Байкальская кругосветка
А насладиться уникальным озером с водной глади поможет однодневный мини круиз на катере с восточного побережья Байкала на остров Ольхон.
Маршрут тура: Иркутск - Тальцы - Листвянка - КБЖД - Слюдянка (музей минералов) - Улан-Удэ - Иволгинский Дацан - Тарбагатай (староверы) - Максимиха - Чивыркуйский залив (водная на катере) - мини круиз на Малое море - Ольхон - Иркутск.
Вас ждет:
Программа тура
- Прибытие в Иркутск. Сбор группы (с 08.00 до 08.30 в аэропорту, с 09.00 до 09.30 на ж/д вокзале, гид с табличкой «Байкальская кругосветка» у выхода внутри здания). При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- После сбора группы отправляемся на завтрак.
- Наше путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии, во время которой вы познакомитесь с самыми интересными местами. Среди них: Спасская церковь, Богоявленский Собор, польский костел, Московские ворота (триумфальная арка, восстановленная к 350-летию города), набережная Ангары и памятник Александру III, Белый дом, Мавританский замок, Знаменский монастырь, на территории которого находятся могилы декабристов, а также известного купца и путешественника Григория Шелихова.
- После завершения экскурсии мы отправимся на Байкал, в Листвянку.
- По пути посетим музей деревянного зодчества «Тальцы», где собранно множество образцов сибирской архитектуры, включая бурятскую юрту и эвенкийский чум.
- Далее остановка у Шаман-камня в истоке реки Ангара.
- Затем вас ждет экскурсия по Листвянке с посещением музея Байкала. Музей содержит богатейшую экспозицию флоры и фауны Байкала, аквариумы с байкальскими рыбами и нерпой.
- Прогулка по Листвянке с посещением рыбного рынка и сувенирных рядов.
- Обед во время экскурсии.
- Размещение в гостинице/базе отдыха (удобства в номере).
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Завтрак.
- Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
- Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
- Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение. Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки. Суточная скорость проходки составляла 40-50 см.
- На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м. В обвалоопасных местах построено 14км подпорных стенок, 47 каменных и 3 железных галереи.
- По объему, сложности и стоимости работ этот участок не имел себе равных среди железных дорог России. До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой - потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой - потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
- Обед-пикник (ланч бокс) во время одной из остановок.
- Возможна замена экскурсии на поезде на водную (катер).
- Выход в Слюдянке.
- Трансфер в музей Минералов, экскурсия в музее. Путешествуя по музейным комнатам, словно попадаешь в королевство самоцветов! Среди экспонатов: аметисты, горный хрусталь, гранаты, рубины, аквамарины и многие другие удивительные минералы.
- Ужин.
- Трансфер на ж/д вокзал. Свободное время – ориентировочно 2 часа.
- В 00.39 посадка на поезд, отправление в Улан –Удэ (купе).
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05.30 Прибытие в Улан-Удэ, трансфер в гостиницу, раннее заселение, отдых.
- Завтрак .
- 10.00 экскурсия по городу Улан-Удэ.
- Далее мы отправимся в Иволгинский дацан, который находится в 30-ти километрах от Улан-Удэ. В Иволгинской долине, у подножия хребта Хамар Дабан расположены буддийские дуганы, священные ступы, это территория умиротворения и сильнейшей энергетики. Красивая и яркая архитектура буддийских храмов, совмещающая тибетский, китайский, монгольский стили.
- Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого гид экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.
- По дороге туристы крутят «Хурдэ» - молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.
- Затем мы посетим деревню старообрядцев –Тарбагатай. Тарбагатайский район одно из мест компактного проживания старообрядцев Забайкалья. В этих краях они называются Семейскими. Это - очень яркая и древняя ветвь русского народа – частица допетровской Московской Руси.
- Сквозь века они сохранили традиции и обычаи, быт, с которыми мы познакомимся во время нашей экскурсии.
- Обед во время экскурсии.
- Размещение в гостинице. Свободное время.
- Ужин (самостоятельно, доп.плата).
- Завтрак в гостинце, трансфер в Максимиху.
- Село Максимиха – одно из примечательных мест в Баргузинском заливе озера Байкал. Максимиха находится на расстоянии 235 км от города Улан-Удэ. Село находится в глубокой южной бухте залива, в которую впадает река Максимиха.
- Прибытие, размещение на турбазе.
- Обед. Свободное время, самостоятельные прогулки по побережью.
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Завтрак.
- Водная экскурсия по Чивыркуйскому заливу.
- Чивыркуйский залив – одно из самых красивых мест на Байкале. Теплые бухты, островки, песчаные пляжи, чудесные виды на полуостров Святой нос. Глубина в заливе небольшая и вода здесь очень хорошо прогревается.
- Обед во время экскурсии.
- Возвращение в гостиницу.
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Завтрак.
- Свободное время.
- За доп. плату можно заказать экскурсию по Баргузинской долине (ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека).
- В 50 км от берега Байкала раскинулись просторы долины реки Баргузин, по легенде, родины матери Чингис Хана, с многочисленными памятниками природы и археологии. Наскальные рисунки 3000 тысячелетней давности, Ининский сад камней, Святыня Баргузинской долины - камень Бухэ-Шулун (Бык-камень), Сувинский Саксонский замок. Здесь резкий контраст с Байкальской природой Баргузинского залива.
- В рамках экскурсии также посещается село Баргузин, первое русское поселение за Байкалом.
- Продолжительность 7-8 часов.
- Завтрак.
- Свободное время (точное время выезда будет сообщено накануне).
- Трансфер на пристань. Водный переезд на катере (мини круиз) через Байкал на Западное побережье.
- Размещение на базе отдыха на Малом море.
- Обед. Отдых.
- После отдыха и обеда вам будет предложена пешеходная экскурсия по побережью Малого моря.
- По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море. Этот узкий пролив отделен от «Большого Байкала» островом Ольхон. Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
- Эта часть озера, включая остров Ольхон, представляет собой все природные зоны побережья Байкала, сменяющие одна другую: это и степные просторы, шикарные песчаные и галечные пляжи, обрывистые скалы, горы и тайга… Во время наших экскурсий вы и сами убедитесь в том, насколько красива и разнообразна природа Малого моря.
- Во время экскурсии гид расскажет вам интересные легенды и факты о Байкале, о его флоре и фауне, об острове Ольхон, о проливе Ольхонские ворота. Вы увидите пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой.
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Однодневный тур на остров Ольхон до мыса Хобой.
- Прибегнув к поэтическим образам, можно сказать, что Байкал - это голубое сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий.
- Так, мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова. В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
- История Бурхана привлекла внимание не только отечественных, но и иностранных археологов. В 70-х гг. прошлого столетия здесь работала совместная советско-американская экспедиция, одним из результатов работы которой стала гипотеза об азиатском происхождении коренного населения Северной Америки. На этой территории также сделано немало археологических находок и открытий.
- Цель нашего путешествия - мыс Хобой находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и в ясную погоду с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос. На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
- После обеда (пикник), подкрепившись байкальской ухой на свежем воздухе, мы отправляемся назад.
- Переезд до турбазы. Окончание экскурсии.
- Ужин на турбазе.
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Свободное время, питание полный пансион.
- За доп. плату возможны дополнительные экскурсии и туры на квадроциклах.
- Рекомендуем обратить внимание на следующие экскурсии:
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- Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов, ориентировочная стоимость 3200 рублей с человека).
- Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
- Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север.
- Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова. В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона.
- Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
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- Сарминское ущелье (ориентировочная стоимость 2800 рублей с человека).
- Сарминское ущелье - одно из легендарных мест Байкала. Сарма - самая крупная из рек (длина 42 км), впадающих в Малое море. Река берет свое начало с северных склонов Трехголового гольца.
- За миллионы лет ледяной поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье "Сарминское", по обе стороны которого возвышаются две скалы, создающие необычный, несколько зловещий рисунок Сарминских ворот.
- Здесь, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности, арктический воздух устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе в котловину Байкала образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Так рождается мощнейший ветер Срама.
- Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней. Шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.
- Экскурсия в Сарминское Ущелье начинается по живописной дороге вдоль залива Мухор, самого тёплого и мелководного участка пролива Малого моря. За Хужир-Нугайским заливом начинается обширная дельта реки Сарма, с несколькими низкими песчаными островками, местами гнездования птиц.
Дальнейшее путешествие проходит по дороге в долине реки, по которой в 1643 году прошел казацкий пятидесятник Курбат Иванов. Взору туристов открывается обширное пространство, с хаотично разбросанными огромными валунами на фоне изумрудной травы, как будто духи гор играли в кегли. Вся дорога - это смена удивительных по живописности пейзажей: это и цветущая горная долина, и густая лесная чаща, и тропа, ведущая по обрыву над рекой и, конечно же, горная река с ее перепадами и порогами.
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- По Тажеранам к Анге (ориентировочная стоимость 5000 рублей с человека).
- В этой экскурсии мы посещаем места, которые ближе познакомят наших гостей с природой Байкала и культурой народа, проживающего здесь. От Соленых озёр, до прекраснейших видов Бухты Ая с ее бирюзовой водой.
- Перед взором экскурсантов откроются Панорамы устья реки Анга, штольня из белого мрамора, мы посещаем петроглифы (наскальные письмена) возраст которых датируется от 4-2 тысячелетия. Дорога пролегает вдоль живописных мест, питаемых горной рекой.
- Чтобы ближе познакомится с бурятской культурой мы проводим время обеда в традиционном кафе, где можно будет попробовать буузы ручной лепки,традиционный бурятский суп шулэн, домашний хворост.
- Издревле на Священной Бурятской земле проводятся традиционные Ёрдынские игры у горы Хада Ёрд. Гости нашей компании смогут проникнуться традициями бурятского народа, находясь в сакральном месте.
- В конце экскурсионной программы мы поднимаемся на гору, где расположился древний сад камней. История разбросанных мегалитов загадочна и возможно их происхождение останется большим секретом для всего человечества.
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Завтрак на базе отдыха.
Важно! Для туристов, отправляющихся домой на утреннем рейсе в заключительный день тура возможны следующие варианты:
1. Выезд с Малого моря на сутки раньше, размещение с 9го на 10й день в Иркутске, без изменения стоимости программы;
2. Индивидуальный трансфер в Иркутск ко времени вылета (ориентировочная доп.плата: 8000 руб/автомобиль до 3 чел).
- Отъезд в Иркутск.
- С 13.00 до 14.00 за Вами подойдет микроавтобус/автобус (Примечание: время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером у администратора базы отдыха). Отправление в Иркутск.
- Дорога проходит через древние Тажеранские степи. Мы остановимся у памятника Бродяге, окинем взглядом Байкал и скажем ему: «До свидания».
- А перед выездом из Тажеранской степи мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла - покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
- Постепенно пейзаж будет меняться на леса, а далее – поля и луга.
- Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т.к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00–20.30 (центр города/ жд вокзал/ аэропорт).
Стоимость
Проживание по программе
- Место встречи в аэропорту у выхода в город, внутри здания аэропорта с 08.00 до 08.30. Встреча на ж/д вокзале на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала с 09.00 до 09.30. Табличка «Байкальская кругосветка».
- Окончание программы в последний день прибытием в Иркутск (центр/жд вокзал/аэропорт) ориентировочно в 19-20.30. Рекомендуем брать билеты из Иркутска после 22.00. Время местное + 5 часов к московскому времени.
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Транспорт: Микроавтобус/поезд/катер/теплоход.
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Питание: По программе. Комплексное. 1 день - завтрак, обед; 2 день – завтрак, обед, ужин; 3 день – завтрак, обед; 4–9 дни - завтрак, обед, ужин; 10 день – завтрак.
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Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура.
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Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
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Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
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Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
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Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста. В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
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Возраст: 6+
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Гостиницы: В Листвянке - в гостинице/ на базе отдыха, Усадьба Демидова/ Байкал Кедр/ Маячок или аналогичная; Поезд Слюдянка - Улан-Удэ - купе;
В Улан-Удэ - в гостинице, Бурятия/ Орда (включено раннее заселение после поезда) или аналогичная; В Максимихе – на базе отдыха, Кумуткан/ Легенда/ Радуга или аналогичная; На Малом море - на базе отдыха Мир Байкала/ Байкальская радуга/ Панорама или аналогичная.
Включено в стоимость
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Проживание и питание по программе.
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Транспортное обслуживание (авто, катер, экскурсионный поезд, поезд из Слюдянки до Улан-Удэ (купе), водный переезд через Байкал на катере (мини круиз) Максимиха - Малое море.
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Все трансферы по программе.
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Сопровождение гида по программе тура и услуги местных гидов по программе.
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Входные билеты (Байкальский музей, музей «Тальцы», музей минералов).
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Экскурсии по программе тура: обзорная экскурсия по г. Иркутск, путешествие по Кругобайкальской железной дороге, экскурсия в Иволгинский дацан, с.Тарбагатай (староверы), водная экскурсия на катере по Чивыркуйскому заливу.
Оплачивается отдельно
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Перелет или переезд до Иркутска от места прибытия и далее вылет или переезд до следующего места прибытия после окончания программы.
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Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет.
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Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе.
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Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе,
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Дополнительные экскурсии, не включенные в программу.
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