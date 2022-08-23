Антистресс на Байкале

Самый насыщенный экскурсионный тур по Байкалу на 10 дней. Экскурсии, мини-круиз на катере, катание на поезде. Благоустроенное размещение по всему маршруту. Идеальное со...

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 9-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Летний экскурсионный тур на Байкал. Насыщенная 6-дневная программа с проживанием в гостинице; на турбазе. Вы посетите самые популярные места Байкала, ощутите его величи...

Классический экскурсионный тур на Байкал на 5 дней летом. Все главные достопримечательности региона: экскурсии, природные красоты и отдых. Проживание на турбазах и в го...

Вы узнаете тот Байкал, каким его видели единицы. Нетронутый, дикий, неповторимый! Места силы, дикие бухты с нерпами, устья горных рек, термальные источники и настоящая ...

Это тур для тех, кто хочет провести свой отпуск активно, бросая себе вызов и пробуя новое. Для тех, кто любит природу, минимум людей и вечерние посиделки у костра.

Спокойный тур с небольшим количеством экскурсий по главным местам Байкала и отдыхом на ЦО Байкальские Дюны с 3-8 день. Маршрут: г. Иркутск – Кругобайкальская Железная Д...

Север Байкала остается тайной и для самих сибиряков. Здесь – настоящий, нетуристический Байкал: пешие экскурсии с удивительными видами, посещение горячих лечебных источ...

Пеший тур + круиз по самой труднодоступной, чистой и заповедной части Великого Байкала. Начинается и заканчивается в Нижнеангарске. Действует возрастное ограничение 12+...

✈ Летние туры на Байкал с выездом из Москвы. Организация пеших, водных и конных туров. Экскурсионные обзорные маршруты и туры выходного дня. Есть возможность отдохнуть с детьми. Для экстремалов и любителей активного отдыха – рафтинг по горным рекам и восхождение на горы