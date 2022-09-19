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Сердце Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Вас ждет увлекательное путешествие по Малому Морю, вы заглянете в бухту Песчаная, ошутите на себе переход по Кругобайкальской железной дороге,  посетите поселок  Листвянка и все это за три дня!

Программа тура

День 1
День заезда. Большой Байкал.

Посадка на теплоход с 11 до 12 часов дня на причале п. Сахюрта (МРС) на Малом Море. Размещение в каютах новых членов круиза. Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.

Обед на борту теплохода.

Пройдя пролив, теплоход выходит в Большой Байкал - его среднюю котловину с максимальными глубинами до 1400 метров и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.

В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры. 

Вечером прибытие в  бухту Сенная - кордон Прибайкальского национального парка. По желанию,  можно будет посетить русскую баню, которая расположена на самом  берегу Байкала.

Ужин и ночевка на борту теплохода.

Водный дневной переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.

 

День 2
Жемчужины Байкала.

Завтрак.

По желанию двухчасовая пешая экскурсия по берегу Байкала. Маршрут экскурсии проходит по живописной горной тропинке, проложенной по Приморскому хребту.   Теплоход ожидает в бухте.

Обед на борту теплохода.

Переход до Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Пешие прогулки по заброшенным тоннелям и галереям в сопровождении гида. Ужин и ночевка на борту теплохода. Ночлег. Вводный дневной переход 100 километров, время в пути около 8 часов.

День 3
Прощание с Байкалом. Завершение круиза.

Завтрак.

После завтрака переход до посёлка Листвянка (2 часа), расположенного у истока реки Ангары.

Завершение круиза. 12:00 высадка в Листвянке на главном причале, напротив самого большого отеля на Байкале  - отеля «Маяк».

 

 

Стоимость

Включено в стоимость

  • размещение на борту теплохода
  • гид - сопровождающий
  • полный пансион
  • групповой трансфер Иркутск – Малое Море - Иркутск
  • ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
  • чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
  • организация рыбалки
  • катание на водных лыжах
  • дровяная баня на борту
  • пользование моторной лодкой при хорошей погоде
  • медицинская страховка
  • сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
  • информационный материал, предоставляемый до начала путешествия 
  • памятные подарки и сувениры
  • по желанию фото и видеоматериалы

Оплачивается отдельно

  • авиаперелеты
  • размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
  • трансферы Иркутск – Листвянка – Иркутск
  • страховка от несчастного случая
  • страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (рекомендовано)
  • чаевые персоналу и команде (рекомендовано)

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