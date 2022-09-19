Путешествие до Ольхона
Круиз по Байкалу позволяет за небольшой отпускной период увидеть многие уникальные достопримечательности озера, недоступные с суши. Во время водного путешествия вы получите возможность каждый день наблюдать изменения богатых ландшафтов побережья, почувствовать всю мощь Байкала, его суровость и щедрость.
Вас ждет:
Программа тура
12:00 - Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка. Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.
Размещение в каютах теплохода. Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале. Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2-х часов).Обед на борту теплохода. После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.
Ужин на борту теплохода. Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД. При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.
Завтрак.
Около 6 утра выход с места ночевки и переход до бухты Песчаная. Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляже).
Обед.
По желанию пешеходный 1,5-часовой переход до бухты Бабушка по живописной горной тропе, проходящей над берегом озера по отрогам Приморского хребта. Вечером русская баня на берегу Байкала (оплачивается отдельно на месте сопровождающему). После того как отлично разогреешься в бане можно искупаться в прохладных водах Байкала.
Ужин и ночевка на борту теплохода.
Завтрак.
Около 6 утра выход из бухты Сенная и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон (время в пути около 8-10 часов), крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии. В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.
Обед. Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота - узкого пролива между островом Ольхон и материком. Ужин на борту теплохода. Ночевка в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.
Водный переход 120 километров, время в пути 8 часов.
Завтрак.
Небольшая водная прогулка по Малому Морю.
Около 12:00-13:00 высадка пассажиров в поселке Сахюрта (МРС) на Малом Море. Желающие могут высадится на о. Ольхон, в районе паромной переправы (необходимо предупредить заранее). Окончание круиза «Путешествие до Ольхона».
Стоимость
Включено в стоимость
- размещение на борту теплохода
- гид - сопровождающий
- полный пансион
- групповой трансфер Иркутск – Малое Море - Иркутск
- ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
- чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
- организация рыбалки
- катание на водных лыжах
- дровяная баня на борту
- пользование моторной лодкой при хорошей погоде
- медицинская страховка
- сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
- информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
- памятные подарки и сувениры
- по желанию фото и видеоматериалы
Оплачивается отдельно
- авиаперелеты
- размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
- трансферы Иркутск – Листвянка – Иркутск
- страховка от несчастного случая
- страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (рекомендовано)
- чаевые персоналу и команде (рекомендовано)
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