Новый год по-Байкальски
В Туре Вас ожидает: Незабываемый Новый год на Байкале! Размещение на турбазе на берегу Байкала! Посещение горнолыжного курорта в Байкальске; Посещение бани на берегу Байкала; Путешествие в горную страну, купание в термальных источниках; Катание на снегоходах по заснеженным хребтам Хамар-Дабана; Экскурсия в Листвянку.
Вас ждет:
Программа тура
Сбор группы на вокзале или в аэропорту г. Иркутска с 9:00 до 10:00. Трансфер Иркутск-Байкальск. Размещение на турбазе. После горячего чая отправляемся на Байкал. Знакомство с легендарным озером.Ужин.
Время для отдыха после смены часовых поясов. Готовимся к встрече Нового года/Рождества и визиту Деда Мороза со Снегурочкой. Небольшая развлекательная программа. Праздничный ужин.
Завтрак. Экскурсия на гору Соболиную - известный горнолыжный курорт в Байкальске! Поздний завтрак. Трансфер в город Байкальск. Подъём по канатной дороге на гору Соболиную, откуда можно часами любоваться на живописную панораму Байкала. Любители горных лыж и сноуборда могут опробовать спуск с крутых склонов горы Соболиной.Обед в кафе (за свой счёт). Возвращаемся в наш уютный коттедж. Посещение бани на берегу Байкала! (оплачивается отдельно по запросу). У вас есть уникальная возможность испытать жар русской баньки, построенной на берегу Байкала, и обжигающий эффект холодной воды Священного озера! Возвращение на базу. Ужин.
Завтрак.
Экскурсия «Путешествие в горную страну». Мы направляемся в посёлок Аршан, скромно разместившийся у подножья величественных горных вершин Саян. Двигаясь на юг от Байкала по широкой Тункинской долине между двух горных хребтов (Саяны и Хамар-Дабан), ощущаешь себя в другой реальности, в пространственном окне, и время замирает в плавном течении причудливых облаков, в бесконечном кружении гордого орла, в сонном движении лошадей на бесконечных просторах долины…Но наше время идёт, и мы спешим открыть для себя удивительный мир байкальских даров. Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт. Чистейший горный воздух в сочетании с минеральной водой имеет необыкновенный оздоровительный эффект для уставших городских жителей, а тропа к ледопадам реки Кынгарги по древним поверьям продляет жизнь человека на столько лет, сколько раз он был на Аршане.
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил. В знак почтения не знакомой нам культуре сначала пройдём Гороо по часовой стрелке для очищения от деяний, которые совершали в нынешней и прошлых жизнях, затем покрутим молитвенные барабаны, чтобы привести в действие мантры, находящиеся внутри них, и только после этого пройдём внутрь храма (по желанию). Обед в кафе за свой счёт. Получим заряд бодрости, посетив термальные источники и грязи Жемчуга. Нет ничего приятнее горячего минерального душа под открытым небом! Метановые ванны расслабляют, восстанавливают нервную систему и имеют омолаживающий эффект! Возвращаемся на турбазу. Ужин.
Завтрак.
После завтрака отправляемся в увлекательное и немного экстремальное путешествие на снегоходах. Катание по сказочному лесу и заснеженным горам зимнего Хамар-Дабана.Возвращаемся на турбазу. Трансфер Утулик - Иркутск. Размещение в гостинице.
Ужин.
Завтрак.
Поездка в пос. Листвянка. Посещение этнографического музея Тальцы. Уникальный парк-музей под открытым небом, где собраны архитектурные экспонаты, подлежащие затоплению при строительстве многочисленных ГЭС на Ангаре.Обед в кафе за свой счёт. Трансфер Тальцы – Листвянка. Посещение единственного в России музея о Байкале. В лимнологическом музее очень доступно и понятно представлена информация о великом озере. Экспозиции посвящены истории происхождения озера, особенностям природных ландшафтов, сейсмической обстановке, животному миру Байкала, истории изучения озера. Подъём на фуникулёре на обзорную вершину – «Камень Черского». Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень. Возвращаемся в гостиницу. Ужин.
Экскурсия по Иркутску для желающих. Вечером Вы можете посетить волшебную ледяную страну Хрустальная сказка. Кто знает, возможно за одной из сияющих ледяных скульптур вы встретите Деда Мороза, который исполнит ваше заветное желание!
Затврак.
Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- Размещение: двухместное, номера стандарт (удобства в номере) - 5 ночей
- Экскурсии, заявленные в программе
- Посещение горнолыжного курорта в Байкальске! Подъём на гору Соболиную
- Посещение бани на берегу Байкала
- Поездка в Аршан, купание в термальном источнике Жемчуг
- Путешествие на снегоходах
- Поездка в п. Листвянка (Байкальский музей, обзорная площадка Камень Черского, Тальцы)
- Питание по программе: 5 завтраков, 5 ужинов
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида
- Развлекательная программа в новогоднюю ночь
Оплачивается отдельно
- авиа/жд билеты
- аренда коньков
- аренда горнолыжного оборудования
- дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
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