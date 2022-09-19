Очарование Севера

08:45 – сбор гостей у отеля «Иркутск», б-р Гагарина, 44

09:00 – трансфер в пос. Листвянка для посадки на теплоход.

70 км.по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая на пути к Байкалу! По дороге – знакомство с гидом и первые факты о Байкале.

Посадка на теплоход, размещение в каютах.

Обед. Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности.

Ужин. Начало круиза.

Уже в 1-ые сутки круиза Вы пройдете по Байкалу 380 км!