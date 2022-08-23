Новый год в Листвянке

Сбор группы в аэропорту г. Иркутск в 9:00. Трансфер в пос. Листвянка. Это ближайший населённый пункт на Байкале, куда можно попасть из Иркутска, поэтому Листвянку по праву называют «Воротами Байкала».

Заселение в гостиницу. Свободное время на отдых после дороги. После обеда предлагаем Вам посетить Байкальский музей, известный во всём мире уникальными коллекциями эндемичных байкальских экспонатов и богатой историей изучения озера. Также здесь Вы сможете понаблюдать за живыми обитателями Байкала, в том числе за байкальской нерпой, в аквариумной экспозиции музея и принять участие в интерактивном погружении на дно Байкала.

Перед ужином Вы поднимитесь на кресельном подъёмнике на обзорную площадку «Камень Черского» чтобы воочию лицезреть разнообразие красок байкальского заката с видом на красавицу Ангару и пики хребта Хамар-Дабан.