Очарование Севера
Круиз по заповедным местам Байкала – это не только уникальные природные достопримечательности, а еще и непередаваемая атмосфера северного Байкала.
Вас ждет:
Программа тура
08:45 – сбор гостей у отеля «Иркутск», б-р Гагарина, 44
09:00 – трансфер в пос. Листвянка для посадки на теплоход.
70 км.по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая на пути к Байкалу! По дороге – знакомство с гидом и первые факты о Байкале.
Посадка на теплоход, размещение в каютах.
Обед. Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности.
Ужин. Начало круиза.
Уже в 1-ые сутки круиза Вы пройдете по Байкалу 380 км!
Завтрак.
После обеда мы высадимся на Малых Ушканьих островах. У Вас будет возможность посетить лежбище байкальских нерп и понаблюдать за этими милыми животными в дикой природе (внимание! оплата производится на месте егерю нац. парка – ок. 2500 руб./чел.)
Ближе к вечеру мы прибудем в Чивыркуйский залив. Ужин. Вечером в ресторане Вас ждет квиз на тему «Священное озеро Байкал».
Сегодня мы пройдем по Байкалу 280 км
Завтрак.
Мы достигли севера Байкала! Высаживаемся в бухте Аяя. Нам предстоит поход по живописной таежной экотропе к горному ледниковому озеру Фролиха (7 км., уровень сложности - средний). Вид, который мы получим в конце пути достоин маршрута вдвое длиннее с сложнее, ведь Фролиха – одна из самых сокровенных, нетронутых жемчужинок прибайкальской природы.
Пикник на берегу с таежным чаем.
Ужин.
Сегодня мы пройдем по Байкалу 190 км!
Завтрак.
Мы прибываем в бухту Заворотная. Сегодня нас ждет увлекательная прогулка (около 3 км в одну сторону) к реликтовым тополям и кедрам, некоторые из них в диаметре более 2 метров!
Здесь по-настоящему рыбные места, поэтому для любителей рыбалки ожидается хороший улов. А наш повар с радостью приготовит ароматную уху.
Обед.
Ужин.
Сегодня мы пройдем по Байкалу 135 км!
Завтрак.
Сегодня мы подойдем к знаменитому острову Ольхон, который называют «сердцем» Байкала. Мы совершим высадку на мысе Саган-Хушун, пересядем на колоритные местные УАЗы – единственный транспорт, которые никогда не подводит в отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части Ольхона до мыса Хобой.
Наш теплоход будет ждать нас в пос. Хужир для посадки.
Обед.
А после мы отправимся на о. Огой и посетим буддийскую Ступу Просветления – достопримечательность достаточно современную, но с интересной историей.
Ужин.
Завтрак.
Наш день будет насыщен пешими экскурсиями и пляжным отдыхом. Мы прибываем в бухту Академическая, центр отдыха «Байкальские Дюны». Для начала мы отправимся в бухту Бабушка, проходя мимо бухты Песчаной (1,5 км., уровень сложности – низкий). По пути мы увидим «ходульные» деревья, а целью нашего маршрута станет прекрасный песчаный пляж с лазурным заливом.
После обеда – экскурсия на Скалу Обозрения (2,5 часа, уровень сложности – средний), чтобы увидеть захватывающую панораму Байкала.
После возвращения – русская баня на берегу Байкала.
Вечером Вас ждет капитанский ужин.
Завтрак.
Перед тем, как отправиться в Иркутск, мы заглянем на рыбный и сувенирный рынок.
Около 12:00 – прибытие в Иркутск.
Стоимость
Включено в стоимость
- Полный пансион
- услуги гида-экскурсовода
- экскурсии, рекреационные платежи**
- трансфер из Иркутска в Листвянку и обратно визовая поддержка для иностранных туристов *День 1 - обед, ужин, День 7 - завтрак **Посещение Ушканьих островов (лежбище байкальской нерпы) оплачивается на месте - 2500 руб./чел.
Оплачивается отдельно
- авиабилеты
- встреча в аэропорту
- посещение лежбища байкальской нерпы
- размещение в отеле до и/или после круиза
- дополнительная экскурсионная программа
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