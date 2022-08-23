Байкальские Дюны 2022
Как насчет отдыха на песчаном пляже в самой теплой и одной из самых красивых бухт Байкала? Тогда Вам сюда!
Маршрут: г. Иркутск - Кругобайкальская Железная Дорога - бухта Песчаная - Байкальские Дюны - Иркутск.
Вас ждет:
Программа тура
Прибытие в Иркутск.
Встреча с гидом в аэропорту/железнодорожном вокзале, и сразу на экскурсию по городу Иркутску.
Обзорная экскурсия по городу – это особое удовольствие: множество памятников деревянного зодчества, великолепных православных храмов, соборов, Набережная реки Ангары и многое другое. Экскурсия рассчитана на 4 часа, один из которых мы уделим посещению музея Декабристов. После экскурсии Вы сможете вернуться в гостиницу или продолжить прогулку по Иркутску самостоятельно.
Завтрак в отеле
Трансфер на причал в г. Иркутске, откуда отходит теплоход «Баргузин».
Сегодня Вас ждет водная экскурсия вдоль Кругобайкальской Железной Дороги на самом комфортном скоростном теплоходе на Байкале.
Кругобайкальская железная дорога, «золотая пряжка» России - уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России, и занимает одно из первых мест в мире - количество тоннелей, каменных галерей, мостов и виадуков поражает воображение.
Кроме того, КБЖД проходит по берегу Байкала, что позволяет любоваться великолепными видами озера. Экскурсия на теплоходе «Баргузин» позволит увидеть КБЖД с воды, а также совершить пешие прогулки во время трех остановок-на мысе Толстый, в пос. Шумиха и на мысе Половинный.
После экскурсии Вы возвращаетесь в отель, отдыхаете и готовитесь к завтрашнему насыщенному дню.
После завтрака, выселение и снова трансфер на причал «Ракета» в Иркутске.
Трансфер в Центр Отдыха «Байкальские Дюны», расположенный в бухте Академическая. Это современный туристический комплекс, расположенный на берегу бухты Академической (часть бухты Песчаной). Одно из самых красивых и теплых мест на Байкале.
4 часа на комфортном теплоходе, и мы на месте.
Заселяемся по домикам и отдыхаем.
Отдых в «Байкальских Дюнах» - это:
Сегодня будет еще полдня на то, чтобы успеть сделать в «Байкальских Дюнах» то, что еще не успели.
В 16:00 теплоход отправляется в Иркутск, в 21:00 вы уже будете на месте. Водитель отвезет Вас в отель, где вы сможете отдохнуть.
Освобождение номера согласно расчетному часу отеля.
Стоимость
Включено в стоимость
- Размещение: в г. Иркутск – 8 суток
- Питание: день 1 – не предусмотрено, день 2 – завтрак, обед, день 3 – завтрак, ужин, день 4 – день 7 – завтрак, обед, ужин, день 8 – завтрак, обед, день 9 – завтрак.
- Услуги гида во время экскурсий
- Обзорная экскурсия по городу с посещением музея Декабристов
- Экскурсия вдоль КБЖД на теплоходе «Баргузин» сборная
- Транспортное обслуживание – индивидуальное
- Рекреационные сборы
Оплачивается отдельно
- Авиа и жд билеты до Иркутска
- Дополнительное питание, алкогольные напитки
- Медицинская страховка
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