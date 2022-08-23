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Туры на Новый год на Байкал : 4

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Байкал 2022 г.2023 г.

Здравствуй, Байкал! зима

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

Ближайший заезд:

c 15 декабря по 18 декабря

4 дня 3 ночи

от 24000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый год: Зимняя сказка Ольхона

Новогодний тур на Байкал, 4 дня. Незабываемые дни на о. Ольхон. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 35000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый год: Зимняя сказка Байкала

Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 62000 ₽

Байкал 2022 г.2023 г.

Новый Год на Байкале

Встречайте Новый год на Байкале! 8-дневный экскурсионный тур с новогодним банкетом. Главные достопримечательности края и отдых. Проживание в гостинице, отеле, и базе от...

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 06 января

8 дней 7 ночей

от 75000 ₽

Прошедшие Туры на Новый год на Байкал : 4

Байкал

Новый год в Листвянке

Ближайший заезд:

c 30 декабря по 02 января

4 дня 3 ночи

от 29000 ₽

Байкал

Новый год по-Байкальски

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 05 января

6 дней 5 ночей

от 57100 ₽

Байкал

Красочный Новый год на Байкале

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 07 января

8 дней 7 ночей

от 68000 ₽

Байкал

Новогодние праздники на Байкале

Ближайший заезд:

c 31 декабря по 07 января

8 дней 7 ночей

от 68700 ₽

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