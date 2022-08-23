Весь лед Байкала
Путешествие через весь Байкал, сочетающее комфортные условия теплого и безопасного судна на воздушной подушке (Хивус) с возможностью получить порцию адреналина и арктических впечатлений от экспедиции на снегоходах по льду Байкала.
Основные фишки:
- Путешествие всей семьёй в комфортных условиях
- Полная безопасность, в отличии от джипов
- Возможность для мужчин рвануть на снегоходах
- Путешествие через весь Байкал!
- Неповторимые ощущения масштабов и многогранности Байкала
- Полный отрыв от реальности, суеты, цивилизации, сотовой связи
- Посещение горячих источников северного Байкала
- Много-много уникального льда Байкала и чистейшего снега
Время проведения: февраль - март 2020 г.
Размер группы: 4-16 человек
Количество сопровождающих: от 2 человек
Вас ждет:
Программа тура
Встреча с гидом в аэропорту Иркутска. Далее будет организован трансфер на микроавтобусе к побережью Байкала в поселок Листвянка (67 км, около 1,5 часов в пути).
Размещение в гостинице «Анастасия» на берегу Ангары (не доезжая 5 км до Листвянки). Отдых от перелета и дороги.
Обед в ресторане гостиницы.
После обеда посещение смотровой площадки «Камень Черского» Байкальского Лимнологического музея.
По желанию – катание на собачьих упряжках или изготовление сувениров своими руками в кузнице. Посещение рынка рыбы и сувениров.
Ужин в кафе у берега Байкала с омулем горячего копчения – главным байкальским блюдом.
Питание включено: обед, ужин.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Далее нас ждет путь к побережью Байкала (10 минут от гостиницы «Анастасия»). Посадка на хивусы и снегоходы (бронируются дополнительно по желанию) и отправляемся в путешествие. В пути – осмотр бухт и мысов западного побережья, где находится самая красивая бухта на Байкале – Песчаная. Белоснежный песчаный пляж, таежные склоны, спускающиеся к самому берегу, уникальные ходульные деревья!
Вечером – прибытие на Малое Море (район Ольхона). В пути около 4 часов, расстояние около 250 км по льду.
Размещение на базе отдыха в благоустроенных домиках.
Питание: в ресторане в Листвянке и походный вариант – в пути.
Завтрак в кафе базы отдыха.
Выезд на самый прозрачный в мире лёд Малого Моря в зону проведения турнира по уникальному любительскому Ледовому Гольфу. Посещение Ольхона. Ольхон называют «таинственным островом»: здесь много тайн, которые до сих пор не могут разгадать ученые.
Экскурсия на хивусах и снегоходах – поездка к островам, местам силы и завораживающим ледовым гротам.
Питание в кафе базы отдыха и походный вариант – во время поездок по Малому Морю.
Завтрак. Сборы, поездка на хивусах и снегоходах из Малого Моря на мыс Котельниковский - одно из самых диких и красивейших мест Байкала (275 км, от 5 до 10 часов в пути). Здесь – круглогодичный курорт с термальными источниками, который находится в месте, недоступном для приезда сюда по суше – добраться можно только по воде, по льду и по воздуху. Это – один из самых диких участков берега Байкала. Термальные бассейны в 50 метрах от берега Байкала.
Размещение на базе отдыха курорта. Вечером – купание в термальных ваннах с видом на Байкал.
После завтрака - купание в горячих источниках и отдых.
Обед.
Далее поездка на хивусах и снегоходах от мыса Котельниковский до мыса Лударь (70 км, до 2 часов в пути) вблизи самой северной точки Байкала. Здесь – одна из лучших панорам на Байкале.
Пикник на обзорной площадке.
Переезд поперек Байкала в местность Хакусы (около 50 км, до 1,5 часов в пути). Здесь совсем другая атмосфера – минимум цивилизации, источники бьют прямо из под земли, красивейшая тайга.
Размещение в скромных номерах базы отдыха на Хакусах.
Завтрак.
Сборы, поездка на хивусах и снегоходах из Хакус в Чивыркуйский залив (200 км, до 5 часов в пути) - второй по величине из заливов озера Байкал.
Пересадка на автобус, переезд в Максимиху (Баргузинский залив).
Размещение на базе отдыха.
По желанию - баня.
Завтрак.
Переезд из Максимихи в Улан-Удэ (220 км, около 4 часов) на автомобиле (индивидуальном микроавтобусе). Крупный культурный и промышленный центр, который, наряду с Хабаровском и Владивостоком, входит в тройку самых густонаселенных и развитых городов Дальнего Востока.
Размещение в мини отеле за городом, в 10 минутах езды от знаменитого Иволгинского дацана – буддийской духовной мекки России.
По желанию – поездка в Иволгинский дацан, общение с ламами тибетологами о душе, здоровье и благополучии.
Завтрак в кафе мини отеля, сборы.
Трансфер в аэропорт Улан-Удэ, вылет.
Стоимость
Включено в стоимость
- проживание в гостиницах и базах отдыха по программе
- трёхразовое питание (частично – в полевых условиях), покупка походной посуды, контейнеров и термосов
- любительский турнир по ледовому гольфу на Малом Море
- посещение термальных источников северного Байкала
- медицинская страховка на случай авиа эвакуации
- работа гида на всем протяжении экспедиции (включая встречи – проводы), включая его проживание и питание
- аренда хивусов на все время экспедиции
Оплачивается отдельно
- авиаперелет
- алкогольная и табачная продукция
- баня и прочие дополнительные услуги без предварительного согласования
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