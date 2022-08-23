Круиз "Заповедный Байкал

Побывать в самых укромных уголках озера Байкал, искупаться в горячих источниках, побыть наедине с природой, увидеть легендарное озеро Фролиха, испытать сладкий вкус азарта от хорошей рыбалки - все это Вы сможете осуществить в круизе "Заповедный Байкал".

Встреча в аэропорту г. Иркутска персональным гидом компании «Байкалика», посадка в автотранспорт и переезд до п. МРС.