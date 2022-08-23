VIP-тур в байкальскую тайгу
Круизы на скоростной яхте, комфортный отель, нетронутые уголки байкальской природы, термальные источники, настоящая рыбалка, заброска к ледниковому озеру, священные шаманские места.
Даты заезда: июль – август 2020 г.
Маршрут тура проходит в северной части Байкала – это самые дикие и красивые места на Байкале! Вы можете выбрать способ доставки в Северобайкальск самостоятельно: регулярный самолет из Иркутска или чартер напрямую из вашего города.
В этом туре вы попробуете несколько вещей из списка «must do» от «Байкалова»:
- Попробуете байкальского омуля;
- Побурханите;
- Отобедаете байкальскими позами;
- Искупаетесь в Байкале;
- Загадаете желание в одном из мест силы;
- Совершите водную прогулку.
Вас ждет:
Программа тура
В первый день после приезда, вас встретит гид и разместит в отеле.
После отдыха – экспедиция на джипах к священному месту Обо с панорамой северных берегов Байкала и посещение стоянки древнего человека на мысе Лударь.
Обед-пикник на берегу Байкала.
На обратном пути вас ждет знакомство с местным старожилой, в гостях у которого вы увидите картины из шкур диких сибирских животных. Продолжительность экскурсии – 3 часа.
Возвращение в отель, ужин в ресторане. Баня с профессиональным банщиком.
Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.
Завтрак в отеле.
Посадка на скоростную яхту. С утра вас ждет незабываемое приключение, вы пересечете Байкал – 50 км по чистейшей воде с западного побережья на восток, в живописную бухту Аяя (1,5 часа)!
Далее – подъем на аэролодке вверх по горной реке к ледниковому озеру Фролиха и прогулка на сплавном катамаране с мотором по диким берегам. Обед – пикник на лесной поляне. Экскурсия занимает весь день, в отель вы вернетесь на закате.
Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.
Ранний завтрак в отеле.
В этот день вы совершите поездку вдоль знаменитой Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к символической стеле - самой северной точке Байкала на джипах (30 км, 40 мин).
Далее – рыбалка на сплавном катамаране с мотором в лучшем рыбном месте Байкала - дельте реки Верхняя Ангара. Здесь вы отдохнете на теплых песчаных пляжах острова Ярки, отведаете свежепойманную рыбу на рожнах на обеде.
Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.
Завтрак в отеле. В этот день вас ждет запоминающееся приключение – сафари на квадроциклах по настоящей сибирской тайге к золотым приискам!
Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.
Завтрак в отеле.
Вы отправитесь к местности Хакусы (50 км, 1,5 часа) с колоритными источниками – повсюду вы увидите резные скамейки и фигурки из дерева причудливых форм. Здесь вы расслабитесь в таёжных термальных ваннах под открытым небом.
Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.
Завтрак в отеле.
Трансфер на скоростной яхте в Онокочанскую бухту, где вас ждут гонки на гидроциклах по байкальским волнам!
Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.
Завтрак в отеле.
Круиз на скоростной яхте вдоль западного побережья Байкала к мысу Котельниковский (70 км, 2 часа), где вы сможете искупаться в больших открытых бассейнах с термальной водой с видом на Байкал.
Обед-пикник на берегу.
После купания вас ждет рыбалка с берега на живописной горной реке Куркула и небольшой подъем на смотровую площадку.
Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.
Питание включено: завтрак в отеле.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в отеле Байкальская Резиденция – 7 ночей;
- все перемещения по программе в Северобайкальске – на джипах, скоростной яхте, аэролодке и катамаране;
- завтраки и ужины в ресторане отеля каждый день;
- таёжные обеды-пикники во время экскурсий на природу;
- аренда снаряжения и рыболовных снастей;
- работа гида и инструкторов;
- медицинская страховка, в т. ч. авиа-эвакуация.
Оплачивается отдельно
- перелет из вашего города в Северобайкальск и обратно;
- алкогольная и табачная продукция.
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