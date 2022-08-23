Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Заповедный Байкал актив 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вы проедете и пройдете пешком по самым интересным местам Северного Байкала: настоящей сибирской тайге, горным хребтам и вершинам, искупаетесь в горячих источниках, встретитесь с коренными жителями этих мест – эвенками!

Знакомство с Северным Байкалом завершится 4-х дневным круизом с посещением самых знаменитых мест этого района.

Возрастное ограничение: 12+

Программа тура

День 1
Нижнеангарск - о.Ангоя

Вылет из Иркутска в 8.40 (время местное, опережает московское на 5 часов). !Рекомендуем прилететь в Иркутск на день раньше. (Возможно дополнительное бронирование гостиницы и экскурсий (по прайс-листам гостиниц).

Встреча в аэропорту Нижнеангарска (для прилетающих самолетом Иркутск – Нижнеангарск). Туристов, которым удобнее приехать поездом, просим связаться заранее для уточнения маршрута.

Автоэкскурсия по Нижнеангарску, с посещением самой северной точки Байкала.

Переезд поездом до станции Ангоя (100 км), автомобильная экскурсия на озеро Ангоя, ночлег в сельском доме. Возможна экскурсия на моторной лодке по реке Верхняя Ангара за дополнительную плату.

День 2
Экскурсия на водопад Глыбовый

Авто - 38 км., пешком - 8 км. набор высоты 640 м.

Отличные виды, сбор лекарственных трав, ароматный чай у костра, ночлег в палатках.

День 3
Подъём на вершину отрога Верхне-Ангарского хребта

Горные озёра и водопады, альпийские луга, незабываемые виды и панорамы. Спуск по ручью Глыбовый.

Переезд на горячий источник Дзелинда. После насыщенного нагрузкой и впечатлениями дня, вы точно ощутите омолаживающее и окрыляющее действие источника.

Размещение в домиках на базе отдыха.

День 4
Начало круиза у северо-восточного берега Байкала

Ранний подъём. Переезд пригородным поездом от горячего источника Дзелинда (о.п. 1156 км) до о.п. Сырой Молокон (в пос. Нижнеангарск).

Пеший переход до пристани в порту Нижнеангарск (0,7 км.) Инструктаж, посадка на катамаран, переход до острова Ярки.

Обед, пляжный отдых. Переход до губы Аяя, ночлег в палатках.

День 5
Экскурсия на оз. Фролиха

Ранний подъём. Экскурсия на оз. Фролиха.

Обед в Аяе. Переход на катамаране до горячего источника Хакусы. Отдых на источнике, ужин, ночлег.

День 6
Переход до кордона Верхнеангарского заказника

Переход от горячего источника Хакусы, до кордона Верхнеангарского заказника. Ночлег.

День 7
Остров Ярки - Северобайкальск

Переход до острова Ярки, пляжный отдых, обед.

Переход до Нижнеангарска. Трансфер до Северобайкальска, размещение в гостинице.

День 8
Экскурсия по Северобайкальску - вылет

Экскурсия по Северобайкальску, история строительства БАМа.

Трансфер в аэропорт Нижнеангарска. 16:00 Вылет в Иркутск. Прибытие в Иркутск в 17.40.

Стоимость

Включено в стоимость

  • Групповое снаряжение: 2-, 3-местные палатки, тент, аптечка, костровое оборудование;
  • Личное снаряжение: спальник, коврик, посуда;
  • 2-, 3-местное размещение в гостинице или гостевом доме по программе тура;
  • 3-хразовое питание с ужина в первый день по завтрак в день выезда.
  • Все внутримаршрутные трансферы по программе тура и рекреационные сборы;
  • Работа инструкторов: 1 - 2 гида

Оплачивается отдельно

  • билеты до Иркутска
  • прокат рюкзака – 100 руб/день
  • авиабилеты Иркутск - Нижнеангарск от 4700 руб

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская кругосветка

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Ближайший заезд:

c 17 июня по 26 июня

10 дней 9 ночей

от 88000 ₽