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Очарование Байкала

Информация Программа тура Стоимость Что включено Отзывы

В круизе Очарование Байкала вас ждут самые красивые и живописные места Байкала. Это отличная возможность отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с природой, насладиться великолепными пейзажами и получить незабываемые впечатления.

Программа тура

День 1
День заезда. Знакомство.

Добро пожаловать в Сибирь.

В аэропорту города Иркутска вас персонально встретит гид, посадка на автомобиль и доставка в Листвянку. Посадка на круизный теплоход, на котором вы отправитесь в путешествие по Байкалу.

Сегодня, вы начнете свое знакомство с Байкалом с бухты Песчаная. По прибытию в бухту вас ждут экскурсии к ходульным деревьям, «камням силы», к скалам Малая и Большая Колокольня и в знаменитую бухту Бабушка. 5 часов по воде.

Размещение в каютах. Обед и ужин на корабле.

День 2
Бухта Песчаная. Остров Ольхон. Мыс Бурхан.

Завтрак.

Рано утром корабль отправится на север к острову Ольхон. Завтрак на борту, отдых на палубе.

Корабль войдет в Ольхонские ворота и вашему взгляду откроется знаменитый пролив Малое море и остров Ольхон. Остановка у острова Огой, где расположена буддистская ступа, экскурсия. 8 часов по воде.

Обед.

Далее корабль перейдет к острову Ольхон, где вы посетите знаменитую скалу Шаманка.

Ужин-пикник на берегу в уютной бухте, встреча заката и посиделки у костра.

День 3
Мыс Бурхан. Мыс Хобой. Пролив Ольхонские ворота.

Завтрак.

После завтрака знакомство с островом Ольхон. Переход к северной оконечности острова - к мысу Хобой, экскурсия. 5 часов по воде.

Обед.

Вечером – переход в район пролива Ольхонские ворота.

Ужин на корабле.

День 4
Пролив Ольхонские ворота. Мыс Кадильный.

Завтрак.

Сегодня ваш корабль отправится на юг и первым местом для остановки будет мыс Кадильный. Здесь вы совершите прогулку по мысу и посетите пещеру Часовая, где была найдена стоянка древнего человека. 7 часов в пути.

Обед под открытым небом блюдами Байкальской кухни.

Ужин на корабле.

День 5
День отъезда.

Завтрак на борту корабля.

Утром ваш корабль будет уже в Листвянке, где вы сойдете на берег и отправитесь в аэропорт.

Стоимость

Включено в стоимость

  • встреча в аэропорту
  • фрахт корабля на 4 суток
  • трехразовое питание
  • услуги гида
  • услуги повара
  • рекреационные сборы
  • доставка Иркутск-Листвянка-Иркутск

Оплачивается отдельно

  • размещение в Иркутске
  • алкогольная и табачная продукция

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