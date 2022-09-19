Сердце Байкала

Посадка на теплоход с 11 до 12 часов дня на причале п. Сахюрта (МРС) на Малом Море. Размещение в каютах новых членов круиза. Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правила поведения на борту и на Байкале.

Обед на борту теплохода.

Пройдя пролив, теплоход выходит в Большой Байкал - его среднюю котловину с максимальными глубинами до 1400 метров и движется вдоль крайне живописного западного побережья озера в южном направлении.

В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.

Вечером прибытие в бухту Сенная - кордон Прибайкальского национального парка. По желанию, можно будет посетить русскую баню, которая расположена на самом берегу Байкала.

Ужин и ночевка на борту теплохода.

Водный дневной переход 120 километров, время в пути 8-10 часов.