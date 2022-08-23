VIP-тур в байкальскую тайгу

Добро пожаловать на Байкал!

В первый день после приезда, вас встретит гид и разместит в отеле.

После отдыха – экспедиция на джипах к священному месту Обо с панорамой северных берегов Байкала и посещение стоянки древнего человека на мысе Лударь.

Обед-пикник на берегу Байкала.

На обратном пути вас ждет знакомство с местным старожилой, в гостях у которого вы увидите картины из шкур диких сибирских животных. Продолжительность экскурсии – 3 часа.

Возвращение в отель, ужин в ресторане. Баня с профессиональным банщиком.

Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.