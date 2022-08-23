Заповедный Байкал актив 2022

Вылет из Иркутска в 8.40 (время местное, опережает московское на 5 часов). !Рекомендуем прилететь в Иркутск на день раньше. (Возможно дополнительное бронирование гостиницы и экскурсий (по прайс-листам гостиниц).

Встреча в аэропорту Нижнеангарска (для прилетающих самолетом Иркутск – Нижнеангарск). Туристов, которым удобнее приехать поездом, просим связаться заранее для уточнения маршрута.

Автоэкскурсия по Нижнеангарску, с посещением самой северной точки Байкала.

Переезд поездом до станции Ангоя (100 км), автомобильная экскурсия на озеро Ангоя, ночлег в сельском доме. Возможна экскурсия на моторной лодке по реке Верхняя Ангара за дополнительную плату.