем несколько остановок:



Урочище Песчаное - миниатюра известной бухты Песчаная. Место, где лед встречается с песчаными дюнами. Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют «Движущимися песками». На кромке леса можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30 – 40 см на своих корнях.



Саган-Хушун - «белый мыс» - чрезвычайно живописный скалистый мыс протяженностью около 1 км. Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием «Три брата», легенду о которых вы узнаете во время экскурсии.



Прибытие на мыс Хобой, небольшой треккинг по эко-тропе (800 м), и перед вами открывается бескрайний могучий Байкал. Здесь, в средней части озера, в этот период еще вода, и Байкал только готовиться облачиться в ледяную одежду, поэтому в некоторые дни он парит, что сразу рисует в голове образы о седом Батюшке Байкале.



Именно в средней чаше Байкала находится самое глубокое место - 1642 м. При хорошей видимости можно рассмотреть восточное побережье - п-ов Святой Нос.



Возвращаемся с мыса, и нас ждет уже горячий обед-пикник на свежем морозном воздухе.



После обеда возвращаемся в поселок, сделав еще несколько остановок на живописных участках острова.



Ужин.



Ну вот настанет Новый Год. И не забудьте, на острове сильная энергетика и во время пребывания Вы можете загадать самое свое сокровенное желание, сила энергии Байкала сделает свое дело и Ваше желание обязательно исполнится.



За доп. плату возможно заказать праздничный ужин (без развлекательной программы).