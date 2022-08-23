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Антистресс на Байкале

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы
Чудеса байкальской природы для Вашего иммунитета! Отдых, созерцание, оздоровление, повышение иммунитета, места силы, экскурсии, позитив.

Курс оздоровления: пантовые ванны или травяные ванны в кедровой ванне на открытом воздухе, с видом на Байкал! Прогулки с великолепным видом. Домашняя кухня. Фитотерапия. Байкальское СПА: сибирский банный чан и русская баня!

Места силы: Шаманская гора (Малое море), Долина каменных духов и панорамы Байкала, мыс Бурхан остров Ольхон, остров Огой.

Маршрут тура: Иркутск – Тажеранские степи - Малое море – остров Огой – остров Ольхон – Иркутск.

Программа тура

День 1
Пешеходная экскурсия и СПА
Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

Завтрак.

Групповой трансфер на Байкал на побережье Малого моря (время в пути около 4х часов, 250 км) на микроавтобусе. По дороге Вы увидите разнообразие пейзажей Прибайкалья: живописные отроги Прибайкальского хребта с покрывающей его склоны сибирской тайгой, Тажеранскую степь, то щедро, а то едва покрытую зеленой растительностью, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Прибытие на эко-базу «Мир Байкала». Обед, размещение в номерах. Отдых.

Пешеходная экскурсия на Шаманскую гору, знакомство с традициями местного населения.

Ужин.

Вечером нас ждет СПА по-сибирски! Такого вы еще не пробовали. Традиционно: русская банька, с березовым веничком и травяными байкальскими чаями, и сибирский банный чан, прямо под открытым небом, с чудеснейшим видом на Байкал! Вода в нем нагревается до 42 градусов, в ней завариваются отвары из трав или березовые веники - удовольствие и польза в концентрированном виде!
День 2
Водная экскурсия на остров Огой
Водная экскурсия на остров Огой (продолжительность около 3х часов).

Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 г, официально именуется как ступа Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд. Другими словами, эта ступа относится к типу ступ, в которую вложены различные буддийские реликвии.

Остров Огой, протянувшийся узкой извивающейся полосой суши с юга на север на 6 км, с воздуха сильно напоминает танцующую богиню Диканю с распростертыми руками, устремленную на север. Ступа, сооруженная на самой высокой отметке острова (512 м), на высоте 60 метров над уровнем Байкала оказалась расположенной как раз в области сердца острова.

В строительстве ступы принимали участие волонтеры из разных мест: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Екатеринбурга, Иркутска, Нью-Йорка, Лондона, Лиссабона. Все необходимое для строительства перебрасывали на катерах и потом вручную поднимали на вершину, а наиболее тяжелые грузы – на вертолетах. Проект ступы разработан иркутским архитектором. Строительством руководил лама из Бутана.
День 3
Экскурсия на остров Ольхон
Байкал - это сердце Сибири, а Ольхон - сердце Байкала. Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера - средоточие древних легенд и исторических преданий.

Мы направляемся на мыс Бурхан, его также называют скала Шаманка. Место силы с мощной энергетикой! Шаманка была наиболее почитаемым святым местом на Байкале, здесь проводили обряды и давали обеты со времен появления первых шаманов. Пещера мыса считалась местопребыванием Эжина – хозяина острова.
День 4
Экскурсия Панорамы Байкала и Долина каменных духов
Мы приглашаем Вас увидеть Байкал с высоты птичьего полета. Полюбоваться его просторами, побыть наедине с Байкалом, стоя на высоком утесе и глядя в даль. Очистить свое сознание, быть здесь и сейчас, слушая шум волн и вдыхая ароматный воздух с примесью байкальских трав. Увидеть долину каменных духов и узнать магическую легенду о воинах и шаманах.
День 5
Отъезд
Завтрак. Свободное время.

С 13.00 до 14.00 за Вами подойдет микроавтобус /автобус (время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером накануне у администратора). Отправление на комфортабельном микроавтобусе в Иркутск.

Внимание! Настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22.00, т.к. возможна задержка. Ориентировочное время прибытия в Иркутск 19.00 – 20.30, место окончания тура: центр / ж/д вокзал / аэропорт.

Стоимость

База отдыха Мир Байкала

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Стандарт
за 5 дней с человека
Одноместное размещение
50 500 ₽
Двухместное размещение
38 500 ₽
Трёхместное размещение
38 500 ₽
  • Место встречи: Встреча в аэропорту Иркутска у выхода в город, внутри здания аэропорта в 08:00-08:30; на ж/д вокзале Иркутск-Пассажирский на лестнице у выхода в город, внутри здания вокзала в 09:00-09:30. При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.
  • Окончание программы в последний день прибытие в Иркутск (центр / ж/д вокзал / аэропорт) ориентировочно в 19-20.30. Рекомендуем брать билеты из Иркутска после 22.00. Время местное (+ 5 часов к московскому).
  • Транспорт: Автобус/микроавтобус.
  • Питание: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Комплексное. 1-4 дни: завтрак, обед, ужин; 5 день: завтрак. Шведский стол, в том числе: домашняя кухня с использованием фермерских продуктов, фиточаи на травах.
  • Важно: В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура. Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную. В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
  • Гражданам РФ рекомендуем взять в путешествие карточку-полис обязательного медицинского страхования для каждого участника поездки.
  • Возраст: 2+

Включено в стоимость

  • Встреча и трансферы по программе
  • Проживание в благоустроенном номере
  • Экскурсии авто: Шаманская гора (Малое море), Долина каменных духов и Панорамы Байкала, Мыс Бурхан остров Ольхон
  • Водная экскурсия: Остров Огой
  • Питание: 3-разовое (шведский стол, в том числе: домашняя кухня с использованием фермерских продуктов, фиточаи на травах)
  • Пантовые или травяные ванны в кедровой ванне на открытом воздухе, с видом на Байкал – 2 шт
  • Байкальское СПА: Сибирский банный чан и русская баня (1 раз)

Оплачивается отдельно

  • Авиа или ж/д билеты;
  • Дополнительные услуги базы отдыха;
  • Питание, не указанное в программе тура;
  • Размещение другого уровня;
  • Индивидуальное обслуживание;
  • Дополнительные экскурсии (Сарминское ущелье, Ольхон до мыса Хобой, экскурсии на квадроциклах, конные маршруты).

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