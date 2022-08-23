Круиз по заповедному Байкалу

В этом туре вас ждет:

Вы узнаете тот Байкал, каким его видели единицы. Нетронутый, дикий, неповторимый! Места силы, дикие бухты с нерпами, устья горных рек, термальные источники и настоящая байкальская рыбалка!

Даты заездов: июнь - август

Встреча в аэропорту Иркутска с гидом. Знакомство, получение багажа. Трансфер на индивидуальном минивене/микроавтобусе в центр Иркутска и завтрак в ресторане.

попробуете байкальский омуль;

увидите байкальскую нерпу;

отобедаете байкальскими позами;

побурханите;

сделаете фото на фоне скалы Шаманки;

искупаетесь в Байкале;

загадаете желание в одном из мест силы;

совершите водную прогулку.

В этом туре вы попробуете целых 7 вещей из списка «must do» от «Байкалова»: