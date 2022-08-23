Байкальская кругосветка

Насыщенная природными и культурными достопримечательностями программа 10-дневного тура позволит Вам увидеть Байкал во всем его многообразии с южного, восточного и западного берегов!



А насладиться уникальным озером с водной глади поможет однодневный мини круиз на катере с восточного побережья Байкала на остров Ольхон.



Маршрут тура: Иркутск - Тальцы - Листвянка - КБЖД - Слюдянка (музей минералов) - Улан-Удэ - Иволгинский Дацан - Тарбагатай (староверы) - Максимиха - Чивыркуйский залив (водная на катере) - мини круиз на Малое море - Ольхон - Иркутск.