Новогодние праздники на Байкале
Вы давно мечтали попасть на Байкал или уже были и мечтаете вернуться вновь? Мы предлагаем Вам начать Новый, 2020 год, с исполнения Вашей мечты! А мы обещаем сделать этот праздник незабываемым,: такого количества новых впечатлений и событий вы не найдете ни в одном туре!
Вас ждет:
Программа тура
Встреча группы в Иркутске в 8-00 в аэропорту, в 9-00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов). Обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, - здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!
Трансфер в пос. Листвянка, расположенный на берегу Байкала. Размещение в гостинице.
Подъем на Камень Черского. Так называется вершина над истоком Ангары, откуда открывается прекрасный вид на Байкал.. Экскурсия к Шаман-камню. По преданию разгневанный Байкал бросил этот камень вдогонку своей дочери Ангаре, убежавшей к возлюбленному - Енисею. Местные жители наделяли это камень чудодейственной силой, раньше здесь проводились важные шаманские обряды.
Встреча Нового года в ресторане гостиницы.
Завтрак.
В первый день Нового Года надо набраться здоровья и радости на целый год!
Хорошо выспавшись, отправляемся на горнолыжный комплекс Листвянки,где можно покататься на горных лыжах и сноубордах. (прокат оплачивается самостоятельно на месте)Обед. Отдых. Свободное время.
Что же может быть еще необычного сегодня? Давайте встанем пораньше, чтобы «убежать» в горы! По красивому горному серпантину отправляемся на встречу с Саянами, в поселок Аршан. (420 км)
После шумного праздника Листвянки – покой величественных Саян, тишина священного соснового леса, хрустальные брызги замерзшего водопада на реке Кынгарга, буддистский дацан на фоне заснеженных гор – самое время загадывать желания!
Из поселка Аршан отправляемся дальше, по Тункинской долине в пос. Жемчуг, где самые отчаянные смогут отметить второй лень нового года купанием в бассейне с горячими минеральными источниками под открытым небом!
После морозного дня, проведенного в горах, лучшим угощением на ужин будет настоящая бурятская кухня.
Позднее возвращение в Листвянку.
Завтрак.
Сегодня отправляемся на окраину поселка в «Усадьбу Тюрюминых». Здесь находится знаменитый Байкальский центр ездового спорта, настоящая кузница, гончарная мастерская.
Совершим ознакомительную поездку на собаках, а после этого вместе с кузнецом выкуем подкову, которая много лет будет напоминать об этом путешествии и приносить счастье в ваш дом!
Завтрак.
После завтрака перезд в Иркутск.
По дороге в Иркутск нас ждет посещение музея под открытым небом «Тальцы»,где мы попадаем в атмосферу заснеженной русской деревни с праздничными гуляниями.
Размещение в гостинице.
Завтрак.
После завтрака выезд из гостиницы и трансфер на о. Ольхон (270 км от Иркутска). Отправляемся в одно из самых магических мест Байкала, остров,считающийся центром северного шаманского мира.
Размещение в гостинице в пос. Хужир.
Свободное время для прогулки по поселку, на берег Байкала и к знаменитой скале Шаманка, одной из основных достопримечательностей острова.
Затврак.
Поездка на весь день на мыс Хобой (северная оконечность острова).
Эффектная столбовидная скала, которая дала название мысу, имеет свою легенду. Мыс находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км). Именно здесь у Вас будет возможность оценить размеры озера, которое местные жители привычно называют морем. По пути Вы увидите все многообразие пейзажей и природных памятников Острова: живописные степи северного Ольхона, скалу «Три брата», ходульные деревья урочища Песчаное.
На привале Вас будет ждать обед-пикник, приготовленный на костре..
Завтрак.
После завтрака сборы и отъезд в Иркутск.
Трансфер на ж/д вокзал или в гостиницу. Обращаем ваше внимание, что прибытие с Ольхона в Иркутск вечером. Рекомендуем приобретать обратные билеты с выездом не раньше 19/20.00 местного времени.
Если вы выезжаете из Иркутска утром следующего дня, не забудьте заранее забронировать гостиницу!
Стоимость
Включено в стоимость
- экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура
- 2-х местное размещение в гостиницах в номерах с удобствами: в пос.Листвянка, г. Иркутск и на о-ве Ольхон
- 2-х разовое питание (завтрак+ужин) с завтрака в день заезда по завтрак в день выезда
- Новогодний праздничный ужин
- рекреационные сборы
Оплачивается отдельно
- авиа и ж/д билеты
- страховка
- питание и экскурсии вне программы
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