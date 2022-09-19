Очарование Байкала
В круизе Очарование Байкала вас ждут самые красивые и живописные места Байкала. Это отличная возможность отдохнуть от городской суеты, побыть наедине с природой, насладиться великолепными пейзажами и получить незабываемые впечатления.
Вас ждет:
Программа тура
Добро пожаловать в Сибирь.
В аэропорту города Иркутска вас персонально встретит гид, посадка на автомобиль и доставка в Листвянку. Посадка на круизный теплоход, на котором вы отправитесь в путешествие по Байкалу.
Сегодня, вы начнете свое знакомство с Байкалом с бухты Песчаная. По прибытию в бухту вас ждут экскурсии к ходульным деревьям, «камням силы», к скалам Малая и Большая Колокольня и в знаменитую бухту Бабушка. 5 часов по воде.
Размещение в каютах. Обед и ужин на корабле.
Завтрак.
Рано утром корабль отправится на север к острову Ольхон. Завтрак на борту, отдых на палубе.
Корабль войдет в Ольхонские ворота и вашему взгляду откроется знаменитый пролив Малое море и остров Ольхон. Остановка у острова Огой, где расположена буддистская ступа, экскурсия. 8 часов по воде.
Обед.
Далее корабль перейдет к острову Ольхон, где вы посетите знаменитую скалу Шаманка.
Ужин-пикник на берегу в уютной бухте, встреча заката и посиделки у костра.
Завтрак.
После завтрака знакомство с островом Ольхон. Переход к северной оконечности острова - к мысу Хобой, экскурсия. 5 часов по воде.Обед.
Вечером – переход в район пролива Ольхонские ворота.
Ужин на корабле.
Завтрак.
Сегодня ваш корабль отправится на юг и первым местом для остановки будет мыс Кадильный. Здесь вы совершите прогулку по мысу и посетите пещеру Часовая, где была найдена стоянка древнего человека. 7 часов в пути.
Обед под открытым небом блюдами Байкальской кухни.
Ужин на корабле.
Завтрак на борту корабля.
Утром ваш корабль будет уже в Листвянке, где вы сойдете на берег и отправитесь в аэропорт.
Стоимость
Включено в стоимость
- встреча в аэропорту
- фрахт корабля на 4 суток
- трехразовое питание
- услуги гида
- услуги повара
- рекреационные сборы
- доставка Иркутск-Листвянка-Иркутск
Оплачивается отдельно
- размещение в Иркутске
- алкогольная и табачная продукция
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