Номер телефона в Москве
8 (495) 799-18-66
Звонок бесплатный по всей России
8 (800) 770-02-26

Байкальская кругосветка

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Насыщенная природными и культурными достопримечательностями программа 10-дневного тура позволит Вам увидеть Байкал во всем его многообразии с южного, восточного и западного берегов!

А насладиться уникальным озером с водной глади поможет однодневный мини круиз на катере с восточного побережья Байкала на остров Ольхон.

Маршрут тура: Иркутск - Тальцы - Листвянка - КБЖД - Слюдянка (музей минералов) - Улан-Удэ - Иволгинский Дацан - Тарбагатай (староверы) - Максимиха - Чивыркуйский залив (водная на катере) - мини круиз на Малое море - Ольхон - Иркутск.

Программа тура

День 1
Прибытие в Иркутск. Сбор группы (с 08.00 до 08.30 в аэропорту, с 09.00 до 09.30 на ж/д вокзале, гид с табличкой «Байкальская кругосветка» у выхода внутри здания). При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

После сбора группы отправляемся на завтрак.

Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами. Среди них: Спасская церковь, Богоявленский Собор, польский костел, Московские ворота (триумфальная арка, восстановленная к 350-летию города), набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Мавританский замок, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова.

После завершения экскурсии мы отправимся на Байкал, в Листвянку.

По пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», где собранно множество образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум.

Далее остановка у Шаман-камня в истоке реки Ангара.

Затем вас ждет экскурсия по Листвянке с посещением музея Байкала. Музей содержит богатейшую экспозицию флоры и фауны Байкала, аквариумы с байкальскими рыбами и нерпой.

Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере).
День 2
Завтрак.

Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.

Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).

Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение. Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см.

На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.

По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Обед-пикник (ланч бокс) во время одной из остановок.

Возможна замена экскурсии на поезде на водную (катер).

Выход в Слюдянке.

Трансфер в музей Минералов, экскурсия в музее. Путешествуя по музейным комнатам, словно попадаешь в королевство самоцветов! Среди экспонатов: аметисты, горный хрусталь, гранаты, рубины, аквамарины и многие другие удивительные минералы.

Ужин.

Трансфер на ж/д вокзал. Свободное время – ориентировочно 2 часа.

В 00.39 посадка на поезд, отправление в Улан –Удэ (купе).

День 3
05.30 Прибытие в Улан-Удэ, трансфер в гостиницу, раннее заселение, отдых.

Завтрак .

10.00 экскурсия по городу Улан-Удэ.

Далее мы отправимся в Иволгинский дацан, который находится в 30-ти километрах от Улан-Удэ. В Иволгинской долине, у подножия хребта Хамар Дабан расположены буддийские дуганы, священные ступы, это территория умиротворения и сильнейшей энергетики. Красивая и яркая архитектура буддийских храмов, совмещающая тибетский, китайский, монгольский стили.

Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого гид экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.

По дороге туристы крутят «Хурдэ» - молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.

Затем мы посетим деревню старообрядцев –Тарбагатай. Тарбагатайский район одно из мест компактного проживания старообрядцев Забайкалья. В этих краях они называются Семейскими. Это - очень яркая и древняя ветвь русского народа – частица допетровской Московской Руси.

Сквозь века они сохранили традиции и обычаи, быт, с которыми мы познакомимся во время нашей экскурсии.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице. Свободное время.

Ужин (самостоятельно, доп.плата).
День 4
Завтрак в гостинце, трансфер в Максимиху.

Село Максимиха – одно из примечательных мест в Баргузинском заливе озера Байкал. Максимиха находится на расстоянии 235 км от города Улан-Удэ. Село находится в глубокой южной бухте залива, в которую впадает река Максимиха.

Прибытие, размещение на турбазе.

Обед. Свободное время, самостоятельные прогулки по побережью.
День 5
Завтрак.

Водная экскурсия по Чивыркуйскому заливу.

Чивыркуйский залив – одно из самых красивых мест на Байкале. Теплые бухты, островки, песчаные пляжи, чудесные виды на полуостров Святой нос. Глубина в заливе небольшая и вода здесь очень хорошо прогревается.

Обед во время экскурсии.

Возвращение в гостиницу.

День 6

Завтрак.

Свободное время.

За доп. плату можно заказать экскурсию по Баргузинской долине (ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека).

В 50 км от берега Байкала раскинулись просторы долины реки Баргузин, по легенде, родины матери Чингис Хана, с многочисленными памятниками природы и археологии. Наскальные рисунки 3000 тысячелетней давности, Ининский сад камней, Святыня Баргузинской долины - камень Бухэ-Шулун (Бык-камень), Сувинский Саксонский замок. Здесь резкий контраст с Байкальской природой Баргузинского залива.

В рамках экскурсии также посещается село Баргузин, первое русское поселение за Байкалом.

Продолжительность 7-8 часов.
День 7
Завтрак.

Свободное время (точное время выезда будет сообщено накануне).

Трансфер на пристань. Водный переезд на катере (мини круиз) через Байкал на Западное побережье.

Размещение на базе отдыха на Малом море.

Обед. Отдых.

После отдыха и обеда вам будет предложена пешеходная экскурсия по побережью Малого моря.

По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море. Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Эта часть озера, включая остров Ольхон, представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… Во время наших экскурсий вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.

Во время экскурсии гид расскажет вам интересные легенды и факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота. Вы увидите пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой.

День 8
Однодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой.

Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал - это голубое сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий.

Так, мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.

История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных археологов. В 70-х гг. прошлого столетия здесь работала совместная советско-американская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки. На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.

Цель нашего путешествия - мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

После обеда (пикник), подкрепившись байкальской ухой на свежем воздухе, мы отправляемся назад.

Переезд до турбазы. Окончание экскурсии.

Ужин на турбазе.
День 9

Свободное время, питание полный пансион.

За доп. плату возможны дополнительные экскурсии и туры на квадроциклах.

Рекомендуем обратить внимание на следующие экскурсии:

  • Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов, ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека).
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.

Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.

Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона.

Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
  • Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 2800 рублей с человека).
Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.

За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье "Сарминское", по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.

Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама.

Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.

Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.

Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
  • По Тажеранам к Анге (ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека).
Удивительна и обширна Тажеранская степь, раскинулась от Ольхонских ворот до чистейших вод горной реки Анга.

В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой.

Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.

Чтобы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки,традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.

Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.

В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
День 10
Завтрак на базе отдыха.

Важно! Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе в заключительный день тура возможны следующие варианты:

1. Выезд с Малого моря на сутки раньше, размещение с 9го на 10й день в Иркутске, без изменения стоимости программы;

2. Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени вылета (ориентировочная доп.плата: 8000 руб/автомобиль до 3 чел).

Отъезд в Иркутск.

С 13.00 до 14.00 за Вами подойдет микроавтобус/автобус (Примечание: время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером у администратора базы отдыха). Отправление в Иркутск.

Дорога проходит через древние Тажеранские степи. Мы остановимся у памятника Бродяге, окинем взглядом Байкал и скажем ему: «До свидания».

А перед выездом из Тажеранской степи мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Постепенно пейзаж будет меняться на леса, а далее – поля и луга.

Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т.к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00–20.30 (центр города/ жд вокзал/ аэропорт).

Стоимость

Проживание по программе

Item 1 of 1
Стандарт
за 10 дней с человека
Одноместное размещение
110 838 ₽
Двухместное размещение
88 000 ₽
Взрослый на доп.месте
88 000 ₽
Трёхместное размещение
88 000 ₽
  • Место встречи в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта с 08.00 до 08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала с 09.00 до 09.30. Табличка «Байкальская кругосветка».
  • Окончание программы в последний день прибытием в Иркутск (центр/жд вокзал/аэропорт) ориентировочно в 19-20.30. Рекомендуем брать билеты из Иркутска после 22.00. Время местное + 5 часов к московскому времени.
  • Транспорт: Микроавтобус/поезд/катер/теплоход.
  • Питание: По программе. Комплексное. 1 день - завтрак, обед; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3 день – завтрак, обед; 4–9 дни - завтрак, обед, ужин; 10 день – завтрак.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. 
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
  • Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
  • Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
  • Возраст: 6+
  • Гостиницы: В Листвянке - в гостинице/ на базе отдыха, Усадьба Демидова/ Байкал Кедр/ Маячок или аналогичная; Поезд Слюдянка - Улан-Удэ - купе;
    В Улан-Удэ - в гостинице, Бурятия/ Орда (включено раннее заселение после поезда) или аналогичная; В Максимихе – на базе отдыха, Кумуткан/ Легенда/ Радуга или аналогичная; На Малом море - на базе отдыха Мир Байкала/ Байкальская радуга/ Панорама или аналогичная.

Включено в стоимость

  • Проживание и питание по программе.
  • Транспортное обслуживание (авто, катер, экскурсионный поезд, поезд из Слюдянки до Улан-Удэ (купе), водный переезд через Байкал на катере (мини круиз) Максимиха - Малое море.
  • Все трансферы по программе.
  • Сопровождение гида по программе тура и услуги местных гидов по программе.
  • Входные билеты (Байкальский музей, музей «Тальцы», музей минералов).
  • Экскурсии по программе тура: обзорная экскурсия по г. Иркутск, путешествие по Кругобайкальской железной дороге, экскурсия в Иволгинский дацан, с.Тарбагатай (староверы), водная экскурсия на катере по Чивыркуйскому заливу.

Оплачивается отдельно

  • Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
  • Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет.
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе.
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе,
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в программу.

Отзывы

0 из 5
оценок
0
0
0
0
0
5
Заполните поле
Заполните поле
Заполните поле

Нужна помощь с выбором?

Подберем бесплатно 10 лучших предложений

Похожие туры

Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽