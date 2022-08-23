Круиз по заповедному Байкалу
Вы узнаете тот Байкал, каким его видели единицы. Нетронутый, дикий, неповторимый! Места силы, дикие бухты с нерпами, устья горных рек, термальные источники и настоящая байкальская рыбалка!
Даты заездов: июнь - август
Встреча в аэропорту Иркутска с гидом. Знакомство, получение багажа. Трансфер на индивидуальном минивене/микроавтобусе в центр Иркутска и завтрак в ресторане.В этом туре вы попробуете целых 7 вещей из списка «must do» от «Байкалова»:
- попробуете байкальский омуль;
- увидите байкальскую нерпу;
- отобедаете байкальскими позами;
- побурханите;
- сделаете фото на фоне скалы Шаманки;
- искупаетесь в Байкале;
- загадаете желание в одном из мест силы;
- совершите водную прогулку.
Вас ждет:
Программа тура
После завтрака отправляемся на Байкал! Ваш путь лежит на Малое море (250 км, 4 часа в пути), где вас будет ждать круизный катер. Начинаем знакомство с Байкалом! Малое море – это пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.
В этот день вы пройдете вдоль берегов острова Ольхон, посетите остров Огой, где находиться буддийская Субурга (ступа Просветления). Увидите мыс Бурхан – «визитную карточку» Байкала. Вечером катер остановиться на ночь в одном из песчаных заливов Ольхона. По вашему желанию кок приготовит шашлыки на берегу. Костер, ночь, звезды… отличное окончание первого дня круиза!
В этот день вы сходите с катера и возвращаетесь в Иркутск. По дороге вы сделаете остановку в этнографическом парке, где вас встретят по национальным обычаям и накормят сытным обедом из блюд бурятской и монгольской кухни. В Иркутске заселение в уютный отель в центре города. И, по желанию, автомобильная обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири.
Завтрак в ресторане отеля.
Трансфер в аэропорт Иркутска.
Рано утром капитан поведет катер дальше на север – к бухте Заворотной (в пути 10 часов, на место катер прибудет ориентировочно к 16:00)
В Заворотной отличная рыбалка на байкальского хариуса! Кроме того, сама бухта очень живописна, от Байкала сейчас её отделяет узкая каменистая коса, побережье покрыто густой тайгой с кедровым стлаником.
Заворотная известна месторождением микрокварцита - материала высокой прочности для зеркальной шлифовки металла, но с 1993 года добыча микрокварцита здесь не ведется. До карьера можно совершить прогулку, которая занимает около 2 часов.
А вечером можно сходить в русскую баню прямо на берегу озера.
Рано утром капитан поведет катер дальше на север до мыса Котельниковский (в пути 9 часов, на место катер прибудет ориентировочно к 15:00)
Котельниковский знаменит своими горячими минеральными источниками (температура воды, бьющей из-под земли достигает 81 °С. В бассейнах ее разбавляют байкальской водой до 35 °С).
Это настоящий островок цивилизации среди нетронутой природы Байкала. Минеральный состав источников позволяет купаться без ограничений!
А по желанию вы можете прогуляться с гидом по живописному ущелью горной речки Куркула и порыбачить на сига и хариуса.
Лударь – небольшая гора, уступами спускающаяся к Байкалу, и это - настоящий музей древностей! Название мыса переводится с эвенкийского как «врезаться».
Здесь есть пещера, где были найдены обломки керамической посуды, которую когда-то использовали курыкане – народ, населявший берега Байкала еще до прихода бурят. Рядом с пещерой обнаружена стоянка новокаменного века, возраст которой ученые определили как 4000 лет до н.э. Но самое интересное зрелище на мысе Лударь – каменные городища. Они находятся на вершине мыса, и обнаружили их еще в 1901 году. Местные предания гласят, что городища - остатки древнемонгольской крепости. На скале под первым из этих городищ можно увидеть два петроглифа. Один из них нарисован охрой – в бронзовом веке, а второй принадлежит эпохе курыкан.
Ранний переход в одну из самых красивых бухт Байкала – Аяя (в переводе с бурятского – «красивая»), которая на 4 километра врезается в сушу, а ее пляжи наполнены прекрасным песком (в пути 6 часов, на место катер прибудет ориентировочно к 12:00)
От Аяи начинается туристический маршрут длиной в 8 км до горного озера Фролиха, славящегося своей чистотой и красотой. Это одно из самых заповедных мест на северном Байкале. Фролиха образовалось в Ледниковый период, и с тех пор там мало, что изменилось: все так же окружают его горы и девственная тайга. Красота на Фролихе необычайная!
Вы прогуляетесь по тропе и прокатитесь по озеру на надувном катамаране к водопаду, пообедаете на живописном берегу. А вечером возвращение в Аяю, на катер.
Переход до местности Хакусы (30 минут) – природного курорта на северо-восточном побережье. Этот мощный термальный источник, бьющий из скалы в густом сосновом лесу всего в 10 минутах ходьбы от берега Байкала.
Вода схожа по составу с северо-кавказскими, гидрокарбонатная-сульфатно-натриевая, температура воды (+42+46°С). В воде купаются (оборудован деревянный бассейн), а для питья ее черпают из колодца.
Природа на Хакусах невероятно живописна - песчаные пляжи обрамлены горами, в бухты впадают бурные речки, берега которых покрыты светлыми таежными лесами.
Вечером возвращение в бухту Аяя на ночь.
Рано утром капитан поведет катер дальше на юг до поселка Давша (120 км в пути, на место катер прибудет ориентировочно в 16:00). Путь вдоль восточного побережья поистине великолепен – с востока Байкал обрамляют отроги самого высокого Природа на Хакусах и бескрайняя тайга.
Давше - по-эвенкийски означает луга, широкая открытая местность. Здесь расположен музей природы нац. парка и центральный кордон Баргузинского государственного заповедника, организованного в 1916 году, первоначальной задачей которого было сохранение баргузинского соболя.
Чивыркуй – второй по величине залив на Байкале и один из самых теплых (вода прогревается до +24°С).
Залив изобилует многочисленными бухтами, берега которых покрыты тайгой, а на дне залива — ковёр из водорослей. В тихую погоду на дне видна каждая травинка и пасущиеся среди зарослей косяки рыб. На западной стороне залива в бухте Змеиной из-под земли выходит термальный природный источник, температура воды в котором достигает 40 °С.
Купание в источниках и теплых бухтах залива, прогулки с гидом по побережью, рыбалка с борта катера и с лодки на сига, хариуса, окуня, щуку.
На Ушканьих островах находится самое большое лежбище байкальской нерпы, единовременно на прибрежных камнях могут греться на солнышке до нескольких сотен особей!
Прогулка по туристической тропе с гидом, наблюдение за нерпами в их естественной среде обитания
Далее водный переход до Малого моря (90 км, 8 часов). Ближе к вечеру вы прибудете к месту старта вашего круиза и остановитесь в одной из живописных бухт.
Вечером вы сможете прогуляться по побережью с гидом, по желанию – сходить в сибирскую баньку или провести время у костра.
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча и проводы в аэропорту;
- услуги гида и инструкторов;
- фрахт катера на 9 суток;
- трехразовое питание во время круиза, работа кока;
- посещение территорий национальных парков;
- аренда катамарана на Фролихе;
- билеты на купание в горячих источниках;
- посещение эко тропы на Ушканьих островах;
- аренда рыболовного снаряжения;
- размещение в отеле в Иркутске (1 ночь);
- завтрак в первый день тура и обед в 10 день тура;
- индивидуальные трансферы Иркутск – МРС - Иркутск;
- медицинская страховка.
Оплачивается отдельно
- авиаперелет;
- алкогольная продукция;
- ужин в 10 день тура.
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