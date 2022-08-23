Антистресс на Байкале
Курс оздоровления: пантовые ванны или травяные ванны в кедровой ванне на открытом воздухе, с видом на Байкал! Прогулки с великолепным видом. Домашняя кухня. Фитотерапия. Байкальское СПА: сибирский банный чан и русская баня!
Места силы: Шаманская гора (Малое море), Долина каменных духов и панорамы Байкала, мыс Бурхан остров Ольхон, остров Огой.
Маршрут тура: Иркутск – Тажеранские степи - Малое море – остров Огой – остров Ольхон – Иркутск.
Вас ждет:
Программа тура
Завтрак.
Групповой трансфер на Байкал на побережье Малого моря (время в пути около 4х часов, 250 км) на микроавтобусе. По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, то щедро, а то едва покрытую зеленой растительностью, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Прибытие на эко-базу «Мир Байкала». Обед, размещение в номерах. Отдых.
Пешеходная экскурсия на Шаманскую гору, знакомство с традициями местного населения.
Ужин.
Вечером нас ждет СПА по-сибирски! Такого вы еще не пробовали. Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники - удовольствие и польза в концентрированном виде!
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.
Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.
В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.
С 13.00 до 14.00 за Вами подойдет микроавтобус /автобус (время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером накануне у администратора). Отправление на комфортабельном микроавтобусе в Иркутск.
Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т.к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00 – 20.30, место окончания тура: центр / ж/д вокзал / аэропорт.
Стоимость
База отдыха Мир Байкала
- Место встречи: Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
- Окончание программы в последний день прибытие в Иркутск (центр / ж/д вокзал / аэропорт) ориентировочно в 19-20.30. Рекомендуем брать билеты из Иркутска после 22.00. Время местное (+ 5 часов к московскому).
- Транспорт: Автобус/микроавтобус.
- Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 1-4 дни: завтрак, обед, ужин; 5 день: завтрак. Шведский стол, в том числе: домашняя кухня с использованием фермерских продуктов, фиточаи на травах.
- Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
- Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
- Возраст: 2+
Включено в стоимость
- Встреча и трансферы по программе
- Проживание в благоустроенном номере
- Экскурсии авто: Шаманская гора (Малое море), Долина каменных духов и Панорамы Байкала, Мыс Бурхан остров Ольхон
- Водная экскурсия: Остров Огой
- Питание: 3-разовое (шведский стол, в том числе: домашняя кухня с использованием фермерских продуктов, фиточаи на травах)
- Пантовые или травяные ванны в кедровой ванне на открытом воздухе, с видом на Байкал – 2 шт
- Байкальское СПА: Сибирский банный чан и русская баня (1 раз)
Оплачивается отдельно
- Авиа или ж/д билеты;
- Дополнительные услуги базы отдыха;
- Питание, не указанное в программе тура;
- Размещение другого уровня;
- Индивидуальное обслуживание;
- Дополнительные экскурсии (Сарминское ущелье, Ольхон до мыса Хобой, экскурсии на квадроциклах, конные маршруты).
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