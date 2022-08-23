Заповедный Байкал актив 2022
Вы проедете и пройдете пешком по самым интересным местам Северного Байкала: настоящей сибирской тайге, горным хребтам и вершинам, искупаетесь в горячих источниках, встретитесь с коренными жителями этих мест – эвенками!
Знакомство с Северным Байкалом завершится 4-х дневным круизом с посещением самых знаменитых мест этого района.
Возрастное ограничение: 12+
Вас ждет:
Программа тура
Вылет из Иркутска в 8.40 (время местное, опережает московское на 5 часов). !Рекомендуем прилететь в Иркутск на день раньше. (Возможно дополнительное бронирование гостиницы и экскурсий (по прайс-листам гостиниц).
Встреча в аэропорту Нижнеангарска (для прилетающих самолетом Иркутск – Нижнеангарск). Туристов, которым удобнее приехать поездом, просим связаться заранее для уточнения маршрута.
Автоэкскурсия по Нижнеангарску, с посещением самой северной точки Байкала.
Переезд поездом до станции Ангоя (100 км), автомобильная экскурсия на озеро Ангоя, ночлег в сельском доме. Возможна экскурсия на моторной лодке по реке Верхняя Ангара за дополнительную плату.
Авто - 38 км., пешком - 8 км. набор высоты 640 м.
Отличные виды, сбор лекарственных трав, ароматный чай у костра, ночлег в палатках.
Горные озёра и водопады, альпийские луга, незабываемые виды и панорамы. Спуск по ручью Глыбовый.
Переезд на горячий источник Дзелинда. После насыщенного нагрузкой и впечатлениями дня, вы точно ощутите омолаживающее и окрыляющее действие источника.
Размещение в домиках на базе отдыха.
Ранний подъём. Переезд пригородным поездом от горячего источника Дзелинда (о.п. 1156 км) до о.п. Сырой Молокон (в пос. Нижнеангарск).
Пеший переход до пристани в порту Нижнеангарск (0,7 км.) Инструктаж, посадка на катамаран, переход до острова Ярки.
Обед, пляжный отдых. Переход до губы Аяя, ночлег в палатках.
Ранний подъём. Экскурсия на оз. Фролиха.
Обед в Аяе. Переход на катамаране до горячего источника Хакусы. Отдых на источнике, ужин, ночлег.
Переход от горячего источника Хакусы, до кордона Верхнеангарского заказника. Ночлег.
Переход до острова Ярки, пляжный отдых, обед.
Переход до Нижнеангарска. Трансфер до Северобайкальска, размещение в гостинице.
Экскурсия по Северобайкальску, история строительства БАМа.
Трансфер в аэропорт Нижнеангарска. 16:00 Вылет в Иркутск. Прибытие в Иркутск в 17.40.
Стоимость
Включено в стоимость
- Групповое снаряжение: 2-, 3-местные палатки, тент, аптечка, костровое оборудование;
- Личное снаряжение: спальник, коврик, посуда;
- 2-, 3-местное размещение в гостинице или гостевом доме по программе тура;
- 3-хразовое питание с ужина в первый день по завтрак в день выезда.
- Все внутримаршрутные трансферы по программе тура и рекреационные сборы;
- Работа инструкторов: 1 - 2 гида
Оплачивается отдельно
- билеты до Иркутска
- прокат рюкзака – 100 руб/день
- авиабилеты Иркутск - Нижнеангарск от 4700 руб
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