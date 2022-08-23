Байкальские Дюны 2022

Завтрак в отеле

Трансфер на причал в г. Иркутске, откуда отходит теплоход «Баргузин».

Сегодня Вас ждет водная экскурсия вдоль Кругобайкальской Железной Дороги на самом комфортном скоростном теплоходе на Байкале.

Кругобайкальская железная дорога, «золотая пряжка» России - уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России, и занимает одно из первых мест в мире - количество тоннелей, каменных галерей, мостов и виадуков поражает воображение.

Кроме того, КБЖД проходит по берегу Байкала, что позволяет любоваться великолепными видами озера. Экскурсия на теплоходе «Баргузин» позволит увидеть КБЖД с воды, а также совершить пешие прогулки во время трех остановок-на мысе Толстый, в пос. Шумиха и на мысе Половинный.

После экскурсии Вы возвращаетесь в отель, отдыхаете и готовитесь к завтрашнему насыщенному дню.