Байкальское путешествие лето
- обзорная экскурсия по городу Иркутск,
- этнографический музей «Тальцы»,
- музей Байкала с аквариумами, прогулка по Листвянке,
- остров Ольхон, экскурсия на мыс Бурхан,
- целодневный тур по острову Ольхон до мыса Хобой,
- пешеходная экскурсия на Малом море,
- автомобильная экскурсия: Сафари по Тажеранским степям,
- поселок Аршан, экскурсия на водопады
- посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма».
Маршрут тура: Иркутск – Тальцы – Листвянка – Ольхон – Малое море - Аршан - Иркутск
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак в бистро.
Обзорная экскурсия по городу, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами Иркутска (Спасская церковь, Богоявленский собор, Польский костел, Московские ворота (триумфальная арка, восстановленная к 350-летию города), Набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова.
Затем мы отправимся на Байкал, по пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», где собрано более 30 образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум.
Во время экскурсии , обед.
Далее п. Листвянка, где вас ожидает остановка у Шаман-камня.
Посещение музея Байкала. Музей содержит богатейшую экспозицию флоры и фауны Байкала, аквариум с байкальской рыбой и нерпой.
Посещение рынка сувениров, рыбного рынка — это хорошая возможность приобрести сувенирные изделия сибирских мастеров из камня, дерева, бересты и стекла, а также отведать Байкальскую рыбу — омуля, хариуса, сига, холодного и горячего копчения.
Возвращение в Иркутск, размещение в гостинице.
Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал - это голубое сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы встретимся с Вами с настоящим шаманом, который поведает нам об этой загадочной религии, об обрядах и их предназначениях, о том какую роль играет природа в жизни коренного населения и как над себя вести на местных землях, что бы не притянуть неудачи. Проведем небольшой обряд на благую дорогу и обязательно «побурханим».
За обедом у вас будет возможность оценить блюда местной кухни (знаменитые бурятские позы).
Прибыв на остров, мы разместимся на турбазе / в частной усадьбе.
Далее прогулка по поселку Хужир. Экскурсия на мыс Бурхан (скала Шаманка).
Экскурсия на весь день на мыс Хобой.
Неповторимость и суровая красота Хобоя по достоинству ценилась древними обитателями Ольхона, – Хобой считался священным и служил местом для проведения культовых обрядов.
Экскурсия проходит по всему острову до самого севера, вы увидите «Байкал в миниатюре», вернее его природные зоны и красоты: степи, песчаные дюны, скалистые обрывистые берега, леса и бескрайнюю гладь озера.
Во время экскурсии, на одной из живописных остановок, будет обед-пикник, где вы отведаете уху из Байкальской рыбы, отдохнете, любуясь красивыми пейзажами Байкала и наберетесь сил для дальнейшего путешествия.
По приезду размещение на турбазе. Обед.
Свободное время.
Пешеходная экскурсия. По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море. Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Эта часть озера (включая остров Ольхон) представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга…во время наших экскурсий Вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о Священном озере. Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота.
Экскурсия начинается от турбазы и первым объектом посещения станет Бухта Лазурная, в солнечную погоду ее воды напоминают лазурное морское побережье.
Далее, минуя многочисленные подъемы и спуски, группа попадает в ущелье Змеиное. Не стоит бояться, здесь нет змей, просто само ущелье напоминает след от ползущей змеи. Ущелье приведет в бухту с одноименным названием и если повезет, то можно увидеть байкальскую нерпу.
После, нам предстоит снова подняться на вершину, на вершину горы Тан Хан. Это самая высока точка побережья Малого моря. Именно отсюда открывается фантастический вид: остров Ольхон, многочисленные бухты и заливы, острова Малого моря, бесконечная Тажеранская степь.
Затем мы познакомимся ближе с Долиной каменных духов! Вы увидите множество причудливых каменных изваяний, разнообразных по величине и форме.
Возвращение на турбазу.
После обеда трансфер в Иркутск (микроавтобус, точная информация о времени трансфера озвучивается накануне).
Размещение в гостинице.
«Аршан» в переводе с бурятского означает «целебный источник». Здесь, рядом с лечебными минеральными источниками расположен известный санаторий «Аршан».
После размещения и обеда мы отправимся на пешеходную экскурсию на водопады на реке Кынгарга.
После водопадов - посещение Буддийского дацана «Бодхидхарма». Здесь проводятся службы и обучаются послушники. Все передвижения по территории традиционно осуществляются по ходу движения солнца - слева направо.
При входе на территорию можно задумать благопожелание для себя и своих близких, и оно получит дополнительную энергию для осуществления после ритуала обхождения.
Свободное время.
Размещение в гостинице.
Окончание тура.
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи: Встреча в 08.00-08.30 в аэропорту или в 09.00-09.30 на ж/д вокзале, гид с табличкой «Байкальское путешествие». Встреча в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08.00-08.30. Встреча на ж/д вокзале на улице, у входа пригородных касс в 09.00-09.30.
- Окончание тура - расчетный час в гостинице, 12.00. Время местное + 5 часов к московскому времени.
- Транспорт: автобус/микроавтобус
- Питание: По программе. Комплексное. 1 день - завтрак, обед; 2-5 дни - завтрак, обед, ужин; 6-7 дни – завтрак, обед; 8-9 день – завтрак.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
- В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 6+
- В даты с 11 по 19 июня, стоимость тура при одноместном размещении составит - 77 375 руб/чел; при двух и трехместном размещении - 56 000 руб/чел.
Включено в стоимость
- Проживание и питание по программе.
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе.
- Входные билеты в музеи.
- Работа гидов по программе.
Оплачивается отдельно
- Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
- Размещение в номерах другой категории.
- Питание в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет. Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе.
- 9 день Дополнительно можно заказать трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (1200 руб./автомобиль, вместимость до 3 чел.)
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