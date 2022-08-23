Байкальское путешествие лето

После завтрака мы отправимся на остров Ольхон (микроавтобус до парома, далее автомобиль УАЗ, так мы избежим очереди на паром).



Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал - это голубое сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий.



Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.



По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы встретимся с Вами с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как над себя вести на местных землях, что бы не притянуть неудачи. Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно «побурханим».



За обедом у вас будет возможность оценить блюда местной кухни (знаменитые бурятские позы).



Прибыв на остров, мы разместимся на турбазе / в частной усадьбе.



Далее прогулка по поселку Хужир. Экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка).

