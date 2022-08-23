Круиз "Заповедный Байкал
Побывать в самых укромных уголках озера Байкал, искупаться в горячих источниках, побыть наедине с природой, увидеть легендарное озеро Фролиха, испытать сладкий вкус азарта от хорошей рыбалки - все это Вы сможете осуществить в круизе "Заповедный Байкал".
Встреча в аэропорту г. Иркутска персональным гидом компании «Байкалика», посадка в автотранспорт и переезд до п. МРС.
Вас ждет:
Программа тура
Стоимость
Включено в стоимость
- Встреча в аэропорту
- Доставка до поселка МРС
- Обед в придорожном кафе
- Фрахт корабля
- Услуги повара
- 3-х разовое питание
- Услуги гида
- Аренда рыболовных снастей
- Рекреационный сбор
- Доставка до Иркутска
Оплачивается отдельно
- Оплата рекреационного взноса на Ушканьих островах
- Оплата за купание в источниках на мысе Котельниковский
- Оплата за купание в источниках Хакусы
- Алкогольная и табачная продукция
- Размещение в Иркутске
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