Курс на север
Мы выбрали для вас самые теплые дни на Байкале для этого супер-тура! Но мы сразу говорим вам – здесь нет отелей типа «Марриотт» и ресторанов с вышколенными официантами и панорамными окнами. Север Байкала остается тайной и для самих сибиряков. Здесь – настоящий, нетуристический Байкал: пешие экскурсии с удивительными видами, посещение горячих лечебных источников и круизы вдоль диких живописных северных берегов Байкала.
Маршрут: гг. Северобайкальск - Гоуджекит - Фролиха - Хакусы - Котельниковский – г. Северобайкальск.
Количество человек в группе: 8.Встречаем:
Сбор участников группы проходит в г. Северобайкальске. Добраться до Северобайкальска можно двумя способами (мы, конечно, подберем один из удобных именно для Вас способов и поможем с приобретением билетов):
Самолет г. Иркутск (или г. Улан-Удэ)– г. Нижнеангарск (время в пути 1,5 часа, стоимость в одну сторону 3 200-3700 рублей). Поезд до г. Северобайкальск: № 92 ( Москва-Северобайкальск) в обратном направлении № 91; № 292 (Новосибирске – Северобайкальск ) в обратном направлении № 291; №76 (Москва-Тында) в обратном направлении №75; № 98 ( Кисловодск-Тында) в обратном направлении № 97; № 198 (Красноярск -Северобайкальск) и др.
В аэропорту или на ж/д вокзале Вас встретит наш гид с табличкой «Байкалов», который будет сопровождать Вас в течение всего тура. С ним вы отправитесь на завтрак и он поможет вам разместиться в небольшой гостинице в городе Северобайкальске.
Вас ждет:
Программа тура
Наша встреча начинается с обзорной экскурсии по маленькому городу Северобайкальск - городу Байкало-Амурской магистрали и, конечно, купание в первых в этом туре горячих источниках – Гоуджекит. Вода здесь фтористо-гидрокарбонатная, при наружном применении помогает при лечении болезней нервной и костно-мышечной системы, при кожно-гинекологических заболеваниях и болезнях вен. На территории источника функционируют два небольших бассейна с термальной водой, температура в первом достигает 52 градуса, во втором уже немного прохладнее 42 градуса. Расстояние: 24 км+35км+35км.
Транспорт: микроавтобус.
Проживание: г. Северобайкальск, двухместные номера с удобствами.
Питание: завтрак по прибытию, обед и ужин оплачивается самостоятельно.
Сегодня не будет горячих источников, но будут красивые виды!
А именно: мы отправимся в село Байкальское с пешей прогулкой по мысу Лударь (2км.) и с остановкой в священном обрядовом месте. Название мыса эвенкийского происхождения, слово Лудури по-эвенкийски означает врезаться.
На северном конце мыса Лударь находится пещера, где обнаружена стоянка древних людей эпохи неолита. В настоящее время пещера частично засыпана и стала значительно меньше, примерно 3х2 м. При раскопках в пещере были найдены обломки керамической посуды курыканского времени (V-XI вв.).
Расстояние: 40 км+40км.
Транспорт: микроавтобус.
Проживание: г. Северобайкальск, двухместные номера с удобствами.
Питание: завтрак, обед.
Сегодня будет очень активный день и он будет занят подъем на горное озеро Фролиха. Ледниковое горное озеро Фролиха раскинулось в высокогорье хребта Баргузинский на северо-восточном берегу озера Байкал в 8 километрах от губы Аяя. Далее пешая прогулка 8 км с плавным подъемом к горному озеру (если не любите ходить, то оставайтесь на песчаном берегу бухты Ая и наслаждайтесь Байкалом и волнами).
На Фролихе нас будет ждать катамаран, которые покажет нам это холодное озеро с воды.
Пикник на озере, прогулки.
А далее, чтобы ваши мышцы не болели – занырнем в горячие источники с интересным эвенкийским названием Хакусы. Хакусы лечат болезни суставов, кожные заболевания, опорно-двигательный аппарат.
В этом местечке мы и останемся с вами ночевать!
Расстояние: по воде 40 км + 30 км, пешком 8 км + 8 км.
Транспорт: микроавтобус, скоростной катер, ноги.
Проживание: Хакусы, коттедж, раковина в коттедже, обустроенный туалет на улице.
Питание: завтрак, обед на Фролихе, ужин в Хакусах.
Ровно середина нашего Байкальского путешествия! И мы не будем никуда бежать и торопиться!
Мы будем лежать попеременно то в горячих источниках, то на песчаном пляже Байкала! И пусть весь мир подождет!
Расстояние: 2 км в хождениях между проживанием, источниками и Байкальским пляжем)))
Транспорт: ноги.
Проживание: Хакусы, коттедж, раковина в коттедже, обустроенный туалет на улице.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Предлагаем сменить локацию, опять пересечь Байкал и оказаться в райском уголке среди Байкальской Тайги – на мысе Котельниковском.
Ближайшая деревня отсюда – это село Байкальское (вы были там пару дней назад). Попасть сюда можно только по воде или пешком!
А на самом мысе – уютная, достаточно современная база отдыха, с двумя большими бассейнами с термальной водой. На территории базы отдыха есть еще два корпуса для проживания, сауна, бильярд, настольный теннис, тренажерный зал, большой теннис и т.д.
А сами горячие источники помогают при заболеваниях двигательного аппарата, центральной нервной системы, при болезнях суставов и гинекологических заболеваний. Ну и как почти любые источники они укрепляют защитные силы организма, чистят и лечат кожу.
Ни вам в удовольствие – мы останемся в этом чудесном месте ночевать!
Расстояние: 60 км по воде.
Транспорт: скоростной катер.
Проживание: на мысе Котельниковском, благоустроенные номера.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Вы не поверите! Но мы остаемся здесь еще кайфовать на целый день!!!
А чем себя занять: купание в источниках, прогулки вдоль Байкала, рыбалка, прокат велосипедов, большой теннис, аренда гидроциклов, катание на водных лыжах, сауна *(оплачивается дополнительно на месте самостоятельно)… Скучать будет некогда.
А можете просто лежать на берегу Байкала или на лежаке около бассейна и наслаждаться ничегонеделаньем!
Расстояние: нет.
Транспорт: нет.
Проживание: на мысе Котельниковском, благоустроенные номера.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Ну вот мы с вами окончательно расслабленные отправляемся обратно в Северобайкальск.
Размещаемся в гостинице, гуляем и начинаем прощаться с Байкалом – сегодня последний ваш вечер на берегу великого озера.
Расстояние: 80км.
Транспорт: катер + микроавтобус.
Проживание: в Северобайкальске, благоустроенные двухместные номера.
Питание: завтрак.
И, к сожалению, сегодня у вас уже вылет из г. Нижнеангарск в г. Иркутск или выезд на поезде.
Наш гид проводит вас в дорогу.
А мы будем надеяться, что за этот тур вы успеете полюбить Байкал всем своим сердцем и душой!
Питание: завтрак.
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча в аэропорту/ж.д. вокзале в г. Северобайкальске (Нижнеангарске);
- работа гида на протяжении всего маршрута;
- трансферы по программе;
- питание по программе;
- экскурсии по программе (пешие, авто, водные);
- купание в горячих источниках по программе;
- всё проживание по программе: г.Северобайкальск, Хакусы, Котельниковский;
- рекреационные сборы на посещение заповедников, национальных парков и заказников;
- аренда скоростных катеров по маршруту;
- аренда катамарана на озере Фролиха;
- проводы в аэропорту/ж.д. вокзале в г. Северобайкальске (Нижнеангарске).
Оплачивается отдельно
- авиа- и ж/д билеты;
- размещение в г. Иркутске;
- алкоголь, табачная продукция;
- дополнительные экскурсии, не включенные в программу (катание на лошадях, квадроциклах, дайвинг и т.д);
- баня;
- дополнительные услуги на стоянках и экскурсиях.
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