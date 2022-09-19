Путешествие до Ольхона

12:00 - Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка. Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.

Размещение в каютах теплохода. Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале. Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2-х часов).

Обед на борту теплохода. После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.

Ужин на борту теплохода. Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД. При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.