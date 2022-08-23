Здравствуй, Байкал! зима

Встречайте Новый год на Байкале! 8-дневный экскурсионный тур с новогодним банкетом. Главные достопримечательности края и отдых. Проживание в гостинице, отеле, и базе от...

Новогодний экскурсионный тур на Байкал. 4-дневная программа с проживанием в эко-отеле. Праздничный ужин. Свободный день с доп. экскурсиями. Тур начинается и заканчивает...

Новогодний тур на Байкал, 4 дня. Незабываемые дни на о. Ольхон. Экскурсии и отдых. Проживание на базе отдыха. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Экспресс-тур на 4 дня для знакомства с Байкалом. Насыщенная экскурсионная программа. Свободный день с экскурсиями на выбор.

✈ Новый год на Байкале с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы