Новый год в Листвянке
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Программа тура
Сбор группы в аэропорту г. Иркутск в 9:00. Трансфер в пос. Листвянка. Это ближайший населённый пункт на Байкале, куда можно попасть из Иркутска, поэтому Листвянку по праву называют «Воротами Байкала».
Заселение в гостиницу. Свободное время на отдых после дороги. После обеда предлагаем Вам посетить Байкальский музей, известный во всём мире уникальными коллекциями эндемичных байкальских экспонатов и богатой историей изучения озера. Также здесь Вы сможете понаблюдать за живыми обитателями Байкала, в том числе за байкальской нерпой, в аквариумной экспозиции музея и принять участие в интерактивном погружении на дно Байкала.
Перед ужином Вы поднимитесь на кресельном подъёмнике на обзорную площадку «Камень Черского» чтобы воочию лицезреть разнообразие красок байкальского заката с видом на красавицу Ангару и пики хребта Хамар-Дабан.
Завтрак. Посещение усадьбы Тюрюминых – центр ездового спорта на Байкале и кузницы «Сварожичь». Вы познакомитесь с байкальскими ездовыми собаками, их добродушными хозяевами и прокатитесь на упряжке по зимнему лесу.
Здесь же Вы сможете попробовать себя в роли кузнеца. Своими руками сковать подкову на счастье, вечного омуля, для мужчин — нож! Даже дети от 7 лет могут сковать гвоздь или оберег! Увидите русские средневековые доспехи и вооружение (при желании одеть их и сделать незабываемые фотографии), приобрести кованые сувениры.
Вечером Вас ждёт Новогодний ужин в одном из лучших ресторанов посёлка Листвянка, с панорамным видом на озеро Байкал. Вы окунётесь в атмосферу тепла и уюта, и встретите Новый год, наслаждаясь сибирскими блюдами под аккомпанемент живой музыки и развлекательной программы!
Сегодня Вы можете самостоятельно определить как провести время. Для Вас на выбор: катание на собачьих упряжках, горных лыжах, снегоходах и хивусе (судно на воздушной подушке), посещение нерпинария, где дрессированные нерпы продемонстрируют Вам свои удивительные способности к рисованию, игре в баскетбол и на музыкальных инструментах, танцам и пению.
Также сегодня у Вас есть уникальная возможность совершить настоящее погружение в глубины Байкала с профессиональным инструктором по дайвингу и увидеть следующих представителей байкальской флоры и фауны: байкальская губка, байкальский бычок. Возможно дойти до «свала» – края уходящего в бездну дна озера-моря. Рекомендуем посетить богатый рыбный и сувенирный рынок.
Прогулка на катере с прозрачным дном, ведь Байкал в начале января еще не замерзает. В Байкале удивительно прозрачная вода, и брошенную в воду монетку можно увидеть с глубины 40 метров! Кроме подводных обитателей, рыб и ярко зеленых кустов байкальской губки, Вы увидите как эффектно скалистое дно Байкала обрывается вертикальным колодцем на глубину 280 метров.
Перед отъездом в Иркутск Вы посетите музейный комплекс под открытым небом – Тальцы, где у Вас будет уникальная возможность познакомиться с историей и бытом сразу нескольких народов Прибайкалья. Возвращение в Иркутск к 17:00.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение в гостинице в пос. Листвянка 3 ночи
- питание: завтраки
- новогодний банкет с живой музыкой и развлекательной программой
- трансфер г. Иркутск — пос. Листвянка — г. Иркутск
- экскурсии в музеи по программе
- билеты на канатную дорогу на «Камень Черского»
- катание на собачьих упряжках в Центре ездового спорта
- мастер-класс по ковке из метала в кузнице «Сварожичъ»
- прогулка на катере с прозрачным дном
Оплачивается отдельно
- ж/д билеты до Иркутска и обратно
- обеды, ужины
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