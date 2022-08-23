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Летние туры на Байкал : 5

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Байкал 2023 г.

Антистресс на Байкале

5 дней расслабления на Байкале: места силы, природные красоты и курс оздоровления. Проживание на базе отдыха.

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 38500 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская классика

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Ближайший заезд:

c 18 июня по 22 июня

5 дней 4 ночи

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкал хит лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Ближайший заезд:

c 27 мая по 01 июня

6 дней 5 ночей

от 42000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальское путешествие лето

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Ближайший заезд:

c 11 июня по 19 июня

9 дней 8 ночей

от 59000 ₽

Байкал 2023 г.

Байкальская кругосветка

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Ближайший заезд:

c 17 июня по 26 июня

10 дней 9 ночей

от 88000 ₽

Прошедшие Летние туры на Байкал : 8

Байкал

Заповедный Байкал актив 2022

Пеший тур + круиз по самой труднодоступной, чистой и заповедной части Великого Байкала. Начинается и заканчивается в Нижнеангарске. Действует возрастное ограничение 12+...

Ближайший заезд:

c 23 августа по 30 августа

8 дней 7 ночей

от 44700 ₽

Байкал

Курс на север

Север Байкала остается тайной и для самих сибиряков. Здесь – настоящий, нетуристический Байкал: пешие экскурсии с удивительными видами, посещение горячих лечебных источ...

Ближайший заезд:

c 20 июля по 27 июля

8 дней 7 ночей

от 59500 ₽

Байкал

Байкальские Дюны 2022

Спокойный тур с небольшим количеством экскурсий по главным местам Байкала и отдыхом на ЦО Байкальские Дюны с 3-8 день. Маршрут: г. Иркутск – Кругобайкальская Железная Д...

Ближайший заезд:

c 23 июня по 01 июля

9 дней 8 ночей

от 62550 ₽

Байкал

Активный тур Baikal Challenge

Это тур для тех, кто хочет провести свой отпуск активно, бросая себе вызов и пробуя новое. Для тех, кто любит природу, минимум людей и вечерние посиделки у костра.

Ближайший заезд:

c 06 августа по 13 августа

8 дней 7 ночей

от 63400 ₽

Байкал

Весь лед Байкала

Ближайший заезд:

c 23 марта по 30 марта

8 дней 7 ночей

от 138000 ₽

Байкал

Круиз по заповедному Байкалу

Вы узнаете тот Байкал, каким его видели единицы. Нетронутый, дикий, неповторимый! Места силы, дикие бухты с нерпами, устья горных рек, термальные источники и настоящая ...

Ближайший заезд:

c 27 августа по 06 сентября

11 дней 10 ночей

от 150000 ₽

Байкал

Круиз "Заповедный Байкал

Побывать в самых укромных уголках озера Байкал, искупаться в горячих источниках, побыть наедине с природой.

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 09 января

9 дней 8 ночей

от 174450 ₽

Байкал

VIP-тур в байкальскую тайгу

Круизы на скоростной яхте, комфортный отель, нетронутые уголки байкальской природы, термальные источники, настоящая рыбалка, заброска к ледниковому озеру, священные шам...

Ближайший заезд:

c 13 декабря по 08 января

8 дней 7 ночей

от 200000 ₽

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