Новогодние праздники на Байкале

Встреча группы в Иркутске в 8-00 в аэропорту, в 9-00 на ж/д вокзале (время местное, опережает московское на 5 часов). Обзорная экскурсия по городу. Старинные русские храмы и польский костел, деревянные домишки, вросшие в землю по окна, и каменные дома богатейших сибирских купцов, ­- здесь живет история Сибири, история Российского государства… Сегодня Иркутску 360 лет!

Трансфер в пос. Листвянка, расположенный на берегу Байкала. Размещение в гостинице.

Подъем на Камень Черского. Так называется вершина над истоком Ангары, откуда открывается прекрасный вид на Байкал.. Экскурсия к Шаман-камню. По преданию разгневанный Байкал бросил этот камень вдогонку своей дочери Ангаре, убежавшей к возлюбленному - Енисею. Местные жители наделяли это камень чудодейственной силой, раньше здесь проводились важные шаманские обряды.

Встреча Нового года в ресторане гостиницы.