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Красочный Новый год на Байкале

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Снежные вершины гор, пушистые ели, чистые воды великого Байкала и его красавицы-дочери Ангары, красочный, веселый праздник в уютном зале гостиницы – прекрасное начало Нового года. А в качестве продолжения – незабываемые каникулы на берегах священного озера: экскурсии по достопримечательностям, поездка на снегоходах, Кругобайкальская железная дорога, целебные источники Тункинской долины, яркие впечатления, хорошее настроение и мощная энергетика, которую веками копила природа, чтобы поделиться с вами!

Программа тура

День 1
Празднование Нового года.

Для проводов уходящего года и встречи нового вы отправитесь на озеро Байкал, а именно – на побережье Малого моря.

Прибыв и разместившись в комфортных теплых номерах турбазы, любители тишины и природного спокойствия смогут прогуляться вдоль берега по чистому льду озера и насладиться прекрасным видом, открывающимся на остров Ольхон и западный берег Байкала. А для тех, чья душа просит праздника, турбаза предлагает увеселительную программу с байкальскими угощениями, конкурсами и играми перед началом празднества. Ну а вечером в ресторане турбазы – Новогодний банкет с развлекательной программой!

Трансфер на индивидуальном транспорте на Малое море (~ 6 часов)

Размещение на турбазе. Включено питание: новогодний банкет. Развлекательная программа.

День 2
Свободный день, праздничный ужин с конкурсной программой.

Первый день Нового года турбаза предлагает провести активно и познавательно.

У вас будет возможность поучаствовать в народных гуляниях, познакомиться с красотами маломорского побережья, покататься на коньках по гладкому льду озера, посетить русскую баньку, поиграть в настольный аэрохоккей и многое другое (доп.)

После насыщенного дня вас ждет праздничный ужин и веселая вечеринка с конкурсной программой.

Размещение на турбазе. Включено питание: завтрак, обед, ужин на турбазе.

День 3
Прогулка по Иркутску.

Хорошо встретив новый год и проводив старый, попрощаемся с берегами Малого моря и возвращаемся в Иркутск уже по знакомой дороге, где вы снова увидите живописные горы Прибайкальского хребта, покрытые лесной чащобой.

Вечером, разместившись в гостинице и отдохнув с дороги, вы можете погулять по вечернему новогоднему Иркутску средь ледяных скульптур в центре города, покататься с горки и просто посмотреть, как отмечают Новый год в этом сибирском городе.

Трансфер в Иркутск на рейсовом туристическом транспорте (~ 6 ч.).

Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак на турбазе.

День 4
Обзорная экскурсия по Листвянке.

Сегодня мы отправляемся в посёлок Листвянка.

Пожалуй, одно из самых старых поселений русских на берегах великого озера, превратилось в туристический центр, где на каждого жителя приходится несколько достопримечательностей, кафе и гостиниц, а к ним и несколько сотен туристов.

По дороге советуем посетить архитектурно-этнографический музей «Тальцы» (доп.), где можно не только посмотреть деревянное зодчество и быт народов Прибайкалья, но и поучаствовать в традиционных зимних забавах: прокатиться на шкурах с настоящей русской горки, покататься на санях или тройке или пройтись на ходулях.

В Листвянке мы предлагаем вам совершить обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки у знаменитого Шаман-камня, послушать романтическую легенду о Байкале, посетить действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (доп.), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее. Закончить день стоит посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Трансфер в Листвянку (65 км, ~ 1 час).

Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, обед в гостинице. Обзорная экскурсия по Листвянке.

День 5
Знаменский монастырь. Иркутск.

Сегодня у вас свободное время в первой половине дня, и каждый может выбрать себе развлечения по душе.

Рекомендуем познакомиться с симпатичными ездовыми собаками и под руководством опытного инструктора попробовать себя в роли каюра (доп.), прокатиться по заснеженному лесу верхом на лошади (доп.), провести время в горнолыжном комплексе (доп.),изготовить себе на память сувенир на одном из оригинальных мастер-классов – по кузнечному, гончарному делу или креативному рукоделию (доп.), или просто погулять по берегу Байкала.

А после обеда – трансфер в город и знакомство со столицей Восточной Сибири – старинным городом Иркутском. Во время обзорной экскурсии по городу вы посетите исторический центр, набережную р. Ангары, памятники архитектуры, совершите экскурсию в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.). По окончании осмотра городских достопримечательностей, вы сможете приобрести оригинальные подарки в сувенирной лавке, а затем окунуться в атмосферу предновогодних гуляний на центральной площади города с большой елкой, сказочными ледяными скульптурами, лабиринтами и горками.

Трансфер в Иркутск.

Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, обед в гостинице. Обзорная экскурсия по городу.

День 6
Экскурсия по поселку Аршан, посещение целебных источников, треккинг по каньону Кынгарги.

Сегодня вам предстоит автомобильный переезд: сначала по живописному Култукскому тракту до поселка Култук, а затем – по дороге, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны. В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.

Проехав 120 км по долине, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножий нависающих горных вершин.

Прибыв в поселок Аршан остаток дня, вы проведете, знакомясь с посёлком и его окрестностями. Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые не заметны из окна автобуса. Вы прогуляетесь по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.

Затем посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), живописную горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рыночке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней. Несложный треккинг по каньону Кынгарги позволит насладиться пейзажами, которые можно увидеть только зимой: бурлящая под толщей прозрачного льда стремительная река, причудливые наплески на скалах, напоминающие сказочные дворцы, мосты и гроты.

Посадка и трансфер на рейсовом автобусе по маршруту Иркутск – Аршан (210 км).

Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак, ужин в гостинице.

День 7
Тункинская долина, знаковые места 3 религий.

Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.

За день вы не только посмотрите практически всю долину, но и посетите знаковые места 3 религий, которые особым образом сочетаются у местных жителей. Православие будет представлено церковью Покрова Пресвятой Богородицы, шаманизм – священным местом Тамхи-Баряш, где просят покровительства у богов во время своего путешествия, буддизм – главным дацаном Тунки, находящемся недалеко от курортного поселка Нилова Пустынь, известного также своими радоновыми источниками.

А во время автомобильных переездов гид не даст вам заскучать, рассказывая про историю Тунки, богатейший природный мир, традиции и легенды этих мест.

Размещение в гостинице. Включено питание: завтрак и ужин в гостинице, обед в кафе. Пешая обзорная экскурсия по Аршану.

День 8
Окончание программы.

После завтрака в гостинице – трансфер на рейсовом автобусе в Иркутск.

По прибытии в город – окончание программы.

Трансфер на рейсовом туристическом автобусе в Иркутск (~5 часов). Окончание программы - ~14:00.

Включено питание: завтрак.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), Листвянке (1 ночь), Аршане (2 ночи), на турбазе на Малом Море (2 ночи) на базе двухместного размещения
  • питание, указанное в программе
  • все трансферы по программе
  • экскурсии по программе
  • Новогодний банкет с развлекательной программой в ресторане турбазы

Оплачивается отдельно

  • авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • услуги, не описанные  в программе

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