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VIP-тур в байкальскую тайгу

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этом туре вас ждет:

Круизы на скоростной яхте, комфортный отель, нетронутые уголки байкальской природы, термальные источники, настоящая рыбалка, заброска к ледниковому озеру, священные шаманские места.

Даты заезда: июль – август 2020 г.

Маршрут тура проходит в северной части Байкала – это самые дикие и красивые места на Байкале! Вы можете выбрать способ доставки в Северобайкальск самостоятельно: регулярный самолет из Иркутска или чартер напрямую из вашего города.

В этом туре вы попробуете несколько вещей из списка «must do» от «Байкалова»:

  • Попробуете байкальского омуля;
  • Побурханите;
  • Отобедаете байкальскими позами;
  • Искупаетесь в Байкале;
  • Загадаете желание в одном из мест силы;
  • Совершите водную прогулку.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Байкал!

В первый день после приезда, вас встретит гид и разместит в отеле.

После отдыха – экспедиция на джипах к священному месту Обо с панорамой северных берегов Байкала и посещение стоянки древнего человека на мысе Лударь.

Обед-пикник на берегу Байкала.

На обратном пути вас ждет знакомство с местным старожилой, в гостях у которого вы увидите картины из шкур диких сибирских животных. Продолжительность экскурсии – 3 часа.

Возвращение в отель, ужин в ресторане. Баня с профессиональным банщиком.

Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.

День 2
Прогулка на скоростной яхте

Завтрак в отеле.

Посадка на скоростную яхту. С утра вас ждет незабываемое приключение, вы пересечете Байкал – 50 км по чистейшей воде с западного побережья на восток, в живописную бухту Аяя (1,5 часа)!

Далее – подъем на аэролодке вверх по горной реке к ледниковому озеру Фролиха и прогулка на сплавном катамаране с мотором по диким берегам. Обед – пикник на лесной поляне. Экскурсия занимает весь день, в отель вы вернетесь на закате.

Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.

День 3
Байкало-Амурская магистраль

Ранний завтрак в отеле.

В этот день вы совершите поездку вдоль знаменитой Байкало-Амурской магистрали (БАМ) к символической стеле - самой северной точке Байкала на джипах (30 км, 40 мин).

Далее – рыбалка на сплавном катамаране с мотором в лучшем рыбном месте Байкала - дельте реки Верхняя Ангара. Здесь вы отдохнете на теплых песчаных пляжах острова Ярки, отведаете свежепойманную рыбу на рожнах на обеде.

Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.

День 4
Сафари на квадрациклах

Завтрак в отеле. В этот день вас ждет запоминающееся приключение – сафари на квадроциклах по настоящей сибирской тайге к золотым приискам!

Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.

День 5
Хакусы

Завтрак в отеле.

Вы отправитесь к местности Хакусы (50 км, 1,5 часа) с колоритными источниками – повсюду вы увидите резные скамейки и фигурки из дерева причудливых форм. Здесь вы расслабитесь в таёжных термальных ваннах под открытым небом.

Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.

День 6
Онокочанская бухта

Завтрак в отеле.

Трансфер на скоростной яхте в Онокочанскую бухту, где вас ждут гонки на гидроциклах по байкальским волнам!

Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.

День 7
Круиз на скоростной яхте

Завтрак в отеле.

Круиз на скоростной яхте вдоль западного побережья Байкала к мысу Котельниковский (70 км, 2 часа), где вы сможете искупаться в больших открытых бассейнах с термальной водой с видом на Байкал.

Обед-пикник на берегу.

После купания вас ждет рыбалка с берега на живописной горной реке Куркула и небольшой подъем на смотровую площадку.

Питание включено: таёжный обед-пикник, ужин в ресторане отеля.

День 8
Завершающий день

Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт.

Питание включено: завтрак в отеле.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в отеле Байкальская Резиденция – 7 ночей;
  • все перемещения по программе в Северобайкальске – на джипах, скоростной яхте, аэролодке и катамаране;
  • завтраки и ужины в ресторане отеля каждый день;
  • таёжные обеды-пикники во время экскурсий на природу;
  • аренда снаряжения и рыболовных снастей;
  • работа гида и инструкторов;
  • медицинская страховка, в т. ч. авиа-эвакуация.

Оплачивается отдельно

  • перелет из вашего города в Северобайкальск и обратно;
  • алкогольная и табачная продукция.

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