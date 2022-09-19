Золотое кольцо Байкала
Круизы на Байкале - полюбившийся многим способ увидеть всю красоту Байкала, успеть посетить и увидеть максимум самых красивых и интересных мест озера. Подберите для себя лучший круиз по Байкалу летом 2020.
Вас ждет:
Программа тура
12:00 - Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка.
Размещение в каютах теплохода. Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале. Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2-х часов).Обед на борту теплохода.
После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.
Ужин на борту теплохода. Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД. При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.
Завтрак.
Около 6 утра выход с места ночевки и переход до бухты Песчаная. Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляже). Обед на борту теплохода. По желанию пешеходный 1,5-часовой переход до бухты Бабушка по живописной горной тропе, проходящей над берегом озера по отрогам Приморского хребта. Бухта Бабушка - одну из красивейших на Байкале. Вечером русская баня на берегу Байкала (оплачивается отдельно на месте сопровождающему). После того как отлично разогреешься в бане можно искупаться в прохладных водах Байкала.
Ужин на борту теплохода. Ночевка.
Водный переход 100 километров, время в пути 6 часов.
Завтрак.
Около 6 утра выход из бухты Сенная и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон (время в пути около 8-10 часов), крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота - узкого пролива между островом Ольхон и материком.
Обед.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.
Водный переход 120 километров, время в пути 8 часов.
Завтрак.
Около 12.00-13.00 высадка пассажиров в поселке МРС (Сахюрта).
Окончание круиза «Путешествие до Ольхона». Около 14:00-15:00 посадка пассажиров в поселке МРС (Сахюрта). Начало круиза «Мини золотое кольцо Байкала». Размещение в каютах новых членов круиза. Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилах поведения на борту и на Байкале.
Обед на борту теплохода. Переход по Малому Морю от южной оконечности острова Ольхон к северной. По пути, если позволяет время и погодные условия посещение острова Огой, на вершине которого в 2004 году была построен Будистский храм (ступа). С вершины острова открывается великолепный вид на Ольхон и Малое Море.
Ужин на борту теплохода. Ночевка на усмотрение капитана в одном и заливов Малого Моря.
Водный переход 70 километров, время в пути 5 часов
Завтрак.
Для всех желающих утренняя пешая экскурсия. Отдых на берегу, фотоссесия великолепных Байкальских видов. Выход теплохода с мыса Покойный. Водный переход через открытый Байкал с Западного на Восточное побережье до Чивыркуйского залива.Обед на борту теплохода. К вечеру прибытие в Чивыркуйский залив - одно из уникальнейших мест на Байкале. Залив мелководен, хорошо прогревается и располагает огромными гидробиологическими ресурсами.
Ужин на борту теплохода. Ночевка в бухте Змеиная.
Водный переход через Байкал 50-60 километров, время в пути 5-6 часов
Завтрак.
Отдых в Чивыркуйском заливе. Прогулки по заливам Чивыркуя, для всех желающих будет организована рыбалка. Кому неинтересна рыбалка, может посветить день отдыху, купанию или просто покататься на лодке по заливу. Возможна спиннинговая рыбалка на щуку, окуня и сазана. Наш повар с удовольствием приготовит для вас на обед ваш улов.
Обед на борту теплохода.
Водный переход до острова Большой Бакланий. Пешая прогулка по острову, возможна организация спиннинговой рыбалки на хариуса, щуку. Для любителей пляжного отдыха и загара - великолепный берег и теплая вода. Ужин на борту теплохода. Ночевка в одной из бухт Чивыркуйского залива.
Водный переход 20-30 км километров, время в пути 1-2 часа
Завтрак.
Около 6 часов утра выход с Чивыркуйского залива, переход на западное побережье Байкала, на Малое Море. По пути из Чивыркуйского залива находятся самые известные на Байкале острова – Ушканьи острова.Обед на борту теплохода. К вечеру возвращение в пролив Малое Море. Остановка на Сарайском пляже, посещение Бурхан (Шаман-скалы). Экскурсия по поселку Хужир (главный поселок острова Ольхон).
Ужин на борту теплохода. Ночевка на усмотрение капитана в одной из бухт Малого Моря.
Водный переход 120 километров, время в пути 8-10 часов
Завтрак.
Окончание круиза с 11:00 – 12:00. Высадка туристов в п. Сахюрта (МРС). Желающие могут высадиться на острове Ольхон , в районе паромной переправы (необходимо предупредить об этом сопровождающего заранее).
Водный переход 20 километров, время в пути 2-3 часа.
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение на борту теплохода
- гид - сопровождающий
- полный пансион
- групповой трансфер Иркутск – Малое Море - Иркутск
- ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
- чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
- организация рыбалки
- катание на водных лыжах
- дровяная баня на борту
- пользование моторной лодкой при хорошей погоде
- медицинская страховка
- сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
- информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
- памятные подарки и сувениры
- по желанию фото и видеоматериалы
Оплачивается отдельно
- авиаперелеты
- размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
- трансферы Иркутск – Листвянка – Иркутск
- страховка от несчастного случая
- страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (рекомендовано)
- чаевые персоналу и команде (рекомендовано)
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