Сердце Байкала
Вас ждет увлекательное путешествие по Малому Морю, вы заглянете в бухту Песчаная, ошутите на себе переход по Кругобайкальской железной дороге, посетите поселок Листвянка и все это за три дня!
Вас ждет:
Программа тура
Посадка на теплоход с 11 до 12 часов дня на причале п. Сахюрта (МРС) на Малом Море. Размещение в каютах новых членов круиза. Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.Обед на борту теплохода.
Пройдя пролив, теплоход выходит в Большой Байкал - его среднюю котловину с максимальными глубинами до 1400 метров и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.
Вечером прибытие в бухту Сенная - кордон Прибайкальского национального парка. По желанию, можно будет посетить русскую баню, которая расположена на самом берегу Байкала.
Ужин и ночевка на борту теплохода.
Водный дневной переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.
Завтрак.
По желанию двухчасовая пешая экскурсия по берегу Байкала. Маршрут экскурсии проходит по живописной горной тропинке, проложенной по Приморскому хребту. Теплоход ожидает в бухте.Обед на борту теплохода.
Переход до Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Пешие прогулки по заброшенным тоннелям и галереям в сопровождении гида. Ужин и ночевка на борту теплохода. Ночлег. Вводный дневной переход 100 километров, время в пути около 8 часов.
Завтрак.
После завтрака переход до посёлка Листвянка (2 часа), расположенного у истока реки Ангары.
Завершение круиза. 12:00 высадка в Листвянке на главном причале, напротив самого большого отеля на Байкале - отеля «Маяк».
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение на борту теплохода
- гид - сопровождающий
- полный пансион
- групповой трансфер Иркутск – Малое Море - Иркутск
- ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
- чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
- организация рыбалки
- катание на водных лыжах
- дровяная баня на борту
- пользование моторной лодкой при хорошей погоде
- медицинская страховка
- сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
- информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
- памятные подарки и сувениры
- по желанию фото и видеоматериалы
Оплачивается отдельно
- авиаперелеты
- размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
- трансферы Иркутск – Листвянка – Иркутск
- страховка от несчастного случая
- страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (рекомендовано)
- чаевые персоналу и команде (рекомендовано)
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