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Байкальские Дюны 2022

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Как насчет отдыха на песчаном пляже в самой теплой и одной из самых красивых бухт Байкала? Тогда Вам сюда!

Маршрут: г. Иркутск - Кругобайкальская Железная Дорога - бухта Песчаная - Байкальские Дюны - Иркутск.

Программа тура

День 1
Иркутск

Прибытие в Иркутск.

Встреча с гидом в аэропорту/железнодорожном вокзале, и сразу на экскурсию по городу Иркутску.

Обзорная экскурсия по городу – это особое удовольствие: множество памятников деревянного зодчества, великолепных православных храмов, соборов, Набережная реки Ангары и многое другое. Экскурсия рассчитана на 4 часа, один из которых мы уделим посещению музея Декабристов. После экскурсии Вы сможете вернуться в гостиницу или продолжить прогулку по Иркутску самостоятельно.

День 2
Водная экскурсия вдоль КБЖД

Завтрак в отеле

Трансфер на причал в г. Иркутске, откуда отходит теплоход «Баргузин».

Сегодня Вас ждет водная экскурсия вдоль Кругобайкальской Железной Дороги на самом комфортном скоростном теплоходе на Байкале.

Кругобайкальская железная дорога, «золотая пряжка» России - уникальный памятник инженерного искусства, известный во всем мире. По насыщенности инженерными сооружениями КБЖД не имеет равных в России, и занимает одно из первых мест в мире - количество тоннелей, каменных галерей, мостов и виадуков поражает воображение.

Кроме того, КБЖД проходит по берегу Байкала, что позволяет любоваться великолепными видами озера. Экскурсия на теплоходе «Баргузин» позволит увидеть КБЖД с воды, а также совершить пешие прогулки во время трех остановок-на мысе Толстый, в пос. Шумиха и на мысе Половинный.

После экскурсии Вы возвращаетесь в отель, отдыхаете и готовитесь к завтрашнему насыщенному дню.

День 3
Переезд в ЦО «Байкальские Дюны»

После завтрака, выселение и снова трансфер на причал «Ракета» в Иркутске.

Трансфер в Центр Отдыха «Байкальские Дюны», расположенный в бухте Академическая. Это современный туристический комплекс, расположенный на берегу бухты Академической (часть бухты Песчаной). Одно из самых красивых и теплых мест на Байкале. 

4 часа на комфортном теплоходе, и мы на месте.

Заселяемся по домикам и отдыхаем.

День 4
Отдых в «Байкальских Дюнах»

Отдых в «Байкальских Дюнах» - это:

  • Ежедневные бесплатные пешие экскурсии. Наши гиды обязательно покажут Вам лучше места бухты;
  • Современная инфраструктура: бассейн – для тех, кто не очень хочет купаться в озере, спортивная площадка с теннисным кортом, с возможность игр в волейбол и баскетбол, площадка для настольного тенниса;
  • Детский театр – прекрасное занятие для Ваших детей;
  • Банный комплекс с выходом к озеру;
  • Водные развлечения;
  • Ресторан с вкусной сибирской кухней.
    • День 5
    Отдых в «Байкальских Дюнах»
    День 6
    Отдых в «Байкальских Дюнах»
    День 7
    Отдых в «Байкальских Дюнах»
    День 8
    Переезд в Иркутск

    Сегодня будет еще полдня на то, чтобы успеть сделать в «Байкальских Дюнах» то, что еще не успели.

    В 16:00 теплоход отправляется в Иркутск, в 21:00 вы уже будете на месте. Водитель отвезет Вас в отель, где вы сможете отдохнуть.

    День 9
    День отъезда

    Освобождение номера согласно расчетному часу отеля.

    Стоимость

    Включено в стоимость

    • Размещение: в г. Иркутск – 8 суток
    • Питание: день 1 – не предусмотрено, день 2 – завтрак, обед, день 3 – завтрак, ужин, день 4 – день 7 – завтрак, обед, ужин, день 8 – завтрак, обед, день 9 – завтрак.
    • Услуги гида во время экскурсий
    • Обзорная экскурсия по городу с посещением музея Декабристов
    • Экскурсия вдоль КБЖД на теплоходе «Баргузин» сборная
    • Транспортное обслуживание – индивидуальное
    • Рекреационные сборы

    Оплачивается отдельно

    • Авиа и жд билеты до Иркутска
    • Дополнительное питание, алкогольные напитки
    • Медицинская страховка

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