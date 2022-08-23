Активный тур Baikal Challenge
Это тур для тех, кто хочет провести свой отпуск активно, бросая себе вызов и пробуя новое. Для тех, кто любит природу, минимум людей и вечерние посиделки у костра.
Общий сбор группы и выезд назначен на 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты на рейсы с прибытием в Иркутск до 9:30 по местному времени. В аэропорту вас встретит ваш лучший друг и путеводная звезда в этом туре – ваш гид. Ближайшие несколько дней вас ждет множество приключений, активностей и подвигов. Познакомьтесь с соратниками по туру – теперь вы команда! Вместе вам всё по плечу!
Вас ждет:
Программа тура
Иркутск - Тажеранская степь - Таловское
На парковке вас уже ждёт команда Байкальских пиратов - опытных джиперов, которым не страшно любое бездорожье. Скорее рассаживайтесь по машинам и в путь! Здесь, в Сибири, всё по другому. Можно взять и вспомнить себя настоящего, без этой городской мишуры, которая окружает нас каждый день и навязывает свои ритуалы. Здесь не важны аксессуары, бренды и пафос, негде сделать селфи в лифте. Только естественность – только хардкор. Наше путешествие отличный повод откопать в себе достигатора и романтика, пещерного человека и исследователя. Ну а для начала, вернемся к истокам освоения этих земель и научимся бурханить. Для обряда от вас потребуется только честное чистое сердце, об остальном позаботится наша команда.
В посёлке Еланцы вас ждёт самое вкусное место на тракте – этно-кафе «Юрта». В традиционном бурятском обеде, состоящем из горячих сочных бууз, прохладного нежного сагудая и наваристого бухлеора, прекрасно всё! И вкус, и то, что можно есть руками, и полное отсутствие консервантов. Закрепим результат горячим чаем на травах и снова в путь!
Жизнь без подвига скучна. Сегодня у вас будет возможность столкнуться с настоящими приключениями – попробовать сначала засадить джип от всей души поглубже в грязь где-нибудь далеко от дорог и связи, а потом его из этой грязи добыть. Ничто так не сплачивает команду, как дружное вытягивание, выкапывание, выталкивание машин из беды. Ну а если не посадим – просто насладимся красотами!
После такого богатого на события и переезды дня, джипы увезут вас в скрытое от посторонних глаз охотничье имение «Таловское».
Здесь вас ждут новые испытания – здесь не ловит связь, вокруг горы, лес и таёжные речки. Из плюсов – тишина, уютный дом и вкуснейший ужин, звёздное небо над головой и жаркая баня, после которой можно искупаться в запруде горной речки.Вы увидите:
Долину каменных духов Уютный дом посреди тайги Бескрайние Тажеранские степи Байкал Вашу командуВы попробуете:
Джиппинг по степям Бурятскую национальную кухню Подняться на самую высокую вершину в Тажеранах Цифровой детокс Баню с купанием в горной речке
Таловское – Курта
После вкусного завтрака прощаемся с гостеприимными хозяевами и отправляемся знакомиться с Байкалом!
В 20 км от усадьбы находится посёлок Бугульдейка. В прошлом – это старинный бурятский улус, а в настоящем – отличное пристанище для кораблей, в котором можно спрятаться от сильных байкальских ветров.
Сегодня одним из испытаний станет тест на доверие. Вам предстоит все ваши вещи, кроме тех, что лежат в легких рюкзаках за спиной, доверить незнакомому человеку. Этот человек на катамаране будет ждать вас в условленном месте, на пляже рядом с Бугульдейкой. Чтобы вам было проще решиться, гид отдаст свои вещи на катамаран первым. Если полностью довериться капитану катамарана, говорят, он будет следовать за вами следующие несколько дней и в итоге отдаст всё что было ему оставлено.
Ну а теперь, рюкзаки за спину и мурлыкая песенки – вперед по тропам. Тропа на этом участке проста и подходит для людей почти любой физической подготовки. Байкал вы будете видеть постоянно – тропа идёт возле самого берега, то спускаясь к нему, то поднимаясь повыше.
Сегодня первая ночевка под открытым небом. Необходимо будет разбить лагерь и освоить или вспомнить премудрости готовки на костре! Ваш гид с радостью поделится лайфхаками. Петь песни у костра, поджаривать на палочках хлеб с салом, печь в костре картошку, смотреть, как улетают в темно-синее небо яркие искры. И ни-ку-да не спешить. Это ли не счастье?Вы увидите:
Бирюзовую воду Байкала Сибирскую тайгу Деревню Бугульдейка Крутой берег БайкалаВы попробуете:
Ароматный чай с травами Поставить палатку Приготовить ужин на костре Сон на свежем воздухе
Курта – мыс Чёрный
Вы, кружка кофе с утра и гамак – вот три составляющие шикарного утра!
После сборов выходим на тропу – она всё также прекрасна. Наслаждайтесь отсутствием большого количества людей, слушайте шум байкальского моря, рассказывайте смешные истории, настраивайте каждую струнку своей души на байкальский лад – только расслабление и отдых, ради этого мы постарались сделать всё возможное.
Багаж по-прежнему под присмотром капитана катамарана. А кроме рюкзаков на катамаране едет мобильная баня, которая сегодня придётся очень кстати. Попариться в жаркой бане, выбежать босиком по гальке и окунуться в бодрящую байкальскую воду – такие моменты запоминаются умом и телом надолго. Но для начала нужно набрать дров, натаскать воды и протопить баню!Вы увидите
Дикие берега Байкала Рассвет из гамака Один из лучших закатов Тысячи звёздВы попробуете:
Пройти 12 км Попариться в походной бане и искупаться в Байкале
мыс Чёрный – бухта Сухая
Сегодня будет день проверки на дружбу в вашей сложившейся команде. Как пел Высоцкий: «друга в горы тяни, рискни». Сегодня ваша команда преодолеет крутой подъем в гору, с многообещающим названием «Лохматка».
Сначала тропа будет идти привычным маршрутом – вдоль берега. Затем начнёт забираться на гору, а вы, соответственно, вслед за ней на эту же гору. Подъём крут и следить необходимо не только за собой, но и за товарищами. В таких условиях и проверяется крепость дружеского плеча. Вы – команда, вы сможете!
Палаточный лагерь будет разбит в уютной бухте Сухой, а вечер пройдет за душевными разговорами под треск костра и шум волны. Еще не поздно совершить одно из небольших, но незабываемых безумств – ночные купания в Байкале остаются в памяти навсегда!Вы увидите:
Живописное побережье с перепадами гор Гору ЛохматкаВы попробуете:
Одолеть крутой подъем в гору Уснуть после заката и проснуться до рассвета Ночные купания в Байкале
бухта Сухая - бухта Песчаная
А почему в это утро нам не помедитировать? Возьмите коврик, сядьте поудобнее, откройтесь Байкалу и слушайте его, внимайте. И Байкал ответит вам тем же.
Сегодня пеший переход будет не длительным, и уже около обеда вы окажетесь на пляже одной из самых красивых бухт на Байкале – бухты Песчаной. Наверняка вы её видели в рекламных буклетах и на просторах интернета – сотни кубометров песка, деревья на метровых ходулях, скалы и бирюзовая вода.
Вторую половину дня можно будет понежиться на пляже или сходить на прогулку на обзорную точку скалы Большая Колокольня, с которой открывается шикарный вид.
На склоне скалы Богатырь, делящей Бухту Песчаная пополам, стоит старая-престарая беседка. Фотография в этой беседке есть у каждого жителя наших мест. В ней обязательно нужно сфотографироваться, иначе не считается.
Вечером здесь часто бывают чемпионаты по волейболу среди отдыхающих и дискотеки. Как насчет того, чтобы откопать в рюкзаке чистую футболку и наведаться на этот праздник жизни? Не упустите свой шанс.Вы увидите:
Бухту Песчаную Новые лица впервые за несколько дней Ходульные деревья Самую старую турбазу на БайкалеВы попробуете:
Погулять по берегу Насладиться шумом прибоя Медитации на берегу Байкала Подняться на смотровые скалы бухты Песчаной
бухта Песчаная - Средние Хомуты
Пешая часть маршрута закончилась, ближайшие два дня вы будете бороздить просторы Батюшки Байкала, рассекая его волны на байдарке. В целях безопасности и чтобы на байдарках не было нагромождения из рюкзаков и котелков, мы продолжаем доверять капитану катамарана свои вещи.
Для начала нужно собрать байдарку. Потом научиться грести в тандеме с напарником. Час подвига вновь наступил! Сегодня вечером вы почувствуете мышцы, о которых даже не подозревали.
Во время переходов, при условии хорошей погоды, вы сможете увидеть нерпу, которая то и дело будет выглядывать из воды.У вас будет возможность исследовать прибрежные скалы и гроты, к которым не подойти по суше, а также обогнать дрейфующих на воде чаек К вечеру вы прибудете в бухту Средние Хомуты. Наверняка, в этот вечер вы разбиваете лагерь уже одной левой или даже силой мысли!Вы увидите:
Бакланий Камень Гроты и прибрежные скалы Кедровый перевал с водыВы попробуете:
Собрать байдарку Пройти на веслах первые 20 км Научиться управлять байдаркой Разобрать байдарку
Средние Хомуты - Б.Голоустное - Иркутск
Сегодня последний день нашего путешествия по озеру-морю Байкал. Мимо всё чаще снуют скоростные катера и корабли. Поэтому возьмите от этого дня всё!.
После вчерашнего перехода может быть немного сложно, и ноют мышцы, но вы впитали в себя столько суперсилы от Байкала, что вам всё по плечу! Сегодня необходимо успеть столько всего! Искупаться в Байкале про запас, выровнять загар и обсудить всё самое важное со ставшими родными товарищами по путешествию! Записать в память все запахи, запомнить прикосновения ветра и амплитуду волн. Напиться чистейшей Байкальской воды.
Кстати, о волнах. Вы приближаетесь к посёлку Большое Голоустное, известному своими ветрами. Приложите все силы, чтобы добраться до берега! Прочувствуйте каждый гребок, то ощущение как сладко болят мышцы, как совсем не болит голова, внутри вас тонны добра и счастья. Вот такие счастливые, загоревшие, с бесконечным количеством энергии вы скажете Байкалу «до свидания».
В посёлке Большое Голоустное вас встретит микроавтобус, который доставит вашу команду в гостиницу в Иркутске. Вечером можно прогуляться по Иркутску, заново привыкая к цивилизации и людям вокруг, поужинать в каком-нибудь вкусном и уютном месте и пообещать вернуться за новыми приключениями!Вы видите:
Деревню Большое Голоустное Иркутск 4GВы попробуете:
Драйв и адреналин Почувствовать полное единение с природой Ощутить себя крутым байдарочником Cтолкнуться с цивилизацией и не сбежать от неё
После завтрака в гостинице, машина доставит вас в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- Турбаза «Таловское», район д.Бугульдейка, 1 ночь, двухэтажный деревянный дом, санузел на первом этаже, 2-3-хместные номера
- Палаточный лагерь, по маршруту, 5 ночей, 2-3-хместные палатки
- Гостиница «Иркут», г. Иркутск, 1 ночь, двухместный номер категории стандарт
- Услуги профессионального гида по Байкалу
- Джип-тур в Тажеранские степи, 1 день, посадка по 3-4 пассажира
- Аренда 2-3х-местных байдарок + водное снаряжение (вёсла, спасжилеты)
- Сопровождение катамараном на пешей части маршрута и во время водных переходов на байдарках
- питание по программе
- трансферы по программе
- аренда кемпингового снаряжения (палатки, спальники, карематы)
- мобильная баня (на пешей части маршрута и во время водных переходов на байдарках)
- аренда гамаков (на пешей части маршрута и во время водных переходов на байдарках)
- рекреационные сборы Национального Парка
Оплачивается отдельно
- Авиабилеты
- Табачная и алкогольная продукция
- Сувенирная продукция.
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