Очарование Байкала

Добро пожаловать в Сибирь.

В аэропорту города Иркутска вас персонально встретит гид, посадка на автомобиль и доставка в Листвянку. Посадка на круизный теплоход, на котором вы отправитесь в путешествие по Байкалу.

Сегодня, вы начнете свое знакомство с Байкалом с бухты Песчаная. По прибытию в бухту вас ждут экскурсии к ходульным деревьям, «камням силы», к скалам Малая и Большая Колокольня и в знаменитую бухту Бабушка. 5 часов по воде.

Размещение в каютах. Обед и ужин на корабле.