Красочный Новый год на Байкале
Снежные вершины гор, пушистые ели, чистые воды великого Байкала и его красавицы-дочери Ангары, красочный, веселый праздник в уютном зале гостиницы – прекрасное начало Нового года. А в качестве продолжения – незабываемые каникулы на берегах священного озера: экскурсии по достопримечательностям, поездка на снегоходах, Кругобайкальская железная дорога, целебные источники Тункинской долины, яркие впечатления, хорошее настроение и мощная энергетика, которую веками копила природа, чтобы поделиться с вами!
Вас ждет:
Программа тура
Для проводов уходящего года и встречи нового вы отправитесь на озеро Байкал, а именно – на побережье Малого моря.
Прибыв и разместившись в комфортных теплых номерах турбазы, любители тишины и природного спокойствия смогут прогуляться вдоль берега по чистому льду озера и насладиться прекрасным видом, открывающимся на остров Ольхон и западный берег Байкала. А для тех, чья душа просит праздника, турбаза предлагает увеселительную программу с байкальскими угощениями, конкурсами и играми перед началом празднества. Ну а вечером в ресторане турбазы – Новогодний банкет с развлекательной программой!
Трансфер на индивидуальном транспорте на Малое море (~ 6 часов)
Размещение на турбазе. Включено питание: новогодний банкет. Развлекательная программа.
Первый день Нового года турбаза предлагает провести активно и познавательно.
У вас будет возможность поучаствовать в народных гуляниях, познакомиться с красотами маломорского побережья, покататься на коньках по гладкому льду озера, посетить русскую баньку, поиграть в настольный аэрохоккей и многое другое (доп.)
После насыщенного дня вас ждет праздничный ужин и веселая вечеринка с конкурсной программой.
Размещение на турбазе. Включено питание: завтрак, обед, ужин на турбазе.
Хорошо встретив новый год и проводив старый, попрощаемся с берегами Малого моря и возвращаемся в Иркутск уже по знакомой дороге, где вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.
Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по вечернему новогоднему Иркутску средь ледяных скульптур в центре города, покататься с горки и просто посмотреть, как отмечают Новый год в этом сибирском городе.
Трансфер в Иркутск на рейсовом туристическом транспорте (~ 6 ч.).
Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак на турбазе.
Сегодня мы отправляемся в посёлок Листвянка.
Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.
По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.
В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).
Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, обед в гостинице. Обзорная экскурсия по Листвянке.
Сегодня у вас свободное время в первой половине дня, и каждый может выбрать себе развлечения по душе.
Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп.), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп.), провести время в горнолыжном комплексе (доп.),изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп.), или просто погулять по берегу Байкала.
А после обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском. Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.). По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.
Трансфер в Иркутск.
Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, обед в гостинице. Обзорная экскурсия по городу.
Сегодня вам предстоит автомобильный переезд: сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.
Проехав 120 км по долине, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий нависающих горных вершин.
Прибыв в поселок Аршан остаток дня, вы проведете, знакомясь с посёлком и его окрестностями. Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса. Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней. Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты.
Посадка и трансфер на рейсовом автобусе по маршруту Иркутск – Аршан (210 км).
Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, ужин в гостинице.
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.
За день вы не только посмотрите практически всю долину, но и посетите знаковые места 3 религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей. Православие будет представлено церковью Покрова Пресвятой Богородицы, шаманизм – священным местом Тамхи-Баряш, где просят покровительства у богов во время своего путешествия, буддизм – главным дацаном Тунки, находящемся недалеко от курортного поселка Нилова Пустынь, известного также своими радоновыми источниками.А во время автомобильных переездов гид не даст вам заскучать, рассказывая про историю Тунки, богатейший природный мир, традиции и легенды этих мест.
Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак и ужин в гостинице, обед в кафе. Пешая обзорная экскурсия по Аршану.
После завтрака в гостинице – трансфер на рейсовом автобусе в Иркутск.
По прибытии в город – окончание программы.
Трансфер на рейсовом туристическом автобусе в Иркутск (~5 часов). Окончание программы - ~14:00.
Включено питание: завтрак.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), Листвянке (1 ночь), Аршане (2 ночи), на турбазе на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения
- питание, указанное в программе
- все трансферы по программе
- экскурсии по программе
- Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане турбазы
Оплачивается отдельно
- авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- услуги, не описанные в программе
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