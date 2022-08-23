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Весь лед Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этом туре вас ждет:

Путешествие через весь Байкал, сочетающее комфортные условия теплого и безопасного судна на воздушной подушке (Хивус) с возможностью получить порцию адреналина и арктических впечатлений от экспедиции на снегоходах по льду Байкала.

Основные фишки:

  • Путешествие всей семьёй в комфортных условиях
  • Полная безопасность, в отличии от джипов
  • Возможность для мужчин рвануть на снегоходах
  • Путешествие через весь Байкал!
  • Неповторимые ощущения масштабов и многогранности Байкала
  • Полный отрыв от реальности, суеты, цивилизации, сотовой связи
  • Посещение горячих источников северного Байкала
  • Много-много уникального льда Байкала и чистейшего снега

Время проведения: февраль - март 2020 г. 

Размер группы: 4-16 человек 

Количество сопровождающих: от 2 человек 

Программа тура

День 1
Посещение смотровой площадки «Камень Черского»  Байкальского Лимнологического музея.

Встреча с гидом в аэропорту Иркутска. Далее будет организован трансфер на микроавтобусе к побережью Байкала в поселок Листвянка (67 км, около 1,5 часов в пути).

Размещение в гостинице «Анастасия» на берегу Ангары (не доезжая 5 км до Листвянки). Отдых от перелета и дороги.

Обед в ресторане гостиницы.

После обеда посещение смотровой площадки «Камень Черского»  Байкальского Лимнологического музея.

По желанию – катание на собачьих упряжках или изготовление сувениров своими руками в кузнице. Посещение рынка рыбы и сувениров.

Ужин в кафе у берега Байкала с омулем горячего копчения – главным байкальским блюдом.

Питание включено: обед, ужин.

День 2
Осмотр бухт и мысов западного побережья Байкала.

Завтрак в ресторане гостиницы.

Далее нас ждет путь к побережью Байкала (10 минут от гостиницы «Анастасия»). Посадка на хивусы и снегоходы (бронируются дополнительно по желанию) и  отправляемся в путешествие. В пути – осмотр бухт и мысов западного побережья, где находится самая красивая бухта на Байкале – Песчаная. Белоснежный песчаный пляж, таежные склоны, спускающиеся к самому берегу, уникальные ходульные деревья!

Вечером – прибытие на Малое Море (район Ольхона). В пути около 4 часов, расстояние около 250 км по льду.

Размещение на базе отдыха в благоустроенных домиках.

Питание: в ресторане в Листвянке и походный вариант – в пути.

День 3
Посещение Ольхона.

Завтрак в кафе базы отдыха.

Выезд на самый прозрачный в мире лёд Малого Моря в зону проведения турнира по уникальному любительскому Ледовому Гольфу. Посещение Ольхона. Ольхон называют «таинственным островом»: здесь много тайн, которые до сих пор не могут разгадать ученые.

Экскурсия на хивусах и снегоходах – поездка к островам, местам силы и завораживающим ледовым гротам.

Питание в кафе базы отдыха и походный вариант – во время поездок по Малому Морю.

День 4
Поездка на хивусах и снегоходах  на мыс Котельниковский.

Завтрак. Сборы, поездка на хивусах и снегоходах из Малого Моря на мыс Котельниковский - одно из самых диких и красивейших мест Байкала (275 км, от 5 до 10 часов в пути). Здесь – круглогодичный курорт с термальными источниками, который находится в месте, недоступном для приезда сюда по суше – добраться можно только по воде, по льду и по воздуху. Это – один из самых диких участков берега Байкала. Термальные бассейны в 50 метрах от берега Байкала.

Размещение на базе отдыха курорта.  Вечером – купание в термальных ваннах с видом на Байкал.

День 5
Путешествие на хивусах и снегоходах от мыса Котельниковский до мыса Лударь.

После завтрака - купание в горячих источниках и отдых.

Обед.

Далее поездка на хивусах и снегоходах от мыса Котельниковский до мыса Лударь (70 км, до 2 часов в пути) вблизи самой северной точки Байкала. Здесь – одна из лучших панорам на Байкале.

Пикник на обзорной площадке.

Переезд поперек Байкала в местность Хакусы (около 50 км, до 1,5 часов в пути).  Здесь совсем другая атмосфера – минимум цивилизации, источники бьют прямо из под земли, красивейшая тайга.

Размещение в скромных номерах базы отдыха на Хакусах.

День 6
Поездка на хивусах и снегоходах из Хакус в Чивыркуйский залив.

Завтрак.

Сборы, поездка на хивусах и снегоходах из Хакус в Чивыркуйский залив (200 км, до 5 часов в пути) - второй по величине из заливов озера Байкал.

Пересадка на автобус, переезд в Максимиху (Баргузинский залив).

Размещение на базе отдыха.

По желанию - баня.

День 7
Переезд из Максимихи в Улан-Удэ.

Завтрак.

Переезд из Максимихи в Улан-Удэ (220 км, около 4 часов) на автомобиле (индивидуальном микроавтобусе). Крупный культурный и промышленный центр, который, наряду с Хабаровском и Владивостоком, входит в тройку самых густонаселенных и развитых городов Дальнего Востока.

Размещение в мини отеле за городом, в 10 минутах езды от знаменитого Иволгинского дацана – буддийской духовной мекки России.

По желанию – поездка в Иволгинский дацан, общение с ламами тибетологами о душе, здоровье и благополучии.

День 8
Окончание нашего путешествия.

Завтрак в кафе мини отеля, сборы.

Трансфер в аэропорт Улан-Удэ, вылет.

Стоимость

Включено в стоимость

  • проживание в гостиницах и базах отдыха по программе
  • трёхразовое питание (частично – в полевых условиях), покупка походной посуды, контейнеров и термосов
  • любительский турнир по ледовому гольфу на Малом Море
  • посещение термальных источников северного Байкала
  • медицинская страховка на случай авиа эвакуации
  • работа гида на всем протяжении экспедиции (включая встречи – проводы), включая его проживание и питание
  • аренда хивусов на все время экспедиции

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет
  • алкогольная и табачная продукция
  • баня и прочие дополнительные услуги без предварительного согласования

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