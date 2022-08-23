Активный тур Baikal Challenge

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Иркутск - Тажеранская степь - Таловское

На парковке вас уже ждёт команда Байкальских пиратов - опытных джиперов, которым не страшно любое бездорожье. Скорее рассаживайтесь по машинам и в путь! Здесь, в Сибири, всё по другому. Можно взять и вспомнить себя настоящего, без этой городской мишуры, которая окружает нас каждый день и навязывает свои ритуалы. Здесь не важны аксессуары, бренды и пафос, негде сделать селфи в лифте. Только естественность – только хардкор. Наше путешествие отличный повод откопать в себе достигатора и романтика, пещерного человека и исследователя. Ну а для начала, вернемся к истокам освоения этих земель и научимся бурханить. Для обряда от вас потребуется только честное чистое сердце, об остальном позаботится наша команда.

В посёлке Еланцы вас ждёт самое вкусное место на тракте – этно-кафе «Юрта». В традиционном бурятском обеде, состоящем из горячих сочных бууз, прохладного нежного сагудая и наваристого бухлеора, прекрасно всё! И вкус, и то, что можно есть руками, и полное отсутствие консервантов. Закрепим результат горячим чаем на травах и снова в путь!

Жизнь без подвига скучна. Сегодня у вас будет возможность столкнуться с настоящими приключениями – попробовать сначала засадить джип от всей души поглубже в грязь где-нибудь далеко от дорог и связи, а потом его из этой грязи добыть. Ничто так не сплачивает команду, как дружное вытягивание, выкапывание, выталкивание машин из беды. Ну а если не посадим – просто насладимся красотами!

После такого богатого на события и переезды дня, джипы увезут вас в скрытое от посторонних глаз охотничье имение «Таловское».

Здесь вас ждут новые испытания – здесь не ловит связь, вокруг горы, лес и таёжные речки. Из плюсов – тишина, уютный дом и вкуснейший ужин, звёздное небо над головой и жаркая баня, после которой можно искупаться в запруде горной речки.

Вы увидите:

Долину каменных духов Уютный дом посреди тайги Бескрайние Тажеранские степи Байкал Вашу команду

Вы попробуете:

Джиппинг по степям Бурятскую национальную кухню Подняться на самую высокую вершину в Тажеранах Цифровой детокс Баню с купанием в горной речке