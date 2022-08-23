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Круиз по заповедному Байкалу

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
В этом туре вас ждет:

Вы узнаете тот Байкал, каким его видели единицы. Нетронутый, дикий, неповторимый! Места силы, дикие бухты с нерпами, устья горных рек, термальные источники и настоящая байкальская рыбалка! 

Даты заездов: июнь - август

Встреча  в аэропорту Иркутска с гидом. Знакомство, получение багажа.  Трансфер на индивидуальном минивене/микроавтобусе в центр Иркутска и завтрак в ресторане.

В этом туре вы попробуете целых 7 вещей из списка «must do» от «Байкалова»:
  • попробуете байкальский омуль;
  • увидите байкальскую нерпу;
  • отобедаете байкальскими позами;
  • побурханите;
  • сделаете фото на фоне скалы Шаманки;
  • искупаетесь в Байкале;
  • загадаете желание в одном из мест силы;
  • совершите водную прогулку.

Программа тура

День 1
Добро пожаловать на Байкал!

После завтрака отправляемся на Байкал! Ваш путь лежит на Малое море (250 км, 4 часа в пути), где вас будет ждать круизный катер.  Начинаем знакомство с Байкалом! Малое море – это пролив, отделяющий остров Ольхон от материка.

В этот день вы пройдете вдоль берегов острова Ольхон, посетите остров Огой, где находиться буддийская Субурга (ступа Просветления). Увидите мыс Бурхан – «визитную карточку» Байкала. Вечером катер остановиться на ночь в одном из песчаных заливов Ольхона. По вашему желанию кок приготовит шашлыки на берегу. Костер, ночь, звезды… отличное окончание первого дня круиза!

День 10
Национальные обычия

В этот день вы сходите с катера и возвращаетесь в Иркутск. По дороге вы сделаете остановку в этнографическом парке, где вас встретят по национальным обычаям и накормят сытным обедом из блюд бурятской и монгольской кухни. В Иркутске заселение в уютный отель в центре города. И, по желанию, автомобильная обзорная экскурсия по столице Восточной Сибири.

День 11
Завершающий день

Завтрак в ресторане отеля.

Трансфер в аэропорт Иркутска.

День 2
Рыбалка на байкальского хариуса

Рано утром капитан поведет катер дальше на север – к бухте Заворотной (в пути 10 часов, на место катер прибудет ориентировочно к 16:00)

В Заворотной отличная рыбалка на байкальского хариуса! Кроме того, сама бухта очень живописна, от Байкала сейчас её отделяет узкая каменистая коса, побережье покрыто густой тайгой с кедровым стлаником.

Заворотная известна месторождением микрокварцита - материала высокой прочности для зеркальной шлифовки металла, но с 1993 года добыча микрокварцита здесь не ведется. До карьера можно совершить прогулку, которая занимает около 2 часов.

А вечером можно сходить в русскую баню прямо на берегу озера.

День 3
Мыс Котельниковский

Рано утром капитан поведет катер дальше на север до мыса Котельниковский (в пути 9  часов, на место катер прибудет ориентировочно к 15:00)

Котельниковский знаменит своими горячими минеральными источниками (температура воды, бьющей из-под земли достигает 81 °С. В бассейнах ее разбавляют байкальской  водой до 35 °С).

Это настоящий островок цивилизации среди нетронутой природы Байкала. Минеральный состав источников позволяет купаться  без ограничений!

А по желанию  вы можете  прогуляться с гидом по живописному ущелью горной речки Куркула и порыбачить на сига и хариуса. 

День 4
Переход к мысу Лударь 

Лударь – небольшая гора, уступами спускающаяся к Байкалу, и это - настоящий музей древностей! Название мыса переводится с эвенкийского как «врезаться».

Здесь есть пещера, где были найдены обломки керамической посуды, которую когда-то использовали курыкане – народ, населявший берега Байкала еще до прихода бурят. Рядом с пещерой обнаружена стоянка новокаменного века, возраст которой ученые определили как 4000 лет до н.э. Но самое интересное зрелище на мысе Лударь – каменные городища. Они находятся на вершине мыса, и обнаружили их еще в 1901 году. Местные предания гласят, что городища - остатки древнемонгольской крепости. На скале под первым из этих городищ можно увидеть два петроглифа. Один из них нарисован охрой – в бронзовом веке, а второй принадлежит эпохе курыкан.

День 5
От Аяи  до горного озера Фролиха

Ранний переход в одну из самых красивых бухт Байкала – Аяя (в переводе с бурятского – «красивая»), которая на 4 километра врезается в сушу, а ее пляжи наполнены прекрасным песком (в пути 6 часов, на место катер прибудет ориентировочно к 12:00)

От Аяи начинается туристический маршрут длиной в 8 км до горного озера Фролиха, славящегося своей чистотой и красотой. Это одно из самых заповедных мест на северном Байкале.  Фролиха образовалось в Ледниковый период, и с тех пор там мало, что изменилось: все так же окружают его горы и девственная тайга. Красота на Фролихе необычайная!

Вы прогуляетесь по тропе и прокатитесь по озеру на надувном катамаране к водопаду, пообедаете на живописном берегу. А вечером возвращение в Аяю, на катер.

День 6
Природа на Хакусах

Переход до местности Хакусы (30 минут) – природного курорта на северо-восточном побережье. Этот мощный термальный источник, бьющий из скалы в густом сосновом лесу всего в 10 минутах  ходьбы  от берега Байкала.

Вода схожа по составу с северо-кавказскими, гидрокарбонатная-сульфатно-натриевая, температура  воды (+42+46°С). В воде купаются (оборудован деревянный бассейн), а для питья ее черпают из колодца.

Природа на Хакусах невероятно живописна - песчаные пляжи  обрамлены горами, в бухты впадают бурные речки, берега которых покрыты светлыми таежными лесами.

Вечером возвращение в бухту Аяя на ночь.

День 7
Музей природы нац. парка и центральный кордон Баргузинского государственного заповедника

Рано утром капитан поведет катер дальше на юг до поселка Давша (120 км в пути, на место катер прибудет ориентировочно в 16:00). Путь вдоль восточного побережья поистине великолепен – с востока Байкал обрамляют отроги самого высокого Природа на Хакусах и бескрайняя тайга.

 Давше - по-эвенкийски означает луга, широкая открытая местность. Здесь расположен музей природы нац. парка и центральный кордон Баргузинского государственного заповедника, организованного в 1916 году, первоначальной задачей которого было сохранение баргузинского соболя.  

День 8
Ранний переход до Чивыркуйского залива

Чивыркуй – второй по величине залив на Байкале и один из самых теплых (вода прогревается до +24°С).

Залив изобилует многочисленными бухтами, берега которых покрыты тайгой, а на дне залива — ковёр из водорослей. В тихую погоду на дне видна каждая травинка и пасущиеся среди зарослей косяки рыб. На западной стороне залива в бухте Змеиной из-под земли выходит термальный природный источник, температура воды  в котором достигает 40 °С.

Купание в источниках и теплых бухтах залива, прогулки с гидом по побережью, рыбалка с борта катера и с лодки на сига, хариуса, окуня, щуку.

День 9
Водный переход   до Ушканьих островов 

На Ушканьих островах находится самое большое лежбище байкальской нерпы, единовременно на прибрежных камнях могут греться на солнышке до нескольких сотен особей!

Прогулка по туристической тропе  с гидом, наблюдение за нерпами в их естественной среде обитания

Далее водный переход до Малого моря (90 км, 8 часов). Ближе к вечеру вы прибудете к месту старта вашего круиза и остановитесь в одной из живописных бухт.

Вечером вы сможете прогуляться по побережью с гидом, по желанию – сходить в сибирскую баньку или провести время у костра.

Стоимость

Включено в стоимость

  • встреча и проводы в аэропорту;
  • услуги гида и инструкторов;
  • фрахт катера на 9 суток;
  • трехразовое питание во время круиза, работа кока;
  • посещение территорий национальных парков;
  • аренда катамарана на Фролихе;
  • билеты на купание в горячих источниках;
  • посещение эко тропы на Ушканьих островах;
  • аренда рыболовного снаряжения;
  • размещение в отеле в Иркутске (1 ночь);
  • завтрак в первый день тура и обед в 10 день тура;
  • индивидуальные трансферы Иркутск – МРС - Иркутск;
  • медицинская страховка.

Оплачивается отдельно

  • авиаперелет;
  • алкогольная продукция;
  • ужин в 10 день тура.

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