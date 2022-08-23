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Круиз "Заповедный Байкал

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Побывать в самых укромных уголках озера Байкал, искупаться в горячих источниках, побыть наедине с природой, увидеть легендарное озеро Фролиха, испытать сладкий вкус азарта от хорошей рыбалки - все это Вы сможете осуществить в круизе "Заповедный Байкал".

Встреча в аэропорту г. Иркутска персональным гидом компании «Байкалика», посадка в автотранспорт и переезд до п. МРС.

Программа тура

Стоимость

Включено в стоимость

  • Встреча в аэропорту
  • Доставка до поселка МРС
  • Обед в придорожном кафе
  • Фрахт корабля
  • Услуги повара
  • 3-х разовое питание
  • Услуги гида
  • Аренда рыболовных снастей
  • Рекреационный сбор
  • Доставка до Иркутска

Оплачивается отдельно

  • Оплата рекреационного взноса на Ушканьих островах
  • Оплата за купание в источниках на мысе Котельниковский
  • Оплата за купание в источниках Хакусы
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Размещение в Иркутске

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