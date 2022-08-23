Туры на Новый год на Байкал : 4
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Здравствуй, Байкал! зима
Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.
Ближайший заезд:
c 15 декабря по 18 декабря
4 дня 3 ночи
от 24000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Ольхона
Новогодний тур на Байкал, 4 дня. Незабываемые дни на о. Ольхон. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 35000 ₽
Новый год: Зимняя сказка Байкала
Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 62000 ₽
Новый Год на Байкале
Встречайте Новый год на Байкале! 8-дневный экскурсионный тур с новогодним банкетом. Главные достопримечательности края и отдых. Проживание в гостинице, отеле, и базе от...
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 06 января
8 дней 7 ночей
от 75000 ₽
Прошедшие Туры на Новый год на Байкал : 4
Ближайший заезд:
c 30 декабря по 02 января
4 дня 3 ночи
от 29000 ₽
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 05 января
6 дней 5 ночей
от 57100 ₽
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 07 января
8 дней 7 ночей
от 68000 ₽
Ближайший заезд:
c 31 декабря по 07 января
8 дней 7 ночей
от 68700 ₽
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