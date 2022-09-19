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Очарование Севера

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

Круиз по заповедным местам Байкала – это не только уникальные природные достопримечательности, а еще и непередаваемая атмосфера северного Байкала.

Программа тура

День 1
День заезда. Знакомство.

08:45 – сбор гостей у отеля «Иркутск», б-р Гагарина, 44

09:00 – трансфер в пос. Листвянка для посадки на теплоход.

70 км.по Байкальскому тракту – Ваша финишная прямая на пути к Байкалу! По дороге – знакомство с гидом и первые факты о Байкале.

Посадка на теплоход, размещение в каютах.

Обед. Знакомство с командой и инструктаж по технике безопасности. 

Ужин. Начало круиза.

Уже в 1-ые сутки круиза Вы пройдете по Байкалу 380 км!

День 2
Иркутск. Листвянка. Ушканьи острова.

Завтрак.

После обеда мы высадимся на Малых Ушканьих островах. У Вас будет возможность посетить лежбище байкальских нерп и понаблюдать за этими милыми животными в дикой природе (внимание! оплата производится на месте егерю нац. парка – ок. 2500 руб./чел.)

Ближе к вечеру мы прибудем в Чивыркуйский залив. Ужин. Вечером в ресторане Вас ждет квиз на тему «Священное озеро Байкал».

Сегодня мы пройдем по Байкалу 280 км

День 3
Бухта Аяя. Озеро Фролиха. Ушканьи острова.

Завтрак.

Мы достигли севера Байкала! Высаживаемся  в бухте Аяя. Нам предстоит поход по живописной таежной экотропе к горному ледниковому озеру Фролиха (7 км., уровень сложности - средний). Вид, который мы получим в конце пути достоин маршрута вдвое длиннее с сложнее, ведь Фролиха – одна из самых сокровенных, нетронутых жемчужинок прибайкальской природы.

Пикник на берегу с таежным чаем.

Ужин.

Сегодня мы пройдем по Байкалу 190 км!

День 4
Путешествие в Бухту&nbsp;Заворотная.

Завтрак.

Мы прибываем в бухту Заворотная. Сегодня нас ждет увлекательная прогулка (около 3 км в одну сторону) к реликтовым тополям и кедрам, некоторые из них в диаметре более 2 метров! 

Здесь по-настоящему рыбные места, поэтому для любителей рыбалки ожидается хороший улов. А наш повар с радостью приготовит ароматную уху.

Обед.

Ужин.

Сегодня мы пройдем по Байкалу 135 км!

День 5
Остров Ольхон. Остров Огой.

Завтрак.

Сегодня мы подойдем к знаменитому острову Ольхон, который называют «сердцем» Байкала. Мы совершим высадку на мысе Саган-Хушун, пересядем на колоритные местные УАЗы – единственный транспорт, которые никогда не подводит в отсутствии асфальта, и отправимся на экскурсию по северной части Ольхона до мыса Хобой.

Наш теплоход будет ждать нас в пос. Хужир для посадки.

Обед.

А после мы отправимся на о. Огой и посетим буддийскую Ступу Просветления – достопримечательность достаточно современную, но с интересной историей.

Ужин.

День 6
Бухта Песчаная.

Завтрак.

Наш день будет насыщен пешими экскурсиями и пляжным отдыхом. Мы прибываем в бухту Академическая, центр отдыха «Байкальские Дюны». Для начала мы отправимся в бухту Бабушка, проходя мимо бухты Песчаной (1,5 км., уровень сложности – низкий). По пути мы увидим «ходульные» деревья, а целью нашего маршрута станет прекрасный песчаный пляж с лазурным заливом. 

После обеда – экскурсия на Скалу Обозрения (2,5 часа, уровень сложности – средний), чтобы увидеть захватывающую панораму Байкала.

После возвращения – русская баня на берегу Байкала. 

Вечером Вас ждет капитанский ужин.

День 7
Окончание круиза.

Завтрак.

Перед тем, как отправиться в Иркутск, мы заглянем на рыбный и сувенирный рынок.

Около 12:00 – прибытие в Иркутск.

Стоимость

Включено в стоимость

    Полный пансион
  • услуги гида-экскурсовода
  • экскурсии, рекреационные платежи**
  • трансфер из Иркутска в Листвянку и обратно
    • визовая поддержка для иностранных туристов *День 1 - обед, ужин, День 7 - завтрак **Посещение Ушканьих островов (лежбище байкальской нерпы) оплачивается на месте - 2500 руб./чел.

Оплачивается отдельно

  • авиабилеты
  • встреча в аэропорту
  • посещение лежбища байкальской нерпы
  • размещение в отеле до и/или после круиза
  • дополнительная экскурсионная программа

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