Курс на север

В этом туре вас ждет:

Мы выбрали для вас самые теплые дни на Байкале для этого супер-тура! Но мы сразу говорим вам – здесь нет отелей типа «Марриотт» и ресторанов с вышколенными официантами и панорамными окнами. Север Байкала остается тайной и для самих сибиряков. Здесь – настоящий, нетуристический Байкал: пешие экскурсии с удивительными видами, посещение горячих лечебных источников и круизы вдоль диких живописных северных берегов Байкала.

Маршрут: гг. Северобайкальск - Гоуджекит - Фролиха - Хакусы - Котельниковский – г. Северобайкальск.

Количество человек в группе: 8.

Встречаем:

Сбор участников группы проходит в г. Северобайкальске. Добраться до Северобайкальска можно двумя способами (мы, конечно, подберем один из удобных именно для Вас способов и поможем с приобретением билетов):

Самолет г. Иркутск (или г. Улан-Удэ)– г. Нижнеангарск (время в пути 1,5 часа, стоимость в одну сторону 3 200-3700 рублей). Поезд до г. Северобайкальск: № 92 ( Москва-Северобайкальск) в обратном направлении № 91; № 292 (Новосибирске – Северобайкальск ) в обратном направлении № 291; №76 (Москва-Тында) в обратном направлении №75; № 98 ( Кисловодск-Тында) в обратном направлении № 97; № 198 (Красноярск -Северобайкальск) и др.

В аэропорту или на ж/д вокзале Вас встретит наш гид с табличкой «Байкалов», который будет сопровождать Вас в течение всего тура. С ним вы отправитесь на завтрак и он поможет вам разместиться в небольшой гостинице в городе Северобайкальске.