Летние туры на Байкал : 5
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Антистресс на Байкале
5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 38500 ₽
Байкальская классика
Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...
Ближайший заезд:
c 18 июня по 22 июня
5 дней 4 ночи
от 42000 ₽
Байкал хит лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...
Ближайший заезд:
c 27 мая по 01 июня
6 дней 5 ночей
от 42000 ₽
Байкальское путешествие лето
Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.
Ближайший заезд:
c 11 июня по 19 июня
9 дней 8 ночей
от 59000 ₽
Байкальская кругосветка
Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...
Ближайший заезд:
c 17 июня по 26 июня
10 дней 9 ночей
от 88000 ₽
Прошедшие Летние туры на Байкал : 8
Заповедный Байкал актив 2022
Пеший тур + круиз по самой труднодоступной, чистой и заповедной части Великого Байкала. Начинается и заканчивается в Нижнеангарске. Действует возрастное ограничение 12+...
Ближайший заезд:
c 23 августа по 30 августа
8 дней 7 ночей
от 44700 ₽
Курс на север
Север Байкала остается тайной и для самих сибиряков. Здесь – настоящий, нетуристический Байкал: пешие экскурсии с удивительными видами, посещение горячих лечебных источ...
Ближайший заезд:
c 20 июля по 27 июля
8 дней 7 ночей
от 59500 ₽
Байкальские Дюны 2022
Спокойный тур с небольшим количеством экскурсий по главным местам Байкала и отдыхом на ЦО Байкальские Дюны с 3-8 день. Маршрут: г. Иркутск – Кругобайкальская Железная Д...
Ближайший заезд:
c 23 июня по 01 июля
9 дней 8 ночей
от 62550 ₽
Активный тур Baikal Challenge
Это тур для тех, кто хочет провести свой отпуск активно, бросая себе вызов и пробуя новое. Для тех, кто любит природу, минимум людей и вечерние посиделки у костра.
Ближайший заезд:
c 06 августа по 13 августа
8 дней 7 ночей
от 63400 ₽
Ближайший заезд:
c 23 марта по 30 марта
8 дней 7 ночей
от 138000 ₽
Круиз по заповедному Байкалу
Вы узнаете тот Байкал, каким его видели единицы. Нетронутый, дикий, неповторимый! Места силы, дикие бухты с нерпами, устья горных рек, термальные источники и настоящая ...
Ближайший заезд:
c 27 августа по 06 сентября
11 дней 10 ночей
от 150000 ₽
Круиз "Заповедный Байкал
Побывать в самых укромных уголках озера Байкал, искупаться в горячих источниках, побыть наедине с природой.
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 09 января
9 дней 8 ночей
от 174450 ₽
VIP-тур в байкальскую тайгу
Круизы на скоростной яхте, комфортный отель, нетронутые уголки байкальской природы, термальные источники, настоящая рыбалка, заброска к ледниковому озеру, священные шам...
Ближайший заезд:
c 13 декабря по 08 января
8 дней 7 ночей
от 200000 ₽
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