Антистресс на Байкале

Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.



Завтрак.



Групповой трансфер на Байкал на побережье Малого моря (время в пути около 4х часов, 250 км) на микроавтобусе. По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, то щедро, а то едва покрытую зеленой растительностью, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.



Прибытие на эко-базу «Мир Байкала». Обед, размещение в номерах. Отдых.



Пешеходная экскурсия на Шаманскую гору, знакомство с традициями местного населения.



Ужин.



Вечером нас ждет СПА по-сибирски! Такого вы еще не пробовали. Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники - удовольствие и польза в концентрированном виде!