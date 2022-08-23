Новый год по-Байкальски

Завтрак.

Экскурсия «Путешествие в горную страну». Мы направляемся в посёлок Аршан, скромно разместившийся у подножья величественных горных вершин Саян. Двигаясь на юг от Байкала по широкой Тункинской долине между двух горных хребтов (Саяны и Хамар-Дабан), ощущаешь себя в другой реальности, в пространственном окне, и время замирает в плавном течении причудливых облаков, в бесконечном кружении гордого орла, в сонном движении лошадей на бесконечных просторах долины…Но наше время идёт, и мы спешим открыть для себя удивительный мир байкальских даров. Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к ледопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.

Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил. В знак почтения не знакомой нам культуре сначала пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях, затем покрутим молитвенные барабаны, чтобы привести в действие мантры, находящиеся внутри них, и только после этого пройдём внутрь храма (по желанию). Обед в кафе за свой счёт. Получим заряд бодрости, посетив термальные источники и грязи Жемчуга. Нет ничего приятнее горячего минерального душа под открытым небом! Метановые ванны расслабляют, восстанавливают нервную систему и имеют омолаживающий эффект! Возвращаемся на турбазу. Ужин.