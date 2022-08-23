Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Курс на север

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этом туре вас ждет:

Мы выбрали для вас самые теплые дни на Байкале для этого супер-тура! Но мы сразу говорим вам – здесь нет отелей типа «Марриотт» и ресторанов с вышколенными официантами и панорамными окнами. Север Байкала остается тайной и для самих сибиряков. Здесь – настоящий, нетуристический Байкал: пешие экскурсии с удивительными видами, посещение горячих лечебных источников и круизы вдоль диких живописных северных берегов Байкала.

Маршрут: гг. Северобайкальск - Гоуджекит - Фролиха - Хакусы  - Котельниковский – г. Северобайкальск.

Количество человек в группе: 8.

Встречаем:

Сбор участников группы проходит в г. Северобайкальске. Добраться до Северобайкальска можно двумя способами (мы, конечно, подберем один из удобных именно для Вас способов и поможем с приобретением билетов):

Самолет г. Иркутск (или г. Улан-Удэ)– г. Нижнеангарск (время в пути 1,5 часа, стоимость в одну сторону 3 200-3700 рублей). Поезд до г. Северобайкальск: № 92 ( Москва-Северобайкальск) в обратном направлении № 91; № 292 (Новосибирске – Северобайкальск ) в обратном направлении № 291;  №76 (Москва-Тында) в обратном направлении №75; № 98 ( Кисловодск-Тында) в обратном направлении № 97; № 198 (Красноярск -Северобайкальск) и др.

В аэропорту или на ж/д вокзале Вас встретит наш гид с табличкой «Байкалов», который будет сопровождать Вас в течение всего тура.  С ним вы отправитесь на завтрак и он поможет вам разместиться в небольшой гостинице в городе Северобайкальске.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Байкал!

Наша встреча начинается с обзорной экскурсии по маленькому городу Северобайкальск - городу Байкало-Амурской магистрали и, конечно, купание в первых в этом туре горячих источниках – Гоуджекит. Вода здесь фтористо-гидрокарбонатная, при наружном применении помогает при лечении болезней нервной и костно-мышечной системы, при кожно-гинекологических заболеваниях и болезнях вен. На территории источника функционируют два небольших бассейна с термальной водой, температура в первом достигает 52 градуса, во втором уже немного прохладнее 42 градуса.  Расстояние: 24 км+35км+35км.

Транспорт: микроавтобус.

Проживание: г. Северобайкальск, двухместные номера с удобствами.

Питание: завтрак по прибытию, обед и ужин оплачивается самостоятельно.

День 2
Прогулка по мысу Лударь

Сегодня не будет горячих источников, но будут красивые виды!

А именно: мы отправимся в село Байкальское с пешей прогулкой по мысу Лударь (2км.) и с остановкой в священном обрядовом месте. Название мыса эвенкийского происхождения, слово Лудури по-эвенкийски означает врезаться.

На северном конце мыса Лударь находится пещера, где обнаружена стоянка древних людей эпохи неолита. В настоящее время пещера частично засыпана и стала значительно меньше, примерно 3х2 м. При раскопках в пещере были найдены обломки керамической посуды курыканского времени (V-XI вв.).

Расстояние: 40 км+40км.

Транспорт: микроавтобус.

Проживание: г. Северобайкальск, двухместные номера с удобствами.

Питание: завтрак, обед. 

День 3
Пешая прогулка 

Сегодня будет очень активный день и он будет занят подъем на горное озеро Фролиха. Ледниковое горное озеро Фролиха раскинулось в высокогорье хребта Баргузинский на северо-восточном берегу озера Байкал в 8 километрах от губы Аяя.  Далее пешая прогулка 8 км с плавным подъемом к горному озеру (если не любите ходить, то оставайтесь на песчаном берегу бухты Ая и наслаждайтесь Байкалом и волнами).

На Фролихе нас будет ждать катамаран, которые покажет нам это холодное озеро с воды.

Пикник на озере, прогулки.

А далее, чтобы ваши мышцы не болели – занырнем в горячие источники с интересным эвенкийским названием Хакусы. Хакусы лечат болезни суставов, кожные заболевания, опорно-двигательный аппарат.

В этом местечке мы и останемся с вами ночевать!

Расстояние: по воде 40 км + 30 км, пешком 8 км + 8 км.

Транспорт: микроавтобус, скоростной катер, ноги.

Проживание: Хакусы, коттедж, раковина в коттедже, обустроенный туалет на улице.

Питание: завтрак, обед на Фролихе, ужин в Хакусах.

День 4
День отдыха на Хакусы

Ровно середина нашего Байкальского путешествия! И мы не будем никуда бежать и торопиться!

Мы будем лежать попеременно то в горячих источниках, то на песчаном пляже Байкала! И пусть весь мир подождет!

Расстояние: 2 км в хождениях между проживанием, источниками и Байкальским пляжем)))

Транспорт: ноги.

Проживание: Хакусы, коттедж, раковина в коттедже, обустроенный туалет на улице.

Питание: завтрак, обед, ужин.

День 5
Байкальская тайга

Предлагаем сменить локацию, опять пересечь Байкал и оказаться в райском уголке среди Байкальской Тайги – на мысе Котельниковском.

Ближайшая деревня отсюда – это село Байкальское (вы были там пару дней назад). Попасть сюда можно только по воде или пешком!

А на самом мысе – уютная, достаточно современная база отдыха, с двумя большими бассейнами с термальной водой. На территории базы отдыха есть еще два корпуса для проживания, сауна, бильярд, настольный теннис, тренажерный зал, большой теннис и т.д.

А сами горячие источники помогают при заболеваниях двигательного аппарата, центральной нервной системы, при болезнях суставов и гинекологических заболеваний. Ну и как почти любые источники они укрепляют защитные силы организма, чистят и лечат кожу.

Ни вам в удовольствие – мы останемся в этом чудесном месте ночевать!

Расстояние: 60 км по воде.

Транспорт: скоростной катер.

Проживание: на мысе Котельниковском, благоустроенные номера.

Питание: завтрак, обед, ужин.

День 6
Отдых, прогулка и рыбалка на Байкале

Вы не поверите! Но мы остаемся здесь еще кайфовать на целый день!!!

А чем себя занять: купание в источниках, прогулки вдоль Байкала, рыбалка, прокат велосипедов, большой теннис, аренда гидроциклов, катание на водных лыжах, сауна *(оплачивается дополнительно на месте самостоятельно)… Скучать будет некогда.

А можете просто лежать на берегу Байкала или на лежаке около бассейна и наслаждаться ничегонеделаньем!

Расстояние: нет.

Транспорт: нет.

Проживание: на мысе Котельниковском, благоустроенные номера.

Питание: завтрак, обед, ужин.

День 7
Обратно в Северобайкальск

Ну вот мы с вами окончательно расслабленные отправляемся обратно в Северобайкальск.

Размещаемся в гостинице, гуляем и начинаем прощаться с Байкалом – сегодня последний ваш вечер на берегу великого озера.

Расстояние: 80км.

Транспорт: катер + микроавтобус.

Проживание: в Северобайкальске, благоустроенные двухместные номера.

Питание: завтрак.

День 8
Завершающий день

И, к сожалению, сегодня у вас уже вылет из г. Нижнеангарск в г. Иркутск или выезд на поезде.

Наш гид проводит вас в дорогу.

А мы будем надеяться, что за этот тур вы успеете полюбить Байкал всем своим сердцем и душой!

Питание: завтрак.

Стоимость

Включено в стоимость

  • встреча в аэропорту/ж.д. вокзале в г. Северобайкальске (Нижнеангарске);
  • работа гида на протяжении всего маршрута;
  • трансферы по программе;
  • питание по программе;
  • экскурсии по программе (пешие, авто, водные);
  • купание в горячих источниках по программе;
  • всё проживание по программе: г.Северобайкальск, Хакусы, Котельниковский;
  • рекреационные сборы на посещение заповедников, национальных парков и заказников;
  • аренда скоростных катеров по маршруту;
  • аренда катамарана на озере Фролиха;
  • проводы в аэропорту/ж.д. вокзале в г. Северобайкальске (Нижнеангарске).  

Оплачивается отдельно

  • авиа- и ж/д билеты;
  • размещение в г. Иркутске;
  • алкоголь, табачная продукция;
  • дополнительные экскурсии, не включенные в программу (катание на лошадях, квадроциклах, дайвинг и т.д);
  • баня;
  • дополнительные услуги на стоянках и экскурсиях. 

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская кругосветка

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Ближайший заезд:

c 17 июня по 26 июня

10 дней 9 ночей

от 88000 ₽