Весь лед Байкала

Посещение смотровой площадки «Камень Черского» Байкальского Лимнологического музея.

Встреча с гидом в аэропорту Иркутска. Далее будет организован трансфер на микроавтобусе к побережью Байкала в поселок Листвянка (67 км, около 1,5 часов в пути).

Размещение в гостинице «Анастасия» на берегу Ангары (не доезжая 5 км до Листвянки). Отдых от перелета и дороги.

Обед в ресторане гостиницы.

После обеда посещение смотровой площадки «Камень Черского» Байкальского Лимнологического музея.

По желанию – катание на собачьих упряжках или изготовление сувениров своими руками в кузнице. Посещение рынка рыбы и сувениров.

Ужин в кафе у берега Байкала с омулем горячего копчения – главным байкальским блюдом.

Питание включено: обед, ужин.